Germán Larrea: quanto sono aumentate le fortune del secondo uomo d'affari più ricco del Messico nell'ultimo anno

Un paio di settimane fa, la rivista finanziaria americana Forbes, ha pubblicato la sua classifica annuale in cui elenca le persone più ricche di tutto il mondo. In esso, Forbes ha annunciato che in tutto il mondo c'erano 2.668 miliardari, ovvero 87 in meno rispetto al 2021, quando si contavano 2.755. Di questi, 15 sono messicani.

La classifica è stata guidata dall'uomo d'affari di origine sudafricana, di nazionalità americana Elon Musk, che ha una fortuna di 219 mila milioni di USD. Al secondo posto in tutto il mondo, c'è l'uomo d'affari Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon e che ha una fortuna di $171 miliardi.

In Messico, queste due posizioni sono ricoperte da Carlos Slim Helú e dall'uomo d'affari Germán Larrea. Slim Helú, secondo Forbes, ha raggiunto una fortuna di 81,2 miliardi di dollari, che lo colloca anche al 13° posto in tutto il mondo, superando altri magnati del mondo come Mark Zuckerberg, proprietario di Meta, una società a cui social network come Facebook, WhatsApp e Instagram appartenere.

Slim è riuscito ad accumulare la sua fortuna in modo considerevole, dal momento che il magnate, nella classifica 2021, aveva una fortuna di 55.930 milioni di dollari.

El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO

Germán Larrea Mota Velasco, da parte sua, è la seconda persona più ricca del paese, un posto che occupa da diversi anni. Larrea possiede il conglomerato Grupo México, una società che ha ereditato dal padre, e attualmente ha una fortuna, secondo Forbes, di 30.800 milioni di dollari.

Ciò significa che, rispetto a un anno fa, Larrea è riuscita ad aumentare la sua fortuna, poiché nel 2021 aveva una fortuna di 27.100 milioni di dollari. Larrea, con questo, ha aumentato la sua fortuna di 3,7 miliardi di dollari.

Il padre di Germán Larrea, Jorge Larrea, morto nel 1999, ha lasciato al figlio una solida base per raggiungere ciò che ha oggi. Larrea Ortega ha iniziato la sua carriera come uomo d'affari nel mandato di sei anni dell'ex presidente Miguel Alemán Valdez, che è stato presidente del paese dal 1946 al 1952. Fu durante questo periodo che avviò la sua società di costruzioni chiamata Construcciones Jorge Larrea, che in seguito avrebbe preso il nome di Mexico Constructora Industrial, S.A. de C.V.

Più tardi Larrea Ortega conobbe l'uomo d'affari italo-americano Bruno Pagliai, che all'epoca era considerato l'uomo più ricco del nostro paese, diventando il suo fronte legale nelle questioni relative al business delle pipe a Veracruz, Tubos de Acero de México, S.A de C.V., noto come TAMSA.

Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.

Fu attraverso questo rapporto che Larrea Ortega divenne azionista di quella società e iniziò la sua ascesa nel settore metallurgico e siderurgico. A quel tempo, Pagliai presentò a Larrea Ortega quella che sarebbe poi diventata la sua più grande passione: i cavalli e l'equitazione. L'imprenditore italo-americano aveva appena ordinato la costruzione dell'Ippodromo delle Americhe, a ovest di Città del Messico, su insistenza dei presidenti Manuel Ávila Camacho e Alemán Valdés.

Nel 1962, 12 imprenditori messicani, tra cui Pagliai e Larrea Ortega, fondarono il Mexican Council of Businessmen, che ha storicamente incluso le famiglie più ricche del Messico.

Nel 1965, Larrea Ortega guidò un gruppo di investitori nell'acquisizione parziale di proprietà messicane dalla American Smelting and Refining Company e in una parziale acquisizione della miniera di rame La Caridad, questo dopo che le leggi minerarie favorirono le società di proprietà messicana.

In seguito aggiunse altre proprietà alla costruzione mineraria, alla finanza e alle ferrovie al suo gruppo, mentre si estendeva dall'estrazione e dalla raffinazione, al filo e ad alcuni altri prodotti in rame. Ma è stato durante il mandato di sei anni dell'ex presidente Carlos Salinas de Gortari, tra il 1988 e il 1994, che la ricchezza di Larrea Ortega è aumentata drammaticamente, dopo che la società mineraria Cananea, che in seguito divenne il gruppo del Messico, ha acquistato, nel 1988, le azioni del governo della Quebrada Mina de La Caridad, ad un prezzo eccezionalmente basso di $680 milioni, e ha vinto l'offerta per La Cananea, la più grande azienda di rame del Messico, pagando solo $475 milioni, ancora una volta ben al di sotto del prezzo di mercato.

CONTINUA A LEGGERE: