«Stai andando in Messico o vai per Iberdrola?» : Ignacio Mier ha difeso la riforma elettrica dagli avversari

Ignacio Mier Velazco, coordinatore del banco del National Regeneration Movement (Morena), ha dichiarato che il 17 aprile la riforma elettrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sarà discussa e votata alla Camera dei Deputati.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il legislatore morenista si è scagliato contro il blocco di opposizione, il Partito di Azione Nazionale (PAN), il Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e il Partito della Rivoluzione Democratica (PRD), notando che le sue accuse sulla discussione di l'iniziativa in materia energia di López Obrador a San Lazaro sono false.

«PRIAND, non confonderti o vuoi essere confuso. La riforma elettrica sarà discussa e votata domenica con i 12 punti proposti. Ognuno si assume il proprio ruolo e la propria responsabilità nei confronti dei propri elettori e della Patria. Stai andando in Messico o stai andando per Iberdrola? Deciderai liberamente», ha scritto Ignacio Mier sui social media.

Mier Velazco defendió la Reforma de AMLO de los opositores (Foto: Twitter)

La pubblicazione del Morenista è arrivata a seguito dei commenti del Segretario della Commissione Energia e membro del gruppo parlamentare PRD a San Lázaro, Mauricio Prieto Gómez, in cui ha indicato che la festa della ciliegia rinvierà il dibattito sulla riforma elettrica domenica prossima perché, secondo le sue dichiarazioni, non hanno ottenuto i voti necessari.

«Chiediamo che questa iniziativa venga scartata e messa insieme. Non possiamo essere soggetti a ciò che dice l'Esecutivo, siamo un potere alla pari. Il legislatore dovrà presentare una proposta che soddisfi le esigenze del paese. L'obiettivo finale è che l'elettricità costi meno ai messicani e quello che hanno presentato non dice come lo raggiungeranno», ha affermato il perredista.

Tuttavia, Prieto Gómez ha commentato che la sua posizione è chiara: votare contro la riforma dell'elettricità. Ha anche annunciato che la coalizione PRD PAN e PRI, Going for Mexico, presenterà un'iniziativa per sostituire quella di López Obrador.

Mauricio Prieto dijo que Morena aplazará el debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@soymauprieto)

«Siamo totalmente fermi, impegnati, voteremo convinti che non aiuti i messicani, e sono sicuro che domenica lo escluderemo e, nei giorni successivi, presenteremo quello preparato da Va por México», ha detto Prieto Gómez.

Da parte sua, Cynthia López Castro, legislatrice del partito tricolore, come Prieto Gómez, ha avvertito che Morena rinvierà la seduta di domenica prossima e ha detto che «sarà la prima riforma costituzionale che perderanno».

«Morena vuole cambiare la sessione di domenica, non importa quanto vogliono, non otterranno più i 54 voti di cui hanno bisogno. Sarà la prima riforma costituzionale che perderanno in questa legislatura LXV», ha scritto il legislatore tricolore su Twitter.

López Castro aseguró que será la primera Reforma Constitucional que Morena pierde (Foto: Twitter/@cynthialopezc1)

Oltre a questo, il bianco e blu Jorge Romero Herrera ha affermato che nemmeno la domenica di Pasqua «farà rivivere» la riforma elettrica.

Il deputato di Acción Nacional ha detto che l'iniziativa del partito delle ciliegie «è nata morta» ed è così che rimarrà, dal momento che la panchina blu e bianca, insieme al blocco di opposizione, ha preparato la sua strategia per prevenire il partito delle ciliegie e i suoi alleati, il Partito Laburista (PT) e il Partito Ecologista Verde (PVEM), dal dare loro un proiettile.

«Nemmeno domenica prossima di Resurrezione Morena alla Camera dei Deputati riuscirà a rilanciare l'iniziativa Electric Reform dell'Esecutivo, visto che è nata morta ed è così che resterà. I deputati del PAN sono pronti a evitare qualsiasi albazos», hanno detto il bianco e blu sui social network.

