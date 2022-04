Il trailer dei nuovi episodi di «Tehran» è stato rivelato e con la partecipazione di Glenn Close

Questo è il trailer ufficiale della seconda stagione di «Tehran», riconosciuta dagli International Emmy Awards come miglior serie drammatica. (Apple TV Plus)

Il thriller di spionaggio mondiale tornerà sugli schermi il mese prossimo e abbiamo già il primo teaser ufficiale condiviso da Apple TV+. I prossimi episodi di Teheran, la serie vincitrice di un Emmy, continueranno a raccontare il viaggio di Tamar nell'esecuzione di un nuovo piano in seguito al fallimento di un major che ha intrapreso nella capitale dell'Iran. In questa continuazione, il cast ha aggiunto il vincitore del Golden Globe e otto volte candidato all'Oscar Glenn Close, nel ruolo di Marjan Montazeri.

Secondo gli eventi originali visti nel debutto del titolo nel 2020, Tamar (Niv Sultan) è un hacker-agente del Mossad che si è infiltrato a Teheran sotto una falsa identità per aiutare a distruggere il reattore nucleare iraniano. Tuttavia, manca il suo obiettivo e innesca un'operazione che potrebbe mettere in pericolo i suoi cari.

Oltre a Close e Sultan, il cast della produzione comprende Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi, Shila Ommi, Menashe Noy, Navid Negahban, Liraz Charhi, Qais Khan, Sogand Sara Fakheri, Reza Diako, Dan Mor, Arash Marandi, Danny Sher, Moe Bar-El e Ash Goldeh.

Teheran nasce da un'idea di Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn. Il film è stato diretto da Daniel Syrkin e la sceneggiatura è il risultato della collaborazione di Omri Shenhar e Zonder. La produzione esecutiva comprende Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions; Alon Aranya per Paper Plane Productions; Julien Leroux per Paper Entertainment; Peter Emerson per Cineflix Studios; ed Eldad Koblenz per Kan 11. Zonder, Shenhar, Syrkin e Dari Shai Slutzky sono anche produttori esecutivi.

Tehran, l'acclamata fiction israeliana sulle spie

Secondo la sinossi ufficiale del servizio, la serie racconta «l'emozionante storia dell'agente del Mossad Tamar Rabinyan, che si infiltra in una pericolosa missione a Teheran che mette lei e tutti quelli che la circondano in grave pericolo». La scommessa televisiva ha debuttato due anni fa attraverso il catalogo originale di Apple TV+ e, poco dopo, è stata riconosciuta dagli International Emmy Awards con il premio per la migliore serie drammatica.

Nel febbraio di quest'anno, è stato confermato che Teheran rilascerà il suo i primi due episodi il 6 maggio e il resto di essi uscirà ogni venerdì fino alla fine della stagione (composta da otto episodi in totale) fissata per il 17 giugno. La prima puntata è attualmente visibile sul servizio di streaming.

