Danna Paola ha dato fuoco alle reti con un bikini audace: «Sotto l'influenza della luna»

Danna Paola è considerata una delle artiste messicane con la maggiore presenza internazionale grazie alla sua lunga carriera all'interno del medium; riceve costantemente riconoscimenti dal pubblico attraverso messaggi teneri che finiscono per trasformare le sue pubblicazioni in un riflesso dell'impatto che ha generato tra di lei migliaia di fan. Tuttavia, non è tutto, ha anche rubato più di un respiro con i suoi abiti iconici e la sua bellezza naturale.

Questo fine settimana non ha fatto eccezione, la protagonista di Amy: la ragazza con lo zaino blu ha sorpreso i suoi oltre 33 milioni di follower su Instagram con un paio di fotografie scattate da un luogo paradisiaco incorniciato da enormi palme e ampi spazi verdi. Ma il centro dell'attenzione non era il bellissimo paesaggio, ma la figura spettacolare che il cantante indossa all'età di 26 anni.

La performer di Mala Fama ha posato per la telecamera in un bikini apparentemente metallico che contrastava con i raggi del sole sulla sua pelle e i suoi lunghi capelli castani. Danna Paola ha completato il suo look con una semplice collana e grandi occhiali da sole, ma ciò che ha finito per rubare tutti gli occhi sono state le gambe e l'addome sagomato.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

«Sotto gli effetti della luna», ha scritto nel suo post su Instagram ed è stata questione di minuti prima che la casella dei commenti si riempisse di un'ondata di lusinghe in suo onore, dove mentre alcuni hanno colto l'occasione per inviarle un saluto e dichiarazioni d'amore, oltre a riconoscere l'innegabile bellezza della donna messicana, altri hanno applaudito la sua audacia.

«Corpazo», «Figlia del Mais!» , «Sei bello», «Io muoio», «La più bella del mondo», «Sei una luna piena», «La più preziosa», «Donna», sono state alcune reazioni. All'interno della stessa sezione sono apparse alcune figure dei media come Apio Quijano, Sofía Reyes e Karla Días, che hanno espresso i loro sentimenti attraverso emoji di fuoco.

In generale, le fotografie di Danna Paola hanno suscitato euforia tra gli utenti dei social media, che non si sono accontentati di riconoscere la sua bellezza nella sezione commenti, hanno anche replicato le immagini su altre piattaforme rendendole virali. Non è la prima volta che l'artista si trova in una situazione simile.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

Qualche giorno fa, ha pubblicato una foto scattata dall'esterno di una struttura, dove ha evidenziato un top a stella nei toni del viola che ha lasciato i suoi fan senza parole per le trasparenze e le aree precise che copriva. Attualmente, entrambe le foto stanno per superare il milione e mezzo di Mi piace.

In precedenza, Danna Paola ha condiviso i suoi sentimenti sul body shaming (umiliazione del corpo) dopo che una carta stampata si è concentrata sul recente articolo che ha fatto in suo onore aspetti legati alla bellezza femminile e non ai suoi ultimi trionfi professionali come inizialmente pensava. Di fronte alle differenze, l'attrice ha fallito l'angolazione attraverso il suo account Twitter.

«Ogni volta che faccio interviste, parlo dei miei progetti, del mio stato attuale, delle motivazioni, della salute mentale, ecc. Ma mi viene sempre chiesto del mio fisico, è sempre un punto di opinione, e ho lottato con quelle domande per anni e le ho trasformate in qualcosa di positivo», ha detto.

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@dannapaola)

«Questa volta durante l'intervista hanno messo troppa enfasi su come sembro ora, in particolare con il mio corpo, e onestamente ho evitato quelle domande e mi sono concentrato sulla mia salute mentale in quanto questo mi ha aiutato molto a prendermi cura di me stesso anche all'esterno», ha aggiunto.

In quell'occasione, l'attrice ha spiegato che la rivista ha cercato di enfatizzare «come appare adesso» e ha cercato modi per capovolgerli parlando di questioni legate alla salute mentale in modo che potesse avere un aspetto migliore sotto tutti gli aspetti.

