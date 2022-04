Almeno 12 feriti dopo una sparatoria in un centro commerciale negli Stati Uniti

Almeno 12 persone sono rimaste ferite - dieci delle quali per impatto da arma da fuoco - questo sabato a seguito di una sparatoria in un centro commerciale di Columbia, Carolina del Sud, secondo il Dipartimento di Polizia di Columbia.

L'incidente è avvenuto presso le strutture del Columbiana Centel Mall, dove un conflitto isolato tra diversi sospetti armati ha portato alla sparatoria, dopo di che le autorità hanno arrestato tre persone.

«Crediamo che le persone armate si conoscessero e che ci sia stato qualche tipo di conflitto che ha provocato spari (...) Questa non era una situazione in cui una persona a caso è apparsa in un centro commerciale per sparare con un'arma da fuoco e ferire le persone «, ha detto il capo della polizia della Columbia William Holbrook.

Nove delle 12 persone rimaste ferite nella sparatoria sono già state dimesse dall'ospedale. Due delle vittime, d'altra parte, sono in condizioni critiche ma stabili, secondo la società sanitaria privata Prisma Health nelle dichiarazioni alla CNN.

Due delle persone ferite hanno subito ferite non legate a colpi di arma da fuoco, ma a causa della fuga precipitosa dopo l'incidente, ha spiegato Holbrook.

La polizia della Columbia ha istituito una linea diretta per i testimoni della sparatoria e ha chiesto a chiunque avesse un video della sparatoria di contattarli.

«Sappiamo che molte persone hanno visto cose diverse. Prenditi un momento, raccogli i tuoi pensieri e contatta la polizia», ha spiegato su Twitter il dipartimento di polizia della Columbia.

RIPRESE A NEW YORK

Una sparatoria è scoppiata martedì in una stazione della metropolitana di New York, lasciando almeno 29 feriti che sono stati portati in un ospedale di Brooklyn, secondo EuropaPress, citando i vigili del fuoco e il quotidiano americano Washington Post; con un rapporto degli ospedali del zona.

Dieci persone sono state colpite dagli spari e cinque di loro sono in condizioni critiche ma stabili. Le autorità stanno anche indagando su una possibile esplosione sulla scena.

Al momento, l'incidente non viene affrontato come un attacco terroristico e il sospetto è latitante.

La polizia ha recuperato una pistola e diversi caricatori ad alta capacità nella stazione della metropolitana dove è avvenuto l'incidente. La pistola, una pistola Glock, era apparentemente inceppata, un problema che potrebbe impedire al tiratore di causare danni ancora maggiori, hanno riferito fonti della polizia al quotidiano NY Post.

