Flavia Laos va in bancarotta per non aver incontrato Harry Styles al Coachella 2022: «È stata colpa mia»

Flavia Laos è negli Stati Uniti per godersi il festival Coachella 2022, dove verranno presentati i migliori artisti internazionali fino al 24 aprile. Harry Styles, cantante britannico che ha raggiunto il successo mondiale grazie alla band One Direction, è stato il protagonista del primo edizione, ma la modella bionda non è riuscita a vederlo dal vivo. Cosa è successo?

I fan del performer di «Watermelon» sono rimasti entusiasti quando il Laos ha annunciato, attraverso il suo account ufficiale TikTok, di essere stato all'Empire Polo Club, in California, per vedere l'idolo giovanile. «Oggi vedremo questa canzone dal vivo per la prima volta» , ha postato accanto a un video di lei che balla con i suoi amici «As it was», il nuovo singolo di Styles.

Flavia Laos ha annunciato che sarebbe stata allo show di Harry Styles al Coachella 2022 | VIDEO: TikTok/ @flavialaosu1

È così che i netizen hanno assicurato all'influencer peruviana che stava realizzando il sogno di molti fan, che non erano in grado di partecipare al festival per vari motivi. «Oggi ho incontrato l'invidia», «Conquer Harry Styles, qualunque cosa», «Che fortuna!» , «Portala sulla luna per me», «Vorrei andare anch'io», sono stati alcuni commenti che si possono leggere nel post di Flavia Laos.

Ore dopo, l'ex partner di Patricio Parodi è stato visto all'evento musicale in compagnia dei loro amici. Inoltre, è stata molto felice di aver incontrato le influencer Luana Barrón e Mafer Neyra, che hanno partecipato al festival con il suo fidanzato Ernesto Cabieses. Tutti erano entusiasti di vedere Harry Styles dal vivo in concerto.

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

FLAVIA LAOS HA PERSO LO SPETTACOLO

La modella bionda ha sorpreso i suoi follower annunciando di essere nel suo albergo e non più al festival. «Mi sono perso tutti gli spettacoli, eccoci in hotel perché è successo qualcosa di brutto. Luana mi ha salvato, perché se non ci fosse stata...» , ha commentato le sue storie su Instagram con il triste sembiante. Inoltre, ha scritto nel suo post che stava per piangere.

Su insistenza dei netizen, Flavia ha chiarito di non aver visto la cantante britannica; tuttavia, non ha detto cosa sia successo esattamente, quindi ha dovuto ritirarsi dal festival così bruscamente. «Se mi chiedi se ho visto Harry Styles o qualcosa del genere, no, niente. È stato un fallimento, è stata colpa mia, ma pucha... Prima esperienza qui», ha aggiunto.

Flavia Laos non ha potuto partecipare alla presentazione di Harry Styles al Coachella 2022 | VIDEO: Instagram/ @flavialaosu

COACHELLA 2022: COME GUARDARE I CONCERTI GRATUITAMENTE ONLINE?

Il Coachella Valley Music and Arts Festival, si svolge in California, negli Stati Uniti, dopo una pausa di due anni a causa del fatto che la pandemia di coronavirus ha impedito che si verificasse normalmente. Quest'anno saranno due fine settimana ad aprile; il primo dal 15 al 17 e il secondo dal 22 al 24 aprile.

Per l'edizione 2022, gli amanti della musica che non possono partecipare possono godersi tutti i concerti online. Questi sono stati divisi in canali che puoi guardare gratuitamente, devi solo entrare nel loro canale YouTube ufficiale. Quindi, controlla i link. Scopri di più sugli spettacoli dal vivo QUI.

RICORDA: se ti sei perso lo spettacolo del tuo artista o gruppo preferito, non preoccuparti. Prima di ogni trasmissione in diretta potrai vedere i migliori spettacoli del giorno precedente.

