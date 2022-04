La Colombia si distingue allo «Speciality Coffee Expo» di Boston con 40 caffè speciali

Foto de archivo. Un campesino recolecta café en un cultivo cerca al municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 14 de mayo, 2012. REUTERS/José Miguel Gómez

Si è conclusa nei giorni scorsi a Boston l'edizione 2022 dello Specialty Coffee Expo, la più importante vetrina del caffè industriale al mondo, alla quale hanno partecipato delegazioni di Tolima, Risaralda, Caldas e Quindío con 40 varietà di caffè speciali.

La delegazione, che rappresentava la Colombia allo Specialty Coffee Expo, era composta dalla Regione Amministrativa e Pianificazione Speciale (RAP) della regione del caffè ed è riuscita a rafforzare le relazioni con i potenziali acquirenti durante la fiera di Boston.

Secondo il bilancio presentato dal Governatore di Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, a conclusione della sua partecipazione a quell'evento, ha affermato che «questa è la punta di diamante per poter internazionalizzare il nostro prodotto, per poter raggiungere grandi mercati con questo sforzo che stiamo facendo dal dipartimenti, investendo nelle donne coltivatrici di caffè, nei macchinari, nell'accompagnamento».

Allo stesso tempo, Angie Molina, consulente commerciale nel dipartimento di Tolima, ha anche detto a El Tiempo che vedono «ottime opportunità per portare persone provenienti da diversi paesi nelle nostre regioni per creare trasferimento tecnologico, trasferimento di conoscenze per comprendere il mercato specializzato e iniziare a parlare il linguaggio del caffè in un modo più tecnico per accedere ai mercati in modo efficiente».

A nome dei produttori, il direttore generale del marchio Don Julio de Santa Rosa de Cabal, Julio César González, ha riflettuto sul fatto di essere riusciti a contattare i potenziali investitori in fiera. «Abbiamo avuto 2 o 3 contatti molto importanti. Due di loro vogliono comprare il nostro caffè. Dobbiamo fare uno sforzo per raggiungere le quantità di cui hanno bisogno».

Allo stesso modo, César Augusto Osorio, rappresentante di Q' Grader Caldas, ha detto ai media locali che: «È sempre importante arrivare a una fiera di primo livello, dare la visibilità ai caffè, la visibilità che Caldas merita, che l'Asse del caffè merita attraverso lo sforzo fatto da RAP».

Dal RAP, il manager, Luis Guillermo Agudelo Ramírez, ha celebrato la partecipazione dei coltivatori nazionali di caffè, ma ha anche ricordato che dopo la fiera c'è ancora un intero piano d'azione da attuare. «Speriamo di continuare a posizionare la regione del caffè come un importante produttore di caffè. Abbiamo tutte le qualità e tutte le capacità».

Secondo le informazioni di El Tiempo, Agudelo Ramírez ha spiegato che il RAP cerca di ottenere prezzi migliori per questi 40 caffè speciali e, quindi, beneficiare del lavoro di 160.000 famiglie produttrici e dei posti di lavoro che generano.

Il prossimo agosto, l'industria del caffè RAP porterà i potenziali acquirenti di caffè speciali nei 4 dipartimenti in modo che possano conoscere il prodotto e le famiglie di coltivatori di caffè di Caldas, Risaralda, Tolima e Quindío. Allo stesso modo, parteciperanno alla fiera Expocafé che si terrà nel National Coffee Park.

