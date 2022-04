Dodicimila prigionieri dopo, Nayib Bukele continua a proteggere i Capi delle Gang dell'MS13

Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Oscar Rivera

Cyber troll. Lui stesso con i suoi account Twitter e Facebook. Tutti i tuoi funzionari. Il procuratore generale che controlla. L'organo giudiziario in cui governa anche lui. I media ufficiali hanno finanziato con denaro pubblico. Nayib Bukele ha impostato il suo intero apparato propagandistico per mantenere la narrazione secondo cui è una sorta di leader vendicatore che metterà fine una volta per tutte alle bande MS13 e Barrio 18, le principali organizzazioni criminali in El Salvador, le cui guerre di strada e le cui imprese hanno causato decine di migliaia di morti. nel paese negli ultimi decenni.

Dall'ultimo fine settimana di marzo, quando la violenza delle bande ha lasciato 87 morti in 72 ore nelle strade e nei quartieri del Paese, Bukele e il suo apparato hanno intrapreso la loro auto-definita «guerra contro le bande», che, oltre alla propaganda ciclica, ha lasciato una serie di emendamenti legali e uno stato di emergenza che non è ancora finita e che è servita al partito di governo per limitare le garanzie costituzionali e per attaccare ancora una volta giornalisti e accademici critici nei confronti del presidente e delle sue politiche.

Il 15 aprile, nel bel mezzo della Settimana Santa, il presidente ha aggiornato sul suo Twitter il numero di detenuti contati fino a quel giorno. «Più di 12.000 terroristi catturati in soli 21 giorni. Continuiamo», ha scritto Bukele in un tweet con l'hashtag #GuerraContraPandilla in cui appaiono le foto dei membri della banda tatuati su tutto il corpo.

Se questa cifra è vera - non c'è modo di effettuare una verifica indipendente: il governo di El Salvador ha chiuso tutte le strade per accedere alle informazioni sul suo sistema carcerario - Bukele ha aggiunto 12.000 detenuti a un sistema in cui ci sono già circa 40.000 detenuti, una cifra che già supera il capacità reale della rete di carceri. Oggi, con i nuovi ammessi, la sovrappopolazione è di quasi 22.000 persone.

Tra i nuovi detenuti ci sono, sì, persone che mostrano i tatuaggi tipici delle bande. Questi sono quelli che di solito appaiono nelle fotografie della propaganda governativa. Ma ci sono anche altri detenuti che sono apparsi su altri social network, non su quelli del governo; sono giovani le cui catture sono segnalate dai loro parenti o conoscenti come atti arbitrari.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de graduación de oficiales de policía en San Salvador, El Salvador. Lo acompaña su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. 4 de abril de 2022. REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia via REUTERS

Dalla prima settimana di aprile, i pochi giornali che il governo di Nayib Bukele continua a non controllare sono stati pieni di denunce per abusi del PNC. Venerdì 8 aprile, ad esempio, la polizia, coperta dal regime di emergenza approvato dai deputati Bukele alla fine di marzo, è entrata a Ciudad Credisa, un quartiere borghese, e ha preso 21 persone senza spiegazioni. I parenti dei detenuti hanno riferito che la polizia ha scattato foto a tutti loro e li ha accusati di essere terroristi, come fa il presidente nei suoi tweet.

«Ho chiesto perché li avrebbero presi, un soldato è venuto e mi ha spinto con la pistola e mi ha detto che eravamo colpevoli di vivere in una zona marginale», ha detto un cittadino al quotidiano La Prensa Grática.

Nella stessa notte, la polizia ha arrestato alcuni giovani che lasciavano il turno di lavoro in un ristorante della capitale. Immediatamente, il PNC ha pubblicato le foto dei detenuti, dai quali aveva tolto le camicie, e di denaro che, secondo la versione della polizia, era il pagamento per estorsione. Dopo una forte denuncia sui social network, è diventato chiaro che i giovani non appartenevano a bande e che i soldi erano la scatola fatta quel giorno nel ristorante.

Le richieste più forti sono arrivate dall'estero, il che sembra logico quando, dopo quasi tre anni di governo, Bukele è riuscito, con persecuzioni giudiziarie e amministrative e continue molestie, a mettere a tacere molte delle voci critiche del Paese.

L'8 aprile, il Washington Office for Latin America (WOLA), uno dei più influenti gruppi di pensiero sulle questioni latinoamericane nella capitale degli Stati Uniti, ha rilasciato una dichiarazione in cui mette in discussione sfacciatamente le politiche di Bukele.

«La crisi della sicurezza in El Salvador richiede una risposta urgente e ferma. Le numerose vittime delle bande più violente del mondo hanno diritto alla giustizia e a vivere senza paura di essere perseguitate, aggredite, estorse e uccise. Tuttavia, la sospensione di sezioni della Costituzione del paese non lo farà accadere», ha scritto WOLA.

Bukele ha risposto alle critiche della WOLA con attacchi personali contro il suo presidente, Carolina Jimenez Sandoval. Attaccare chiunque lo critichi o esponga le sue contraddizioni è già un segno di Nayib Bukele. Lo ha fatto con giornalisti salvadoregni, con il deputato statunitense Norma Torres o Tamara Taraciuk Broner, direttore ad interim di Humans Rights Watch (HRW) per le Americhe.

HRW era un'altra organizzazione che criticava le recenti misure di Bukele. «Invece di proteggere i salvadoregni, questo ampio stato di emergenza è una ricetta per il disastro che mette a rischio i loro diritti», ha scritto l'organizzazione in una nota.

Alla fine però la narrazione del presidente, tutto il rumore generato intorno ad esso e tutti gli emendamenti legali approvati non sono stati in grado di nascondere il difetto più importante della sua guerra: Nayib Bukele, per ragioni che né lui né tutti i suoi accoliti possono spiegare, non riesce ancora a estradare i 14 leader di MS13 al Gli Stati Uniti hanno rivendicato negli Stati Uniti per crimini come omicidio e terrorismo. Così, anche dopo i 12.000 prigionieri di Bukele, la catena di comando della banda rimane intatta.

Nayib Bukele ha patti con le bande da quando è stato eletto sindaco di San Salvador nel 2015. Lo spiegano i registri giudiziari in El Salvador, le indagini e un processo giudiziario negli Stati Uniti, e almeno una dozzina di indagini giornalistiche basate su documenti ufficiali. Il patto è rimasto in vigore e Bukele lo ha rafforzato dalla presidenza della repubblica.

Già come presidente, secondo un'indagine della procura salvadoregna che il procuratore nominato dal governo ha seppellito, Bukele ha continuato a gestire il patto attraverso Osiris Luna, il suo capo delle carceri, e Carlos Marroquín, un funzionario della presidenza. Entrambi sono stati nominati dagli Stati Uniti come attori corrotti e antidemocratici, tra le altre cose proprio perché amministrano il patto per conto del loro capo, il presidente.

In base a quel patto, Nayib Bukele ha manovrato i suoi funzionari per evitare l'estradizione negli Stati Uniti dei 14 leader del MS13 che formano il cosiddetto ranfla nazionale, il nome che il gergo delle bande dà al suo consiglio di amministrazione.

Questi leader, afferma il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, «sono accusati di cospirazione per prestare e nascondere sostegno materiale ai terroristi, cospirazione per commettere atti di terrorismo che trascendono i confini nazionali, cospirazione per finanziare il terrorismo e cospirazione contro il terrorismo della droga». Questi crimini, tra cui diversi omicidi, sono stati commessi sul suolo degli Stati Uniti e ordinati dal ranfla nazionale, secondo l'accusa.

Eliú Melgar Díaz, alias Blue, es uno de los líderes de la MS13 al que Nayib Bukele ha protegido.

Le fotografie di questi leader, la maggior parte dei quali prigionieri in El Salvador, non sono apparse sull'account Twitter del presidente Bukele accanto all'etichetta terrorista, che lui e i suoi funzionari non hanno esitato a mettere accanto ai ritratti di altri salvadoregni che non hanno nulla a che fare con le bande.

Mentre il regime di emergenza è durato, il procuratore generale Rodolfo Delgado, pedina del presidente, non ha esitato a twittare che la maggior parte dei detenuti (circa il 90% dice anche se, ancora una volta, questa cifra è impossibile da verificare in modo indipendente) sono stati radicati da un giudice di pace, il primo ad agire su un atto d'accusa della Procura come previsto dalla legislazione salvadoregna.

Ciò di cui Delgado non parla sono tre cose. Diversi giudici che non si sono pronunciati secondo i piani stabiliti dal presidente su Twitter, la Corte Suprema di Giustizia - anch'essa dominata da Bukele - finisce per rimuoverli. Lui stesso, Delgado, è stato individuato in passato per aver usato la tortura per estrarre false confessioni da presunti membri di una banda. Né il procuratore generale menziona che è stato lui a rifiutare di far deportare uno dei leader di MS13 negli Stati Uniti e ha fatto questo record davanti alla Corte Suprema.

Uno dei casi che, negli Stati Uniti, ha partecipato alle indagini dei leader è la Vulcano Joint Task Force (JTFV), composta da agenti del Dipartimento di Giustizia e del Tesoro, il cui direttore, Seth D. DuCharme, è stato uno di quelli che, nel gennaio 2021, ha annunciato l'incriminazione contro il 14 leader di MS13 che Bukele non vuole estradare.

Le indagini del JTFV sono state essenziali anche in un"indagine penale su Osiris Luna e Carlos Marroquín, i due funzionari di Bukele indagati dal patto tra bande e contro i quali il distretto giudiziario meridionale di New York sta per presentare un"accusa formale, due funzionari federali hanno confermato in Infobae nei giorni scorsi.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a Bukele que extradite a 14 líderes de la MS13 acusados de varios delitos en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool REUTERS

JFTV, infatti, è stata coinvolta nelle prime indagini sul patto tra Bukele e le bande a partire dal 2020. Gran parte di queste informazioni è stata data all'allora ambasciatore degli Stati Uniti in El Salvador, Ronald Johnson, che, invece di approfondirle, ha finito per rimuovere almeno uno degli investigatori statunitensi coinvolti, come almeno tre ufficiali dell'amministrazione Biden a Washington hanno confermato a Infobae. Johnson, un ex agente della Central Intelligence (CIA), è venuto in El Salvador come politico nominato politico dell'ex presidente Donald Trump.

Nel contesto di questa crisi, Bukele, come ha fatto prima in altre occasioni, si è nuovamente appellato malinconicamente con nostalgia al tipo di sostegno ricevuto quando Trump era presidente.

L'11 aprile, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha invitato Bukele a «proteggere i suoi cittadini pur mantenendo le libertà civili, inclusa la libertà di stampa», riferendosi alle restrizioni legali approvate durante il regime di emergenza che puniscono chiunque si riferisca al patto tra gang di Bukele con la prigione. Anche Anthony Blinken, Segretario di Stato di Biden, ha chiesto il rispetto dei diritti civili dei salvadoregni e ha ricordato a Bukele qualcosa di più: «Ora, più che mai, è essenziale estradare i leader delle bande per affrontare la giustizia negli Stati Uniti».

Bukele, rispondendo su Twitter, non ha detto una parola sui leader ranfla che il suo governo continua a proteggere. Ha detto questo: «Abbiamo avuto il sostegno del governo degli Stati Uniti... ma è stato DURANTE L'AMMINISTRAZIONE TRUMP (così, in lettere maiuscole)». Johnson, l'ambasciatore di Trump che ha minimizzato le indagini sul patto tra bande, era, in effetti, uno dei principali alleati del presidente salvadoregno.

Patti come quello di Bukele e altri stipulati da politici salvadoregni in passato hanno ridefinito la struttura criminale e politica delle bande e la loro leadership. Uno degli accademici che hanno studiato maggiormente questa parte del fenomeno è Juan José Martínez d'Aubuisson, un antropologo citato dai media di tutto il mondo. L'anno scorso, ad esempio, Martínez ha spiegato a Infobae che i picchi di violenza omicida durante l'amministrazione di Bukele potrebbero essere dovuti a riadattamenti al patto o perché i leader delle bande usano i morti per inviare messaggi politici.

L'11 aprile, sempre in un tweet, Bukele ha definito Martinez «spazzatura». Poi, fedeli al copione tipico, cyber troll, funzionari e propagandisti hanno accusato l'antropologo di essere complice delle bande e di parlare per loro, cosa che oggi in El Salvador è punibile con 10-12 anni di carcere e che, con gli emendamenti fatti sotto il regime di emergenza, Il procuratore generale Rodolfo Delgado può trasformarsi in un'accusa penale senza troppe formalità.

