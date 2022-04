La Procura di Città del Messico ha aperto una cartella investigativa per l'esplosione a Iztapalapa

Nel pomeriggio di questo sabato 16 aprile, si è verificata un'esplosione in uno stabilimento alimentare situato nell'ufficio del sindaco di Iztapalapa a Città del Messico, presumibilmente a causa dell'accumulo di gas.

Secondo gli Eroici Vigili del Fuoco di Città del Messico, che ha pubblicato l'evento attraverso i social network, si è verificato un incendio derivante da un'esplosione nel quartiere Ampliación Ricardo Flores Magón a Pastores e Puente Titla, col. Estrella del Sur.

Il personale dei vigili del fuoco di Città del Messico è arrivato dopo una chiamata al 911 che ha segnalato l'emergenza, che è venuto a svolgere i lavori per sedare le fiamme. Alle 20:00 di notte avevano il compito di rimuovere i detriti e raffreddare l'area. Hanno anche riportato almeno tre feriti dall'incidente.

La fiscalía investigará el incidente (@Bomberos_CDMX)

Per questo motivo, l'ufficio del procuratore generale di Città del Messico (FGJCDMX) ha annunciato che avrebbero avviato le indagini per chiarire i fatti e aggiornato il numero di feriti, che ammontava a cinque. Hanno ricevuto assistenza medica dal personale del Rescue and Emergency Medical Squadron (ERUM) e sono stati poi trasferiti in ospedale.

L'esplosione, secondo le informazioni fornite dalle autorità, è avvenuta all'interno di uno stabilimento alimentare dove venivano venduti hamburger.

Secondo i primi rapporti, la chiamata di emergenza ha riportato un'esplosione, così l'Ufficio del Procuratore Investigativo Territoriale di Iztapalapa, collegato al Coordinamento Generale delle Indagini Territoriali, ha avviato una cartella investigativa per i reati di danni alla proprietà e lesioni.

La explosión se dio en la tarde de este sábado 16 de abril (@SGIRPC_CDMX)

Per questo motivo, il personale FGJCDMX è intervenuto sul posto per il personale del Coordinamento generale delle indagini forensi e dei servizi di esperti, esperti in varie questioni, per preparare i pareri corrispondenti.

D'altra parte, gli agenti della Polizia Investigativa (PDI) sono stati incaricati di cercare telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, nonché potenziali testimoni, al fine di raccogliere ulteriori prove che potrebbero essere integrate nella cartella delle indagini.

Allo stesso tempo, il personale della Direzione generale per l'attenzione alle vittime di reati, addetto al coordinamento generale delle indagini sui crimini di genere, si è recato sul posto, così come negli ospedali in cui sono state trasferite le persone ferite, al fine di fornire loro il rispettivo accompagnamento.

Se registraron los cilindros y los tanques en los que no encontraron señales de fuga (@SGIRPC_CDMX)

D'altra parte, il Segretariato per la gestione globale dei rischi e la protezione civile ha riferito attraverso i suoi social network che la catastrofe è stata generata a causa di un accumulo di gas.

Hanno riferito che all'interno dei locali sono state trovate circa 7 bombole di gas LP di diverse capacità e un serbatoio stazionario di 300 litri. Le autorità hanno controllato i contenitori e hanno stabilito che «nessuno aveva perdite».

Un altro incendio, apparentemente causato dall'accumulo di gas, si è verificato nel municipio di Venustiano Carranza acceso in un serbatoio stazionario con una capacità di 300 litri, bruciando 2 stanze e lasciando una persona ferita.

I paramedici ERUM hanno curato e trasferito l'uomo in ospedale per ustioni. L'area interessata era di 150 metri quadrati, secondo il Segretariato per la gestione completa dei rischi. Le autorità competenti valutano la proprietà e gli eventuali danni strutturali.

