Tempo in Messico per il 16 aprile: sabato di gloria con temperature superiori a 40° C

Si prevede che il National Meteorological Service avrà temperature superiori a 40° C in più di 18 entità in tutto il paese. Ciò è dovuto alla presenza di un'ondata di caldo che genererà un ambiente serale molto caldo. Tuttavia, saranno presenti anche precipitazioni, in particolare nel nord-est, nell'est e nel sud-est del paese a causa dell'ingresso di umidità dal Golfo del Messico, dall'Oceano Pacifico e dal Mar dei Caraibi.

Il Messico registrerà temperature minime fino a -5º C nelle zone montuose di Chihuahua e Durango. Al contrario, gli alti saliranno a 45º C a Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosí, Queretaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche e Yucatan e fino a 40° C in Sonora, Colima, Stato del Messico, Tabasco e Quintana Roo.

Valle de México: L'ambiente da fresco a temperato è previsto all'alba, così come cieli da medio-nuvoloso a nuvoloso durante il giorno, con la probabilità di precipitazioni isolate a Città del Messico e nello Stato del Messico, che potrebbero essere accompagnate da scosse elettriche.

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

A Città del Messico, è prevista una temperatura minima compresa tra 16 e 18° C e una massima di 29 a 31° C. Per la capitale dello Stato del Messico, una temperatura minima compresa tra 9 e 11° C e una massima di 26-28° C.

Penisola della Baja California: cielo parzialmente nuvoloso e nessuna pioggia nella regione. Ambiente freddo al mattino con gelo nelle zone montuose della Bassa California. Nel pomeriggio l'atmosfera sarà da calda a calda.

Nord Pacifico: cielo parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata. Nessuna pioggia nella regione. Atmosfera mattutina fredda e da fresca a temperata a Sinaloa. Nel pomeriggio, atmosfera da calda a calda.

Pacifico centrale: cielo parzialmente nuvoloso e senza pioggia. Atmosfera fresca al mattino, nel pomeriggio ambiente da caldo a molto caldo.

Sud Pacifico: cielo nuvoloso del pomeriggio con rovesci, scosse elettriche e probabili grandinate in Chiapas, così come piogge isolate a Oaxaca e nessuna pioggia a Guerrero. Atmosfera fresca al mattino con banchi di nebbia nelle zone di montagna e da caldo a molto caldo nel pomeriggio nelle zone costiere.

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Golfo del Messico: Parzialmente nuvoloso al mattino e nuvoloso nel pomeriggio; rovesci isolati a Tamaulipas. Niente pioggia a Veracruz e Tabasco. Atmosfera fresca all'alba con banchi di nebbia nelle zone montane della regione e da caldo a molto caldo nel pomeriggio.

Penisola dello Yucatan: cielo sereno al mattino e molto nuvoloso nel pomeriggio, senza pioggia nella regione. Atmosfera mattutina mite e nel pomeriggio atmosfera da calda a molto calda.

Mesa del Norte: Cielo parzialmente nuvoloso per la maggior parte della giornata con piogge isolate a Coahuila, Nuevo León e San Luis Potosí. Nessuna pioggia nel resto della regione. Ambiente mattutino da freddo a molto freddo con brina nelle montagne di Chihuahua e Durango. Nel pomeriggio atmosfera da calda a calda.

Mesa Central: Cielo parzialmente nuvoloso al mattino e nuvoloso nel pomeriggio con piogge isolate a Querétaro, Hidalgo, Morelos e Puebla. Atmosfera mattutina da fresca a fredda nelle zone di Nel pomeriggio, atmosfera calda.

