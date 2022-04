La Russia ha vietato al primo ministro britannico Boris Johnson di entrare nel paese

British Prime Minister Boris Johnson delivers a speech on immigration, at Lydd Airport, Britain April 14, 2022. Matt Dunham/Pool via REUTERS

La Russia ha vietato al primo ministro britannico Boris Johnson e ad altri dodici alti funzionari di entrare nel Paese sabato per «le azioni ostili senza precedenti» intraprese contro Mosca dal governo britannico.

«Questo passo è stato fatto come risposta alla dilagante campagna di informazione politica scatenata da Londra, che mira all'isolamento internazionale della Russia, creando le condizioni per contenere il nostro Paese e strangolare l'economia nazionale», ha detto il ministero degli Esteri russo annunciando il provvedimento.

La dichiarazione della diplomazia russa sottolinea che il governo britannico «aggrava intenzionalmente la situazione intorno all'Ucraina riempiendo il regime di Kiev di armi letali e coordinando sforzi simili da parte della NATO».

«La politica russofoba delle autorità britanniche, che si sono prefissate come un compito fondamentale per promuovere un atteggiamento negativo nei confronti del nostro Paese e per congelare i legami bilaterali praticamente in tutte le aree, danneggia il benessere e gli interessi degli abitanti della stessa Gran Bretagna», ha sottolineato gli affari esteri.

Secondo Mosca, eventuali attacchi sanzionatori «si rivolteranno inevitabilmente contro i loro promotori e saranno decisamente respinti».

Oltre a Johnson, il divieto colpisce nove membri del suo gabinetto, il vice primo ministro Dominic Raab, i capi degli affari esteri, Elizabeth Truss; Difesa, Ben Wallace; Trasporti; Grant Shapps; Interno; Priti Patel; Economia; Rishi Sunak; Affari, energia e strategia industriale, Kwasi Kwarteng, e Cultura, Nadine Dorries, così come il Segretario di Stato per le Forze Armate, James Heappey.

L'elenco delle sanzioni è completato dal primo ministro scozzese Nicola Sturgeon; dal procuratore generale per l'Inghilterra e il Galles Suella Braverman, e dall'ex primo ministro e deputato conservatore Theresa May.

Boris Johnson a Kiev

Il viaggio di Boris Johnson a Kiev

Il primo ministro Boris Johnson si è recato a Kiev sabato scorso per dimostrare la «solidarietà» britannica con l'Ucraina, che per più di 50 giorni ha resistito all'invasione delle truppe russe, ha detto Downing Street. Durante la sua visita, il premier ha promesso veicoli corazzati e missili anti-nave all'Ucraina; e ha celebrato la resistenza ucraina contro l'invasione russa come «la più grande impresa del XXI secolo».

L'ambasciata ucraina nel Regno Unito ha diffuso un'immagine del premier con il presidente Volodymyr Zelensky, con entrambi i leader seduti faccia a faccia in un ufficio, accanto alle bandiere di entrambi i paesi con un messaggio: «Sorpresa».

Jonhson si è recato in Ucraina «per incontrare personalmente il presidente (Volodymyr) Zelensky, in un gesto di solidarietà con il popolo ucraino» e con l'intenzione di «presentare un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari» a questo paese dell'Europa orientale, ha detto un portavoce del Primo Ministro britannico.

Downing Street ha confermato l'incontro nella capitale ucraina il giorno dopo che il Regno Unito ha annunciato la spedizione di nuove attrezzature militari per un valore di 100 milioni di sterline (120 milioni di euro). Secondo il portavoce, i leader si sono rivolti al «sostegno a lungo termine (britannico) all'Ucraina».

«Grazie alla decisa leadership del presidente (Volodymyr) Zelensky e all'invincibile eroismo e coraggio del popolo ucraino, i mostruosi piani del (presidente russo Vladimir) Putin sono stati interrotti», ha detto Johnson, citato dai suoi servizi di Downing Street.

Il capo del governo britannico era stato a Kiev l'ultima volta il 2 febbraio, settimane prima dell'inizio dell'invasione russa, quando ha tenuto una conferenza stampa congiunta con Zelensky.

(Con informazioni fornite da EFE e AFP)

CONTINUA A LEGGERE: