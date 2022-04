Indecopi impone una sanzione milionaria ai supermercati per aver organizzato il prezzo del tacchino a Natale

La Commissione per la difesa della libera concorrenza di Indecopi (CLC) ha sanzionato, in prima istanza amministrativa, Cencosud Retail Peru S.A., Hipermercados Tottus S.A., Makro Supermayorista S.A. e Supermercados Peruanos S.A. per organizzare i prezzi sul mercato della commercializzazione di tutto il tacchino marchio San Fernando a livello nazionale. L'ammenda di 17 240 000 suole comprende anche la società San Fernando per essere stata un facilitatore del cartello.

L'infrazione consisteva nella fissazione di un prezzo minimo per l'intero tacchino di San Fernando, per il quale le società hanno allineato i loro prezzi per mantenerli artificialmente alti durante i mesi di dicembre, tra il 2009 e il 2016, che copriva l'accordo, secondo dichiarazioni, e-mail e informazioni economiche ottenuto dalla Direzione nazionale per la ricerca e la promozione della libera concorrenza.

Inoltre, la partecipazione di San Fernando durante le campagne natalizie 2015 e 2016 è stata accreditata come facilitatore del cartello, che era responsabile della comunicazione del prezzo minimo ai self-service, del trasferimento di informazioni e reclami tra di loro e della ricerca del rispetto dell'accordo. Pertanto, ogni self-service ha condizionato il rispetto del prezzo minimo al rispetto del resto dei concorrenti.

Oltre alle ammende inflitte, la Commissione ha ordinato che le suddette società attuino un programma triennale di conformità alla concorrenza, sulla base delle raccomandazioni contenute nella Guida ai programmi di conformità alle regole di libera concorrenza pubblicata da Indecopi nel marzo 2020.

La decisione della Commissione può essere impugnata dinanzi alla Camera specializzata per la difesa della concorrenza, secondo grado.

Ogni anno, la fornitura natalizia di tacchini si avvicina a 2 milioni di unità, con il tacchino San Fernando che è quello con il consumo più elevato.

CASO TRANSFOBIA

Dopo diversi mesi, lo scorso gennaio Indecopi si è pronunciata su un caso di transfobia verificatosi durante i primi mesi dello stato di emergenza causato dalla pandemia di COVID-19. L'entità ha indicato che Hipermercados Tottus S.A. deve scusarsi con la donna che ha discriminato a causa della sua identità sessuale, oltre ad altre due sanzioni che devono rispettare su base obbligatoria.

All'inizio di aprile 2020, quando le prime settimane della pandemia venivano vissute a malapena nel nostro paese, l'allora presidente della Repubblica, Martín Vizcarra, annunciò che la partenza delle persone per le strade lo avrebbe fatto distinguere tra uomini e donne. Così, il lunedì, il mercoledì e il venerdì sarebbero i giorni di transito consentiti per gli uomini, il martedì, il giovedì e il sabato per le donne e la domenica era il giorno dell'immobilizzazione totale.

A seguito di questa misura, ci sono stati diversi casi di discriminazione nei confronti della comunità trans, che ha rispettato la misura guidata dalla loro identità sessuale. Nonostante l'assenza di qualsiasi ordine per mettere in discussione l'identità delle persone, a un cittadino è stato impedito di entrare nel Precio Uno Hiperbodega, un negozio che appartiene al conglomerato Tottus. Una volta che la denuncia è stata presentata alle autorità, ci sono voluti diversi mesi perché la Camera specializzata per la protezione dei consumatori (SPC) si pronunciasse sulla questione. Quest'ultimo ha indicato che i lavoratori in quel luogo hanno effettivamente richiesto il documento di identità nazionale (DNI) al cittadino quando la restrizione non lo ha stabilito.

CONTINUA A LEGGERE: