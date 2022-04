Video: minuti di angoscia per la conflagrazione di un autobus SITP nel centro di Bogotà

Nel pomeriggio del Venerdì Santo, si è verificata un'emergenza nella città di Antonio Nariño, dove un autobus del Sistema Integrato di Trasporto Pubblico (SITP) ha preso fuoco e ha causato minuti di angoscia per la grandezza delle fiamme.

L'auto era di proprietà della Concessionaria, questo è il mio autobus S.A.S che copriva il percorso Bachué-Bosque San Carlos e ha subito l'incidente sulla prima strada con gara 24 B.

Fortunatamente, l'evento ha lasciato solo perdite materiali, ma non di vite umane, poiché i sei passeggeri che erano a bordo hanno evacuato il veicolo in tempo, secondo il notiziario televisivo pubblico RTVC Noticias.

È stato diffuso sui social network un video in cui si sente la voce di un altro autista SITP, che afferma di aver aiutato a controllare le fiamme e che nonostante abbiano usato i tre estintori che trasportava come parte del kit di emergenza.

«Una volta segnalato l'incidente, i protocolli del caso sono stati attivati e l'assistenza della squadra dei vigili del fuoco della Stazione Centrale è stata assistita», hanno citato in RTVC Noticias di ciò che hanno detto in Transmilenio per questo caso.

Nella rivista Semana hanno riferito che le autorità hanno avviato un'indagine corrispondente per determinare cosa ha causato l'incidente.

«Il veicolo modello 2014 sarà sottoposto a una revisione del gruppo della flotta elettrica dell'audit per determinare i motivi che hanno generato l'evento. Una volta conosciute le cause, verranno prese le correzioni necessarie», hanno sottolineato ciò che hanno spiegato in Transmilenio.

L'altra emergenza che si è verificata il Venerdì Santo è stato il caso di un minore di 12 anni perso nel Santuario di Monserrate.

Il colonnello Diogenes Serrano, direttore della Protezione Civile di Bogotà, nei dialoghi su Morning News di Blu Radio, ha riferito che la minorenne si è identificata come Victoria José Díaz.

«Il rapporto è di una ragazza di 12 anni, che indossa una felpa rosa e si è persa sul sentiero di Monserrate», ha detto Serrano.

Inoltre, il direttore della Protezione Civile ha formulato una serie di raccomandazioni per le persone che stanno per scalare la collina, «devi essere molto consapevole dei bambini e non lasciarli andare».

Il colonnello Diogenes ha sottolineato che più di 10.000 persone sono già salite a Monserrate. E ha avvertito che sebbene il passaggio pedonale sia abilitato fino a mezzogiorno, la funivia e la funicolare continueranno a funzionare.





