Putin ha ordinato «la caccia al presidente Zelensky» e ha incaricato la missione del generale Alexander Dvornikov

Su ordine diretto di Vladimir Putin, la nuova assemblea del pannello militare russo per l'Ucraina include una riprogettazione tattico-strategica sul campo da parte del generale Alexander Dvornikov . Il nuovo comandante russo è preceduto da una reputazione riprovevole che lo unisce come «il macellaio siriano» per la sua azione nella guerra civile del Paese arabo. Lì guidò attacchi congiunti di «appaltatori» russi e forze fedeli al dittatore siriano Bashar al-Assad, che sotto il suo comando rasero al suolo la città di Aleppo e l'intera regione della Duma.

Le operazioni militari di Dvornikov in Siria sono attualmente indagate da un tribunale tedesco che ha applicato il principio della giurisdizione universale per i crimini di guerra per l'uso di armi neurotossiche. La ricerca si concentra sui comandanti delle truppe russe e siriane che hanno anche usato bombe a grappolo sui civili, che sono vietate da un trattato internazionale firmato da 37 paesi nel 2008. Questi eventi hanno permesso a Dvornikov di entrare a far parte di un elenco di militari russi e siriani sanzionati dal Regno Unito e di essere incluso nelle indagini sui crimini di guerra nel fascicolo in corso di elaborazione in Germania.

Considerando il background del generale Dvornikov, Washington, Bruxelles e la NATO hanno espresso preoccupazione per la recente nomina del controverso comandante da parte di Vladimir Putin. L'Unione europea (UE) ha suggerito che la designazione illumini luci rosse nelle prossime settimane della guerra in corso.

Il brigadiere Kevin Ryan, ex addetto militare di Washington a Mosca, che dal suo ritiro è stato consigliere del Belfer Center, ha detto alla stampa statunitense che Dvornikov avrà sotto il suo comando un gran numero di truppe sostitutive sul fronte ucraino. Tutte queste truppe sono state messe a disposizione martedì scorso per ordine diretto di Vladimir Putin e comprendono forze terrestri, marittime e aeree; quindi è chiaro che quando gli analisti militari occidentali l'ultimo giorno hanno menzionato un ritiro russo dalle adiacenze di Kiev e hanno parlato di una guerra quasi perduta per Mosca, Al momento le cose non vanno sembrano così nonostante la lodevole resistenza ucraina e al di là dell'impatto che l'affondamento - giovedì scorso - della nave Moskva, ammiraglia della marina russa nel Mar Nero, ha generato a Mosca.

Le agenzie di intelligence occidentali hanno definito il movimento russo dieci giorni fa come una ritirata, non un ritiro definitivo, e hanno definito gli eventi come una tattica di raggruppamento, che va avanti dalla scorsa settimana, quindi è prevista un'imminente controffensiva russa con massicce operazioni che includono la saturazione bombardamenti con artiglieria pesante, aeronautica e sistemi missilistici.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS) via REUTERS

In questo momento, i combattimenti continuano intensamente nel sud dell'Ucraina e nella regione orientale del paese, dimostrando che le agenzie di intelligence occidentali avevano ragione nella loro analisi del movimento russo e che gli attacchi di artiglieria e missili, così come i bombardamenti aerei, continuano su larga scala aree di territorio. che modella la strategia della «terra bruciata» che piace al comandante Dvornikov, ed è per questo che Vladimir Putin lo ha scelto per invertire le prestazioni irregolari delle sue forze militari in Ucraina.

D'altra parte, i rapporti satellitari della NATO indicano che il generale Dvornikov sta concentrando le forze nell'est del paese, un'area che è stata nuovamente pesantemente attaccata dai russi. Tuttavia, c'è un «piano aggiuntivo» che accompagna gli ordini di azioni offensive del generale Dvornikov, che non solo cercherà di conquistare con successo la capitale, Kiev; ma su ordine diretto del presidente Putin, «la caccia al presidente Volodymir Zelensky» , che il La CIA statunitense ha riferito che è l'obiettivo principale di una brigata di comando speciale russa divisa in due sezioni di circa 80 uomini altamente addestrati per porre fine alla loro vita.

La comunicazione della CIA è avvenuta otto giorni fa, quindi Zelensky e il suo team sono costantemente in movimento, spostandosi nell'Ucraina orientale, dal centro a nord, evitando il sud a causa della sua vicinanza alla Crimea, dove i commando russi hanno stabilito la loro base operativa e da dove hanno intenzione di cacciare Zelensky . L'intelligence statunitense ipotizza che la forza speciale stia già operando dietro le linee ucraine nella città portuale di Mariupol, che è stata distrutta dai bombardamenti russi ed è stata accerchiata dall'inizio delle azioni militari a febbraio.

Secondo l'agenzia statunitense, l' ordine di Putin al generale Dvornikov è stato diretto e rigoroso. Putin intende l'eliminazione fisica di Zelensky e della sua squadra per scatenare la resistenza ucraina , quindi il rischio per l'integrità fisica del presidente è cresciuto pericolosamente, così come i suoi stretti consiglieri e capi militari, che hanno rafforzato la sua sicurezza come indicato per informazioni di intelligence. Un attacco di decapitazione russo sarebbe imminente ed è già stato tentato da Mosca almeno due volte dal 24 febbraio.

Secondo Washington, la Russia cerca di invertire rapidamente le sorti della guerra assassinando il presidente ucraino. Oggi, i progressi che l'industria militare ha sviluppato sono letali e il pericolo per Zelensky è estremamente alto data la tecnologia di sorveglianza elettronica che può fornire ai russi informazioni sulla loro posizione in tempo reale se il presidente non è rigorosamente attento nei suoi movimenti.

La task force vicina a Zelensky è piccola e si sposta da un posto all'altro evitando di usare i telefoni cellulari, anche il telefono satellitare del presidente Zelensky che è stato costantemente monitorato dalla tecnologia di intelligence russa è stato cambiato. Inoltre, la sicurezza di Zelensky deve essere protetta da altre potenziali minacce come il circuito segreto di telecamere che l'esercito russo ha installato nelle città che hanno occupato e da cui si sono ritirati; I comandanti russi sanno che Zelensky sta pianificando di visitare queste città e che il pericolo deve essere considerato secondo il rapporto della CIA. Anche la tecnologia di rilevamento vocale in questi e in altri luoghi, che potrebbe identificare Zelensky quando parla, è stata bloccata con l'aiuto della NATO dato il pericolo letale che emerge dai droni russi, siano essi attivati a distanza o impostati per mezzo di un timer in grado di ottenere informazioni in tempo reale sui movimenti della carovana presidenziale. Con le informazioni ottenute da una di queste tecnologie, Mosca può eseguire attacchi aerei o missili ad ultrasuoni che colpiscono il suo bersaglio a seconda della distanza tra due e quattro minuti di fuoco.

Potenzialmente ci saranno molte altre minacce nei prossimi giorni per il presidente ucraino. Bruxelles e Washington sono anche preoccupate per ciò che le forze russe riorganizzate con uomini più esperti e nuove tecnologie potrebbero fare sul campo di battaglia nell'Ucraina centrale e orientale mentre cercano di affermarsi sul campo nelle prossime settimane. La più grande preoccupazione, tuttavia, è un attacco diretto a Zelensky per scatenare la resistenza delle forze ucraine. Questo è ciò che Vladimir Putin sta cercando, l'ha già provato ed è altamente probabile che ci riprovi con il generale Alexander Dvornikov, il suo nuovo comandante delle operazioni in Ucraina.

