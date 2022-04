Zelensky ha affermato che le truppe di Kiev hanno avuto significativi successi storici contro l'esercito russo

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Polonia, Lituania y Letonia, en Kiev, Ucrania. Abril 13, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha evidenziato i «significativi» successi contro l'esercito russo, sebbene abbia ammesso una situazione «molto difficile» nel sud e nell'est, oltre ad annunciare la campagna di piantagione in tutto il Paese e il ripristino di alcune ferrovie connessioni.

«I successi delle nostre forze armate sul campo di battaglia sono davvero significativi. Storicamente significativo. Ma non è ancora sufficiente per ripulire la nostra terra dagli occupanti. Li batteremo di più», ha detto Zelensky in un video questo venerdì sera.

Il «compito numero uno è accelerare la pace», ha detto, insistendo sul fatto che la guerra causata dall'invasione russa del 24 febbraio non finirà fino a quando l'Ucraina non riceverà più armi e sostegno finanziario per difendersi.

Ha insistito sul fatto che la guerra finirà «non appena il mondo democratico riconoscerà che l'embargo petrolifero contro la Russia e il blocco totale del suo settore bancario sono passi necessari verso la pace».

Le forze armate ucraine «lo stanno facendo brillantemente. Fermano gli attacchi degli occupanti. Stanno effettuando contrattacchi. Hanno già travolto, nel vero senso della parola, l'aviazione convenzionale russa tanto da essere costretti a usare aerei strategici a lungo raggio», ha detto.

Tuttavia, ha ammesso che nel sud e nell'est del Paese «la situazione è ancora molto difficile» e che non si può parlare di ripresa.

Nei distretti occupati delle province di Kherson e Zaporizhzhia, l'esercito russo «continua a terrorizzare i civili», ha riferito.

Zelensky ha aggiunto che «la crudeltà con cui le truppe russe stanno cercando di conquistare la regione di Azov, Donbas, Kharkiv, elimina solo la minima possibilità che questi territori e queste persone, almeno ad un certo punto in futuro, avranno legami» con la Russia.

Il sovrano ha detto che questo venerdì ha incontrato tutti gli alti comandanti militari, il ministro degli Interni e il capo della sua delegazione nei colloqui con la Russia, tra gli altri, per discutere della città di Mariupol, assediata dagli invasori, e ha detto che «stiamo facendo tutto il possibile per salvare il nostro popolo».

A questo proposito, il portavoce del ministero della Difesa, Oleksandr Motuzianyk, ha riferito venerdì che «gli intensi combattimenti continuano» e gli invasori non possono catturare completamente questa città, secondo l'agenzia Ukrinform.

«La situazione a Mariupol è difficile e la lotta continua. L'esercito russo coinvolge costantemente unità aggiuntive per assaltare la città e per ora si svolgono battaglie attive vicino allo stabilimento di Illich e nell'area del porto di Mariupol. Ma i russi non possono catturare completamente questa città», ha detto Motuzianyk.

Zelensky ha anche riferito di aver discusso con i suoi ministri del governo su come risolvere gli urgenti problemi economici sorti durante la legge marziale imposta dopo l'invasione russa.

Ha sottolineato che quattro quinti di tutte le aziende ucraine sono già tornate a lavorare in un'area sicura, in particolare le imprese dell'industria pesante, e che le reti di trasporto sono in fase di ricostruzione.

In queste circostanze, ha aggiunto, «qualunque cosa accada, in tutte le città e comunità dove non c'è presenza di occupanti e ostilità, è necessario ripristinare l'economia al massimo».

Il presidente ha affermato che il Ministero delle politiche agricole e alimentari ha riferito che la campagna di piantagione è iniziata e continua in tutte le regioni, comprese Luhansk e Donetsk.

Ha anche annunciato che è iniziato il restauro di strade e ferrovie e che a partire da questo sabato verrà ripristinato il collegamento ferroviario con Chernihiv e Nizhyn e che i treni sono già in funzione tra le città della regione di Sumy.

