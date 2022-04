«Grazie per il tuo supporto»: il 73% degli utenti supporta Elon Musk che acquista Twitter

FILE PHOTO: SpaceX founder Elon Musk reacts at a post-launch news conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Dopo che Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e Space X ha detto di essersi offerto di pagare 54,20 dollari per azione di Twitter, 41 miliardi di dollari per l'acquisto del social network nella sua interezza, ci sono stati tutti i tipi di commenti, reazioni, meme e persino sondaggi per conoscere l'opinione degli utenti del social network. Presumibilmente il 73 per cento è a favore del completamento dell'acquisto del magnate.

Questo pomeriggio, nel bel mezzo della suspense per l'acquisizione della piattaforma, Elon Musk ha fatto un tweet in cui ha ringraziato il sostegno di migliaia di persone.

Nel suo post di questo venerdì pomeriggio, ha allegato un sondaggio condotto da Bitcoin Archive, un account con quasi un milione di follower specializzato nel fornire notizie e opinioni su criptovalute e tecnologia. In quel sondaggio pubblico, ha chiesto agli utenti se erano d'accordo che Elon Musk comprasse Twitter.

Alla domanda hanno risposto 19.494 persone, il 73% era a favore del fatto che Elon Musk fosse il nuovo proprietario e il 27% lo ha dichiarato in disaccordo. A causa dei risultati, il magnate ha condiviso il sondaggio Bitcoin Archive sul suo account e ha ringraziato il supporto ricevuto.

Va sottolineato che questo non è un sondaggio condotto da professionisti nel campo della misurazione statistica, poiché è stato fatto in modo casuale, che è stato visto principalmente dai follower dell'account. Cioè, il suo valore sta nel fatto che Elon Musk ha citato il tweet per ringraziare il risultato e non rappresenta l'opinione di tutti i Twitter.

Oltre al risultato, diversi utenti hanno commentato la pubblicazione, osservando che il miliardario sudafricano non dovrebbe spendere così tanti soldi per l'acquisizione di un social network e che quei soldi dovrebbero essere usati per combattere la fame nel mondo o costruire case per persone in situazioni vulnerabili.

«No. Dovrei usare i soldi per qualcosa di più utile come combattere la fame nel mondo, aiutare le persone per strada o qualcosa di più importante «, ha detto un utente. C'erano anche opinioni che dicevano che non volevano che Twitter diventasse Facebook o 4chan.

La mossa di Musk arriva dopo che sabato si è chiesto su Twitter se il social network stesse «morendo» e ha attirato l'attenzione su utenti come il cantante Justin Bieber, che sono molto seguiti ma raramente pubblicano. «La maggior parte di questi account 'top' raramente twitta e pubblica pochissimi contenuti», ha scritto il capo di Tesla, sottotitolando una lista dei 10 profili con il maggior numero di follower - che include se stesso al numero otto, con 81 milioni di follower.

Il miliardario, che attualmente possiede quasi 73 milioni e mezzo di azioni della società di corriere, era diventato un critico del social network e si era chiesto se le sue regole aderissero «rigorosamente» al principio della libertà di espressione.

Queste critiche avevano suscitato sospetti in alcuni ambienti, anche tra gli stessi dipendenti di Twitter, preoccupati che Musk avrebbe esercitato un potere eccessivo nell'azienda per cambiare i suoi standard di pubblicazione etica, inclusa la sospensione dell'account dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sanzionato per aver ritenuto che i suoi messaggi istigassero l'assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021.

Musk ha accumulato più di 80 milioni di follower da quando è entrato nel sito web nel 2009 e ha usato la piattaforma per fare diversi annunci, tra cui l'annuncio di un accordo di privatizzazione di Tesla che lo ha messo nei guai con i regolatori.

