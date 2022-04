Il governo CDMX ha recuperato l'edificio CNDH dopo un attacco incappucciato

CIUDAD DE MÉXICO, 06ENERO2021.- Mujeres integrantes de Bloque Negro realizaron la entrega de juguetes a niños y niñas con motivo del festejo de las "Reynas Magas". Durante el acto se conmemoraron los 4 meses de la toma de las instalaciones de la ex CNDH y payasos realizaron concursos afuera de Okupa Casa de Refugio. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Dopo un anno e mezzo, il Segretario per la sicurezza dei cittadini di Città del Messico (SSC-CDMX) ha riferito di aver recuperato venerdì sera di essere riuscito a recuperare l'edificio della Commissione nazionale per i diritti umani (CNDH), situato in via República de Cuba, nel centro storico.