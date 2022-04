Cosa si sa di Debanhi Escobar una settimana dopo la sua scomparsa

Debanhi Escobar Bazaldúa è scomparso sabato 9 aprile, dopo aver partecipato a una festa il giorno prima. Una settimana dopo la sua scomparsa, sono state diffuse informazioni sulle circostanze in cui la sua traccia è andata perduta.

La versione degli eventi riportata dagli amici con cui ha partecipato all'incontro indica che Debanhi ha lasciato il posto a bordo di un veicolo che offriva servizi di trasporto, senza registrazione in nessuna delle app di mobilità. L'adolescente ha lasciato l'auto sulla strada per Ladero, verso le 5 del mattino, a causa di presunte divergenze con il conducente.

L'autista dell'auto su cui viaggiava Escobar è stato l'ultimo a vederla e le ha scattato la sua fotografia più recente. L'istantanea mostra una donna dalla carnagione bianca e sottile con i capelli castani, lunga e dritta che indossa una canotta bianca, una gonna scura, stivali neri, tipo Converse.

Giorni dopo la scomparsa, martedì 12 aprile, le autorità hanno arrestato Jesús N, probabilmente legato al caso. L'uomo di 46 anni, che è stato identificato da diverse persone come uno stalker che ha cercato di catturare diverse donne, è stato arrestato a 40 chilometri dalla città di Monterrey, nel quartiere di Los Pilares.

Recentemente, una delle partecipanti alla festa, tenutasi nel quartiere di Nueva Castilla, ha rivelato in un video di essersi offerta di portare Debanhi a casa. Ma che la sua proposta è stata smentita dagli amici della quindicenne, che hanno assicurato che qualcuno di fiducia le sarebbe passato accanto e l'avrebbe portata a casa.

Mario Escobar, il padre di Debanh, ha dichiarato in un'intervista a diversi media che in questi giorni è stato vittima di estorsioni tentativi, inoltre, attraverso chiamate e messaggi sui social network hanno ricevuto falsi indizi sulla posizione della figlia.

A questo proposito, in assenza di prove sufficienti per far avanzare il caso, questo venerdì la Commissione locale per la ricerca di persone del Lo stato di Nuevo León ha annunciato una ricompensa di 100.000 pesos per informazioni utili per trovare Debanhi. L'entità che offre la remunerazione è uno dei beneficiari del decreto firmato da García, in cui il governo si è impegnato a triplicare la capacità della commissione.

Attraverso il poster in cui si offrono di premiare chiunque dia qualche indicazione sul luogo in cui si trova la giovane donna, ribadiscono ai cittadini la richiesta di essere responsabili e di non condividere rapporti che complicano le indagini.

Mario Escobar e Dolores Bazaldúa hanno assicurato che il monitoraggio continua e che in compagnia di volontari hanno percorso la parte orientale dell'autostrada fino a Laredo. Hanno anche indicato che la ricerca sarà estesa anche ad altri stati, dal momento che hanno recentemente ricevuto una chiamata dal procuratore di Tamaulipas, dove si trova la città dove finisce la strada dove è stata vista la loro figlia.

