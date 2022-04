L'ELN finanzia uno sciopero indigeno che chiede la partenza di un sindaco e rivendica il posto di un sindaco imprigionato per traffico di droga

Quando il sindaco del comune di Semprúm, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu (35 anni, del PSUV), è stato arrestato in un veicolo con sette pacchi di cocaina il 27 gennaio 2022, è sorta una forte disputa tra la guerriglia che usa gli indigeni, chiedendo il controllo dell'ufficio del sindaco. L'ELN ha finanziato e difeso il suo interrogato trionfo elettorale il 26 novembre 2021, chiedendo il ritorno del narco-sindaco o la nomina di un parente o parente stretto. La campagna dell'attuale sindaco, Wuyhsmans Ramon González Salas, è stata finanziata dalle FARC e dal commercio popolare.

La penetrazione dell'ELN è stata vertiginosa negli ultimi anni. «Nessuno li affronta perché hanno armi, molti soldi, relazioni politiche e finanziano anche vari settori, compresi gli stipendi in alcuni istituti scolastici, tra cui il più importante Liceo di Casigua, sostenuto da Elina Bracho, ex capo della Zona Educativa Municipale e attuale consigliere», ha detto a Infobae un testimone nella regione.

Esattamente una settimana fa, domenica 10 aprile, l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), utilizzando un gruppo di indigeni dei popoli Wayuu e Barí, con la partecipazione della squadra politica del sindaco arrestato, ha bloccato Troncal 6, autostrada Machiques-Colón, all'altezza del settore El Cruce, parrocchia di Barí, Comune di Jesús María Semprúm, stato di Zulia, a circa 45 minuti da Casigua El Cubo e dal comune di Machiques de Perija. Nel corso dei giorni si è estesa fino alla strada tra Casigua e La Fría, comune panamericano di Táchira.

I guerriglieri hanno iniziato chiudendo le picche del confine, utilizzando alcuni leader indigeni dei settori Wuaicaipuro, 5 luglio, San Benito, Anamia Lucia, Wuayu Boconó per guidare la protesta con le loro donne e bambini.

Il protesta con molti bandiere di PSUV e allusivi banner A Chavez

È un'area in cui i guerriglieri hanno acquistato una grande quantità di terra, sono riusciti a imporre un sistema finanziario per garantire la lealtà dei piccoli produttori, molti dei quali hanno finalmente dovuto cedere le loro proprietà ai finanziatori.

Paga l'ELN

Testimoni hanno detto a Infobae che tutto è organizzato molto bene dall'ELN, che si definisce la «comunità contadina». «Guidano la protesta e i capi più visibili indossano camicie nere, stivali di gomma neri e armi di calibro corto; alcuni camminano in pantaloncini corti, confusi con i curiosi che arrivano. Dicono apertamente che Keyrineth dovrebbe restituirla o sostituirla con un loro familiare o un loro amico». Il comune di Jesús María Semprum è la porta d'accesso a sud del lago Maracaibo e dell'asse Perijá.

Le autorità del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), a cui appartenevano il sindaco e le persone intorno a lei, sono stati rimossi, ma sono stati lasciati funzionari che rispondono agli interessi della guerriglia e del traffico di droga, che sono dietro lo sciopero e che chiedono che il sindaco González Salas venga rimosso. Un problema maggiore potrebbe sorgere perché sarebbe stato coinvolto il cartello Sabanas Altas, che sarebbe legato al sindaco e ai deputati detenuti.

Diverse persone di Semprúm concordano sul fatto che «il finanziamento della guerriglia è molto forte per coloro che hanno fatto disoccupazione, compresi pannolini per bambini, cibo, alloggio e trasporti per tutti coloro che si sono concentrati nella tranca, molti dei quali trasferiti da Machiques. Dodici autobus e quattro furgoni mobilitano le persone che protestano, a cui viene dato alloggio di notte».

Parte de las camionetas usadas como transporte en el paro

Il presidente della Camera municipale di Semprúm è il consigliere Jhoan Steve del Valle Saúl, che è molto vicino all'ELN, vive a El Cruce ed è uno degli organizzatori dello sciopero.

I produttori della zona hanno dichiarato, in una conversazione con Infobae, di aver ricevuto minacce dai guerriglieri e dai trafficanti di droga perché si sono rifiutati di uscire per protestare. «Le strade di accesso ci sono state chiuse a causa del luogo in cui esce la produzione agricola e zootecnica».

La partecipazione dei guerriglieri, che utilizzano nuovi furgoni di lusso, che non sono posseduti dagli indigeni che partecipano al sequestro di El Cruce, è evidente. La logistica è stata abbondante e ha attratto persone che cercavano di realizzare profitti economici. «C'è molto cibo, trasporti e alloggio, ecco perché mi sono guardato intorno», dice un residente di Semprúm.

Il potere di Keyneireth

La sindaca detenuta è stata sostenuta non solo dal suo legame con l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), dal denaro della guerriglia e dal traffico di droga, ma anche dal suo rapporto molto stretto con Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, vice, ex ministro, vicepresidente delle popolazioni indigene del PSUV e coordinatore generale del il Movimento Unito del Venezuela, che ha anche influenzato la nomina di Roside Virginia González a Ministro per i Popoli Indigeni.

La ex ministra Aloha Núñez. entre la alcaldesa Keyrineth González y la diputada Taina González

Sebbene il sindaco Keyrineth Selenia Fernández Epieyu sia stato arrestato, secondo l'annuncio ufficiale, in un veicolo che trasportava droga, che è stato trovato coinvolto diversi deputati dell'Assemblea nazionale, nessuna proprietà è stata confiscata, e la persona che ha presentato come sua «mano destra» è stata consentita, Yenny Rosilen Oberto Camargo, ma che in realtà sarebbe stato in nome di chi erano i suoi beni, che è fuggito in Colombia dove possiede proprietà. Ci sono anche beni a nome di una famiglia che è stata anche incarcerata con il sindaco di Piritu, nello stato di Falcón.

La Sovrintendenza Nazionale Antidroga, sotto il comando del Maggiore Generale (GNB) Richard de Jesús López Vargas, non era a conoscenza del fatto che il sindaco Fernández Epieyu accumulasse una grande fortuna, che Oberto Camargo, che non aveva ufficio nell'ufficio del sindaco, agiva come persona di potere, sempre con il sindaco e chi espone ricchezze di origine sconosciuta, e attualmente si trova a Cucuta con il marito latitante, legato al caso del traffico di droga in cui Keyrineth è caduto: tra i beni ci sarebbero cinque case, 12 veicoli di lusso, tra gli altri.

A Casigua, sottolineano che il sindaco ha fatto germogliare un gran numero di proprietà negli ultimi anni, una a suo nome e un'altra da parenti e Oberto: la discoteca Eclipse, tre case, il supermercato Eclipse e un gran numero di veicoli. Nel villaggio è rimasta pochissima famiglia del sindaco, perché la maggior parte di loro se ne è andata dopo il suo arresto. Nella sua casa ci sono quasi una dozzina di parenti che hanno portato fuori e venduto la grande quantità di merce che avevano il supermercato e anche la discoteca.

El presidente de la Cámara Municipal, Yenny Rosilen Oberto Camargo y Añuely Montiel Machado

Alcuni sono caduti

In questa rete di traffico di droga, il vice Jeycar Pérez, dell'Authentic Renewal Organization (ORA), catturato settimane prima, riferisce del sindaco Keyrineth González, che cade con due parenti: Kelvin Epieyú Machado e Render José Villalobos Epieyu. Anche i deputati: Jean Carlos Silva (Consiglio legislativo di Táchira) e il deputato Taina González Rubio (PSUV Zulia); anche Polizulia Gregorio Francisco Amariz Meléndez e un colombiano alias El Compa. Tra i primi detenuti c'era il colombiano Victor Julio Cano Páez, che sarebbe stato colui che avrebbe contattato i funzionari pubblici per servire il traffico di droga.

Il procuratore Tarek William Saab ha affermato che era stato stabilito che «in una carovana di tre veicoli di fascia alta verrebbe trasportata una scorta di droghe», che si trovavano nel comune Piritu dello stato di Falcón: prima un furgone Toyota Tacoma con scomparti segreti e sei pacchi di cocaina, arrestando le due persone che vi erano dentro. Allo stesso tempo, hanno fermato il furgone Toyota Prado, dove stavano andando il sindaco Keinireth e la vice Taina González, insieme a tre uomini. In una zona boschiva trovano il terzo furgone, con scomparti segreti e abiti con identificazioni che alludono al sindaco.

Le autorità hanno trovato, in relazione all'evento, tre motoscafi, che si trovavano sulle rive della spiaggia e che sarebbero stati utilizzati per il trasporto di cocaina.

La protesta en la entrada a El Cruce el domingo pasado

Dal momento in cui Keyrineth Gonzalez viene arrestato, le redini del sindaco vengono prese in mano da Añuely Montiel Machado, che ha affermato di essere il cugino del sindaco, e che inizialmente ha negato i fatti e ha esortato il personale a continuare a lavorare senza prestare attenzione a ciò che veniva detto dai media. «È tutto sbagliato, il sindaco uscirà tra qualche ora», ha finalmente osato dire. Montiel ha preso il PDVAL e ha consegnato il cibo, era incaricato di gestire l'ufficio del sindaco, mentre la confusione sullo scandaloso evento è durata.

Fin dalle prime ore di ieri sabato, avrebbero dovuto fare un'apparizione nel luogo in cui i binari erano bloccati a Semprum e Perijá, una commissione dove sarebbero stati presenti diversi deputati, alti capi militari di Zulia e il capo del PSUV, Jacqueline Farías.

