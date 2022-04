Invasione dell'Ucraina LIVE: la Russia ha messo in gioco i colloqui di pace e ha lanciato un avvertimento alle truppe di difesa di Mariupol

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Local residents ride bicycles as the body of a civilian killed during Ukraine-Russia conflict lies in street near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

La Russia mette a repentaglio i negoziati di pace con l'Ucraina dando un ultimatum alle truppe di Kiev a Mariupol durante l'inizio del 52° giorno dell'invasione.

Il presidente Zelensky ha chiarito le condizioni per il raggiungimento di accordi tra le due nazioni, compresa la cessazione degli attacchi a Mariupol.

La popolazione continua a subire maggiormente le conseguenze e l'orrore degli attentati. Secondo i dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), quasi un milione e mezzo di abitanti dell'Ucraina orientale sono senza acqua corrente, sommandosi ai quattro milioni e mezzo che non hanno un accesso adeguato all'acqua potabile sicura.

Ecco il minuto per minuto dell'invasione russa dell'Ucraina (ora ucraina, GMT+3):

domenica 17 aprile

5:05: Le unità di difesa aerea russe hanno abbattuto un aereo da trasporto militare che trasportava armi occidentali alla periferia di Odessa, come riportato dall'agenzia di stampa russa TASS.

«Vicino a Odessa, le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto un aereo da trasporto militare ucraino, che ha consegnato un grosso carico di armi fornite all'Ucraina dai paesi occidentali», ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov.

4:48: Più del 70% degli edifici nella città di Irpin sono stati danneggiati o distrutti dalle forze russe, secondo Kyiv Independent citando il sindaco della località, situata sul bordo occidentale di Kiev.

In un post di Telegram, Oleksandr Markushin ha affermato che uno studio delle Nazioni Unite basato su dati satellitari ha mostrato che 115 edifici sono stati completamente distrutti, 698 sono stati significativamente danneggiati e 187 parzialmente danneggiati.

4:23: L'esercito russo ha chiesto questa domenica alle truppe ucraine nella città assediata di Mariupol di arrendersi e deporre le armi dalle 6:00 ore a Mosca, assicurando che in questo modo saranno risparmiati la vita.

«Le forze armate russe offrono ai militanti dei battaglioni nazionalisti e ai mercenari stranieri bloccati a Mariupol di porre fine alle ostilità e deporre le armi dalle 06:00 ore di Mosca di domenica 17 aprile, saranno risparmiati la vita», ha detto il ministero della Difesa russo in un comunicato.

Invece, le forze ucraine che non deporranno le armi «dimostreranno il loro destino», come ha assicurato la Difesa russa nella dichiarazione, esortando i militari ucraini a prendere «l'unica decisione corretta di cessare le ostilità», ovunque i loro «manipolatori» li costringano a combattere «per le idee del nazismo».

3:05: Le spedizioni dell'ultimo pacchetto di assistenza alla sicurezza dell'amministrazione Biden in Ucraina «hanno iniziato ad arrivare», ha detto un funzionario della Casa Bianca alla CNN questo sabato sera.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato pochi giorni fa un ulteriore pacchetto di armi, munizioni e assistenza alla sicurezza da 800 milioni di dollari all'Ucraina. Per la prima volta, gli Stati Uniti hanno accettato di fornire a Kiev i tipi di capacità ad alta potenza, come 11 elicotteri Mi-17; 18 cannoni Howitzer da 155 mm e 300 droni Switchblade in più.

L'invio di $800 milioni porta a più di $3 miliardi l'importo totale degli aiuti militari che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina.

2:17: Il comandante in capo della Marina russa, l'ammiraglio Nikolai Evmenov, si è incontrato nella città di Sebastopoli, in Crimea, con l'equipaggio della nave 'Moskva', dopo che è affondata giovedì scorso nel Mar Nero a seguito di un'esplosione.

Durante l'incontro, Evmenov informò il personale della nave ammiraglia russa che ufficiali, guardiamarina e marinai avrebbero continuato a prestare servizio nella Marina russa e che le tradizioni della crociera missilistica «Moskva» sarebbero state accuratamente preservate e continuate, come riportato dal Ministero della Difesa russo.

Inoltre, il Russian Defense Portfolio ha riferito giovedì che l'ammiraglia della sua flotta del Mar Nero è affondata mentre veniva rimorchiata dopo un incendio a seguito di un attacco dell'esercito ucraino, sebbene da allora non abbia fornito ulteriori dettagli su come sia avvenuta quell'offensiva.

L'Ucraina, da parte sua, ha assicurato che la nave russa è esplosa perché colpita da due missili da crociera di fabbricazione ucraina del tipo «Neptune».

00:21: il maggiore generale russo Vladimir Frolov dell'8a armata è morto in combattimento a L'Ucraina ed è stata sepolta in Russia questo sabato, secondo una dichiarazione del governatore di San Pietroburgo.

La dichiarazione di Alexander Beglov non fornisce dettagli su quando o dove sia morto Frolov.

Vladimir Frolov

Come vice comandante dell'8a armata, Frolov guidò le forze schierate in un'area vicino a Mariupol, la devastata città portuale che la Russia assediò quasi tre mesi fa.

Le immagini dei media statali russi mostrano la tomba di Frolov nel cimitero Serafimovsky di San Pietroburgo coperta di fiori rossi.

Dall'inizio dell'invasione, l'esercito di Vladimir Putin ha dovuto affrontare una forte resistenza. Gli esperti dicono che il Cremlino ha avuto difficoltà a progredire così rapidamente come previsto. E da quando è iniziata la sua offensiva, lo stesso Cremlino ha riconosciuto più di 21.000 soldati uccisi in combattimento, la maggior parte dei quali giovani che sono stati mandati ingannati a combattere, perché pensavano di andare ad allenarsi. La figura include anche più di 20 figure militari di alto livello.

