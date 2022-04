Con un Congresso in stallo, la legge sull'aborto entra in vigore nei casi di stupro con le obiezioni di Guillermo Lasso

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

A seguito della decisione della Corte costituzionale di restituire all'Assemblea nazionale il veto del presidente Guillermo Lasso sulla legge sull'aborto in caso di stupro, i banchi legislativi si trovano in una posizione scomoda. Al momento, il partito al governo non ha abbastanza voti per andare avanti con la posizione di Lasso e l'opposizione non ha i numeri per la ratificazione del testo originariamente approvato.

Ci sono tre questioni che l'Assemblea nazionale con l'Esecutivo deve affrontare su questo tema: il limite di tempo in gravidanza per consentire l'aborto; i requisiti legali per l'esercizio della garanzia; e il riconoscimento dell'obiezione di coscienza medica. Inoltre, il presidente Lasso propone che l'interruzione di una gravidanza indesiderata sia considerata eccezionale e non come un diritto, contrariamente a quanto proposto nel progetto.

In queste circostanze, il legislatore non poteva essere definito da un'opzione e ieri il presidente dell'organo, Guadalupe Llori, ha dovuto sospendere la sessione. Ma il termine per l'organo legislativo per agire sul veto è scaduto oggi, e se non c'è un accordo tra i banchi legislativi che consenta una definizione, il testo modificato dal presidente Lasso entrerà in vigore perché è terminato il periodo prescrittivo, che in Ecuador è chiamato «ministero della legge». In questo modo, una ragazza, un adolescente e/o una donna possono abortire per stupro fino a 12 settimane di gravidanza senza distinzione di età o status socio-economico e dopo aver presentato una denuncia penale alla Procura o una dichiarazione giurata presso il centro medico di intervento.

Nella sessione legislativa di ieri, Pierina Correa, del blocco correista, ha insistito affinché l'Assemblea fosse allineata con le 61 modifiche introdotte dal presidente Lasso nei 63 articoli del testo originariamente approvato. A favore di questa mozione ci sono ancora 75 testamenti: 29 del Correísmo, 17 degli indigeni Pachakutik, 12 della Sinistra Democratica, 9 del partito al governo, 4 del Partito Sociale Cristiano e 4 indipendenti. Ma al momento del voto la mozione di Correa aveva solo 17 voti a favore, 73 contrari e 40 respingimenti più 7 membri assenti dell'assemblea. Il presidente Llori ha immediatamente interrotto la sessione tra le proteste del banco della Sinistra Democratica (ID). Gli altri membri della plenaria legislativa hanno lasciato la riunione.

Se l'Assemblea nazionale non si siede e non vota, il testo parzialmente posto al veto e modificato dall'Esecutivo entrerà in vigore all'inizio del 16 aprile quando verrà confermata la mancanza di un pronunciamento legislativo. L'organo collegiale può essere inserito solo nel veto parziale o ratificato nel testo originale, ma finché non assume ancora una posizione, il testo posto il veto dal Presidente della Repubblica entrerà in vigore oggi alla mezzanotte e dal ministero della legge.

