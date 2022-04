Dopo gli attentati all'hotel Chivas, Faitelson ha attaccato le sanzioni contro Queretaro: «La violenza continua»

La notte di venerdì 15 aprile, un gruppo di tifosi del Guadalajara Deportivo Club si è riunito in un hotel situato a sud di Città del Messico, dove la squadra era concentrata. Lì hanno deciso di esprimere il loro disagio per i risultati raggiunti dal team negli ultimi mesi e hanno chiesto risposte al team e ai dirigenti.

Dopo che alcuni giocatori sono usciti per mostrare i loro volti, un blocco di tifosi, principalmente legato al gruppo La Insurgencia, ha rotto il perimetro di sicurezza e ha raggiunto la porta dell'hotel. A quel tempo la sicurezza è stata violata e il caos è iniziato con segni di violenza.

Vetri rotti, una porta distrutta e presunti attacchi ad alcuni giornalisti sono state le prime immagini rilasciate, oltre a un'ondata di insulti nei confronti dei giocatori, che per un momento sono rimasti senza via d'uscita di fronte alle strette rivendicazioni dei tifosi.

Di fronte a questi nuovi eventi violenti, David Faitelson è andato sui suoi social network per criticare le azioni dei seguaci rossi e bianchi, ma ha lanciato un dardo a coloro che hanno deciso le punizioni imposte ai Galli Bianchi di Queretaro, implicando che non era una misura corretta per sradicare violenza in Messico.

«La violenza continua ad avanzare nel calcio messicano... Tribune, strade, alberghi, ma c'era chi pensava che punendo Gallos Blancos, tutto fosse risolto... », ha scritto il commentatore di ESPN dopo aver visto le immagini, e poi condannato con reazione ingiustificata da parte di alcuni chivahermanos.

David Faitelson è stato uno dei principali critici delle sanzioni imposte ai White Roosters ed è stata una delle voci che hanno chiesto che la situazione fosse sfruttata per intraprendere azioni senza precedenti, secondo le scene brutali che sono state diffuse attraverso i social network, quindi ora ribadisce la sua posizione insoddisfatta.

Dopo aver tenuto un'Assemblea Straordinaria, i proprietari dei club della Liga MX hanno deciso di non procedere con il processo di disaffiliazione del Gallos de Querétaro e hanno deciso di imporre come punizione esemplare un anno di partite a porte chiuse allo stadio Corregidora, questo come un risultato degli atti di violenza avvenuti sabato scorso.

In una dichiarazione ufficiale rilasciata martedì scorso, 8 marzo, Mikel Arriola, presidente esecutivo della Liga MX, e Yon de Luisa, presidente della FMF, hanno annunciato le sanzioni imposte ai Gallos per aver permesso la lotta violenta tra i seguaci di Querétaro e Atlas, tra cui:

Disabilitare l'attuale amministrazione di Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor e Manuel Velarde per cinque (5) anni da qualsiasi attività di gestione e/o amministrazione relativa a qualsiasi club affiliato alla FMF

Al Club Gallos Blancos de Querétaro viene inflitto un rigore consistente nel giocare per un anno ogni partita casalinga a porte chiuse.

Si specifica che, il Club può giocare le sue partite in casa nella sede attuale o in un'altra sede, per la quale deve avere l'autorizzazione delle autorità della LIGA MX.

Allo stesso modo, Arriola ha spiegato che la sanzione prevarrà per qualsiasi investitore che acquisisce il franchising, quindi anche se cambiano nome o sede, continueranno a giocare senza tifosi sugli spalti fino al 7 marzo 2023.

