La rivelazione sul presente della Ferrari che dà qualcosa di cui parlare in Formula 1: «Leclerc mi ricorda Schumacher»

L'inizio della stagione 2022 di Formula 1 ha mostrato una novità che ha generato gioia in molti appassionati del mondo dei motori. Come non accadeva da diversi anni, il presente del team Ferrari entusiasma tutti con un anno che vedrà il team di Maranello come uno dei grandi candidati a lottare per il titolo di piloti e costruttori.

I conti sono chiari. Guidato da Charles Leclerc, che ha vinto il Gran Premio in Bahrain e Australia, il Cavallino Rampante è l'attrazione principale del Grand Circus. Ed è proprio il pilota monegasco ad essere sulla bocca di tutti per le sue grandi prestazioni in pista. Il 24enne ha già vinto due gare, ha vinto due pole position e ha vinto i tre giri più veloci finora in campionato.

Il suo grande regalo ha portato un ex pilota di F1 consacrato a parlare delle sue capacità e a paragonarlo a uno dei migliori di tutti i tempi della categoria. «Rabbrividisco quando guardo le esibizioni di Charles, perché Leclerc sta attualmente mostrando una superiorità che mi ricorda Michael Schumacher. Leclerc domina come «Schumi» una volta, e non solo è un pilota che si trova in uno stato speciale, Leclerc è anche un bravo ragazzo», ha detto David Coulthard a Channel 4, i media per cui lavora in Inghilterra.

Va ricordato che lo scozzese ha gareggiato testa a testa per il titolo di F1 con il sette volte campione del mondo nel 2001. A bordo della sua McLaren, Coulthard ha chiuso dietro il tedesco ed è arrivato secondo nella categoria, in quello che è stato il suo miglior risultato come pilota nelle sue 14 stagioni al timone del volante.

Oltre a riferirsi alla grande partenza di Leclerc, anche il presentatore durante il Gran Premio per la trasmissione ufficiale è stato elogiato per il lavoro della squadra italiana per tornare in primo piano nella Formula 1.

El piloto monegasco después de ganar en Arabia Saudita (@Charles_Leclerc)

«Il capo della squadra, Mattia Binotto, ha sempre mantenuto la calma negli ultimi due anni che sono stati molto duri per gli italiani. Sotto la sua guida, Ferrari si è rimboccato le maniche. Con la migliore auto finora, Leclerc ha anche mostrato le migliori prestazioni di guida e il risultato è questo dominio», ha analizzato Coulthard.

È importante notare che Leclerc è in testa al campionato piloti con 71 punti. Ha vinto in due competizioni ed è stato secondo nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, dove il vincitore è stato l'olandese e attuale campione Max Verstappen a bordo della sua Red Bull. Nel caso della Ferrari, sono i chiari dominatori della Costruttori Cup: hanno un totale di 104 unità e sono seguiti dal team Mercedes, che conta 65 punti.

Quello di cui ha parlato anche Coulthard è stato il compagno di squadra di Leclerc, lo spagnolo Carlos Sainz Jr. Il 27enne madrileno è stato veloce in classifica, ma non è riuscito a salire sul podio in nessuna delle gare finora quest'anno. Allo stesso modo, rimane in terza posizione nel campionato piloti (33 punti).

«Il compagno di squadra di Charles, Carlos Sainz, deve fare un passo avanti perché il tuo compagno di squadra è sempre il primo avversario e tutti possiamo vedere che la Ferrari è un'auto vincente», ha spiegato lo scozzese a proposito dell'attualità del pilota spagnolo.

In attesa di quello che sarà il quarto appuntamento della competizione, che si terrà dal 22 al 24 aprile sul circuito di Imola, la monoposto F-75 del team italiano sembra essere l'ottimo candidato per rimettere la Ferrari tra le migliori in Formula 1.

David Coulthard habló del presente de la Fórmula 1 (AFP)

