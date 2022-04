Miguel Trauco ha giocato nella vittoria del Saint-Étienne, ha lasciato la zona retrocessione e si aggrappa alla Ligue 1

Miguel Trauco ha fatto parte della vittoria per 2-1 del Saint-Étienne sullo Stade Brestois, nel quadro della 32a giornata di Ligue 1, dove la sua squadra fatica fino ad oggi per allontanarsi completamente dalla retrocessione zona. Il peruviano è entrato nel secondo tempo con il risultato già definito. Il suo club ha solo sette punti in più rispetto all'ultimo posto con sei date rimaste da giocare.

La partita è iniziata complicata, quando il francese Franck Honorat ha segnato appena nove minuti dall'inizio dell'impegno per la squadra ospite. Tuttavia, i locali si sono ripresi con le grandi prestazioni di Mahdi Camara, autore di due assist, e del gabonese Denis Bouanga, che ha segnato una doppietta per sigillare il risultato e conquistare i tre punti.

L'ex Università dello Sport è entrata in campo quando il suo allenatore ha deciso di metterlo nella sua posizione naturale lasciando il senegalese Sada Thioub in 68 minuti. Da allora, la chiamata alla nazionale peruviana è stata coinvolta in azioni sia offensive che difensive, ma nessuna azione è stata abbastanza pericolosa e i portieri non hanno permesso più gol nella partita.

Con 30 punti, Saint-Étienne chiuderà la 32a giornata della prima divisione francese nel box 17 , che consente loro di rimanere in Ligue 1 con sei date rimaste da giocare. Tuttavia, gli ultimi tre non sono molto indietro. Quello in fondo alla classifica, Metz, ha 23 punti e ha una possibilità di essere salvato. Nel box 19 c'è il Bordeaux del Girondins con 26 punti, mentre il Clermont è al 18° posto con 28 punti.

Ricordiamo che in questo torneo europeo, gli ultimi due perdono la categoria, mentre il terzultimo gioca il ripescaggio contro una squadra della seconda divisione del paese due volte campione del mondo. Il tutto verrà definito nei giorni successivi.

Redes sociales Saint-Étienne.

STATUS CONTRATTUALE DI TRAUCO E OFFERTE

Il contratto del mancino con il Saint-Étienne termina a metà anno e la cosa più sicura finora è che non rimarrà nel club. Per questo motivo, lui e il suo agente iniziano a vedere altre opzioni. L'idea è di rimanere in Europa, ma tutto dipenderà dalle offerte che hai. Ricordiamo che ha ricevuto una chiamata dal Perù, ma non è stata concretizzata dalla decisione del calciatore. Come è noto, ci sono possibilità di andare in MLS, Belgio, Italia o Arabia Saudita.

L'amministrazione temporanea dell'Universitario de Deportes, con Jean Ferrari in testa, ha contattato il calciatore e il suo rappresentante, che stanno valutando alcune opzioni per la metà dell'anno, quando il loro legame finisce. Chiaramente, l'offerta economica ha avuto un'influenza negativa su questo tentativo, dal momento che il calciatore è lontano da ciò che un club peruviano può offrirgli. Inoltre, ha intenzione di rimanere all'estero ancora per qualche anno.

El lateral peruano reapareció luego de tres meses en su club. Foto: Ligue 1.

MIGUEL TRAUCO NELLA SQUADRA PERUVIANA

Nonostante non sia considerato nel suo club, Miguel Trauco ha sempre la fiducia di Ricardo Gareca ed è stato il titolare nelle ultime due partite delle qualificazioni sudamericane dirette al Qatar 2022, dove il «bianco-roja» ha vinto i playoff della Coppa del Mondo e il terzino sinistro ha avuto una grande prestazione per la sua band.

In totale, delle 18 partite giocate nel torneo Conmebol, il peruviano ha giocato 12 partite, assistendo una volta al debutto contro il Paraguay ad Asunción (2-2). Quindi, 10 partite hanno giocato i 90 minuti della partita. Ne ha aggiunti sei gialli e uno rosso (contro la Colombia a Lima.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - March 24, 2022 Uruguay's Luis Suarez in action with Peru's Miguel Trauco Pool via REUTERS/Matilde Campodonico Pool via REUTERS

CONTINUA A LEGGERE