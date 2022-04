Cominciano i playoff NBA, il palcoscenico dove «nascono le leggende»: le cinque stelle nascenti a seguire

La tappa più importante della stagione è arrivata. E, inoltre, la più bella e accattivante. I playoff NBA, il momento più bello della migliore competizione del mondo. Dove può succedere di tutto. Oppure, come diceva uno slogan NBA nel 2005, «dove nascono le leggende». Inoltre, come diceva una frase popolare degli anni '80 e '90, il palcoscenico che «divide i bambini dai nomi». La parte della campagna che sancisce il vero grande. Perché mentre la fase regolare è preziosa, in termini di definizione dell'identità della squadra e dei rispettivi leader — oltre alle posizioni delle 16 squadre che giocano in questo caso — la postseason separa i bravi ragazzi da quelli eccellenti, da quelli che fanno la storia. Perché in quelle settimane la pressione aumenta e devi essere molto più di un giocatore di talento. Sono richiesti altri condimenti, i famosi intangibili che entrano in gioco più che mai. E per questo motivo, quelli che si esibiscono in questo momento, quelli che sono figure e definiscono partite, serie e campionati, sono quelli davvero diversi.

Negli ultimi anni - l'ultimo decennio - abbiamo assistito alla presenza di una generazione che ha brillato in questi casi, che non ha più permesso a nessuno di perdere Jordans, Kobe, Shaq, Duncan e compagnia... Guidato da LeBron James, ovviamente, quella bestia competitiva che, grazie a prestazioni storiche e diversi anelli, è balzata nella top 3 dei giocatori più importanti della storia. Non era l'unico, ovviamente. Seguirono Kevin Durant, Steph Curry e Kawhi Leonard, dando battaglie epiche e vincendo anche titoli. E altri hanno avuto i loro momenti, come James Harden, Kyrie Irving, Paul George, Chris Paul, Klay Thompson, Jimmy Butler, Damian Lillard, Anthony Davis e DeMarr DeRozan, tra gli altri.

Ma, a poco a poco, un altro strato ha iniziato a emergere nel cielo, facendo parte di questa nuova celebrità che continua a spingere l'NBA verso l'alto, per rimanere la migliore competizione sportiva del mondo. È così che sono decollati Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, gli ultimi due MVP (tre stagioni), con il greco che è stato il migliore dell'ultimo campione, oltre all'MVP delle finali. Ora si è unito il camerunese Joel Embiid, il primo marcatore internazionale della storia e un altro candidato MVP, come greco e serbo. Per non parlare dello sloveno Luka Doncic, l'altra superstar che completa il poker straniero che oggi domina la competizione. Quando fino a due decenni fa negli Stati Uniti guardavano ancora di traverso chi veniva dall'estero...

Ma noi, di Infobae, vogliamo proporre altri nomi per farti continuare in questa entusiasmante fase, figure emergenti che hanno già dimostrato il loro talento e la loro gerarchia, ma sono ad un passo dall'ascesa alla gloria. Qualcosa che possono ottenere in questi playoff, che promettono di essere i migliori degli ultimi anni.





SÌ, MORANT.

Ja Morant, la figura de Memphis Grizzlies (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Temetrius Jamel Morant, meglio conosciuto come Ja, è forse il giocatore più accattivante del momento nella NBA. Questo è un baseman di 22 anni, 1m91 che ha una velocità, una potenza e un'abilità atletica raramente viste. Caratteristiche che ricordano il miglior Derrick Rose, quel non così alto playmaker che è stato MVP nel 2011. Questo ragazzo nato in Carolina del Sud è un intrattenitore, per il suo stile, ma allo stesso tempo sta raggiungendo la maturità come giocatore, solo alla sua terza stagione in NBA. Si mette in mostra e gioca la squadra, Memphis Grizzlies, che ha sorpreso in questa fase regolare finendo al secondo posto nella dura Western Conference.

Stiamo parlando di un ragazzo che è stato scoperto, quasi letteralmente, da un pacchetto di patatine fritte. Era l'estate del 2016, quando James Kane, assistente alla Murray State University, si è diretto alla Spartanburg High School per reclutare giocatori. Aveva diversi nomi elencati, in particolare uno chiamato Tevin Brown, ma Morant non era elencato. Si scopre che, dopo diverse ore di osservazione dei giocatori, Kane ha lasciato il campo principale per un momento per mangiare qualcosa di veloce. È andato al distributore automatico per un pacchetto di patatine fritte e da lì ha visto un morso 3x3 su un campo secondario. Fu allora che fu sorpreso di vedere l'abilità atletica e la maneggevolezza della palla di uno sconosciuto magro. Si rese subito conto che era diverso e chiamò il capo allenatore per dirgli cosa aveva visto. Pochi mesi dopo, Morant entrò a far parte della facoltà con Brown. Solo due stagioni gli sono bastate in NCAA per fare il salto nel professionismo, soprattutto una seconda eccezionale, in cui ha avuto una media di 24,5 punti, 10 assist e 5,7 rimbalzi.

Così, all'età di 20 anni, Morant è stato scelto al secondo posto nel draft NBA, dai Grizzlies. Il passaggio non gli è costato, fin dall'inizio si è visto che era diverso: 17,8 punti e 7,3 assist nella prima stagione. I numeri sono migliorati nel secondo e in quello attuale sono esplosi direttamente (27,4 gol, 6,7 gol passati, 5,7 recuperi e 1,2 palle rubate), diventando una superstar della competizione. Ha guadagnato più importanza, essendo la pietra angolare dell'offensiva. Ci sono voluti più tiri (dal 15,2 al 206) con maggiore efficacia (dal 45 al 49,3% sul campo e dal 30 al 34,3% nelle triple). Ci sono state partite epiche, come quella serie tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, quando ha segnato 46 punti, poi 52 — massimo — e poi 38. A gennaio aveva raggiunto il punto caramello, quando è stato scelto per l'All Star Game, partita con i primi 24 della stagione.

L'impatto non è stato ancora maggiore perché ha avuto problemi di infortunio in campagna elettorale. Ha saltato per la prima volta 11 partite a dicembre e poi altre 11 - delle ultime 13 della fase regolare - a causa di un affaticamento al ginocchio destro. Dicono che sarà pronto ad affrontare, da questo sabato alle 16.30, i Lupi del Cordoba Leandro Bolmaro e Pablo Prigioni, coordinatore offensivo in Minnesota, che arrivano dall'ingresso ai playoff dopo aver vinto il play-in contro i Clippers.

Se c'è un giocatore che merita di pagare un biglietto o guardare una partita in TV o su qualche dispositivo, quello è Morant. In realtà è una guardia - può essere una base o una scorta - che, con gli spazi, affascina. La transizione attraverso velocità, esplosione e creatività è una vera meraviglia. Quando il cerchio attacca, se non ci sono aiuti doppi e nemmeno tripli da parte della difesa rivale, è praticamente inarrestabile, un cavallo in fuga, un gatto selvatico che va di lato e verso l'alto con uguale facilità. Le sue opere appaiono nei momenti salienti di ogni giorno, soprattutto quelli che sfidano la gravità. La maneggevolezza della palla e l'agilità della plasticità fanno il resto. È anche in grado di passare, si distingue per le sue risorse creative.

Certo, non è solo. Memphis, guidato da Taylor Jenkins, forse il coach preferito dell'anno, è diventato forse la più grande rivelazione della stagione, vincendo 56 delle 82 partite, 18 in più rispetto a 20/21. Desmond Bane (18,2 punti con il 44% da tre punti) ha fatto una grande coppia con Morant, soprattutto quando Dillon Brooks (18,4 punti), il secondo miglior giocatore della squadra quando poteva giocare (solo 32 partite), si è infortunato. Jaren Jackson e il boscaiolo neozelandese Steven Adams sono i protagonisti interiori di una squadra che ha chimica, attacca (5° in classifica) e difende molto bene (4°). Certo, Ja è il diverso e quello che può prendere Memphis il più alto. Glory è ad un passo per questa base accattivante che sembra non avere un tetto...





DEVIN BOOKER

Devin Booker, el nombre a seguir en Phoenix Suns (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Questa guardia tiratrice 1m96 è leggermente più grande (25 anni) di Morant, ma è una parte essenziale di questa nuova cucciolata che viene presa d'assalto dalla NBA. Un marcatore incallito, con un'impressionante varietà di risorse per segnare, con uno dei migliori — più morbidi e migliori — tiri del momento, sia a lunga, media o breve distanza. Ha anche un devastante 1 contro 1, si può dire che è nato con abilità e pazienza — per sapere come e quando usare le sue risorse — e ha migliorato la sua visione e il suo passaggio. Inoltre, anche, in difesa, dove è stato criticato. Un maggiore sforzo nel suo cerchio, una lettura migliore e una tecnica più raffinata gli hanno permesso di non essere esposto all'interno di una squadra che è passata, in soli due anni, dall'essere un habitué in fondo al West a diventare un vero candidato per il titolo. E lui, nel processo, è diventato un candidato per MVP, come ha fatto quest'anno, facendo il merito di essere in una lotta con Jokic, Antetokounmpo, Embiid e Doncic.

Phoenix, da quella bolla in Florida, in cui ha vinto le sue otto partite ed è rimasto ad un passo dai playoff, ha trovato la sua identità con l'allenatore Monty Williams e non ha smesso di migliorare. La scorsa stagione è stato 51-21 e ha raggiunto la definizione di NBA, che ha perso incredibilmente, dopo essere stato su 2-0, è caduto a Milwaukee nelle successive quattro partite e non è rimasto nulla. In questa campagna, già più risolta, matura e con il sangue negli occhi, sono migliorati ancora di più, diventando la squadra migliore. Ha preso il numero 1, vincendo 64 delle 82 partite e raggiungendo così un record di 133-47 da quel rally NBA a Orlando durante la pandemia.

Booker è una parte fondamentale. È stato un marcatore premium per almeno cinque stagioni, ma ogni stagione — ora alla sua settima — ha aggiunto cose al suo gioco. Nell'attuale ha avuto una media di 26,8 punti -massimo-, con il 51% di doppi e il 38,3% nelle triple. Inoltre, 5 assist e 4,8 rimbalzi. Numeri e rendimenti che convalidano un contratto quinquennale da 158 milioni di dollari da lui firmato nel 2018. Stiamo parlando di una guardia completa in grado di prendere in mano i fiammiferi. E definiscili. Devin è sempre stato un talento precoce, brillando al liceo e poi in una stagione solitaria in Kentucky per raggiungere la NBA, a malapena 19 anni ed essendo la scelta numero 15 del primo turno. Figlio di Melvin Booker, ex giocatore, e Verónica Gutiérrez, figlia di messicani che fa sì che il giocatore abbia radici latine e spesso si pronuncia in spagnolo.

È diventato noto anche, fuori dal palazzetto dello sport, per essere stato il fidanzato di Kendall Jenner, top model americana, imprenditrice e personaggio televisivo, una ragazza - figlia della medaglia olimpica Caitlyn Jenner - che nel 2017 è diventata la modella più pagata al mondo. Anche se, ovviamente, ora è uno dei gioielli della corona, che gode della sua maturità nel gioco ed è supportato da una grande squadra, guidata dal veterano playmaker Chris Paul (14,7 punti e 10,6 assist) e distaccato da talenti di alto livello come pivot DeAndre Ayton (17,2 punti e 10,2 rimbalzi) e attaccante Mikal Bridges (14,2 punti), 4,2 rimbalzi e una solida candidatura come miglior difensore dell'anno), tra gli altri pezzi essenziali in questa impalcatura oliata. La gloria, personale e collettiva, è a portata di mano.





TATUM

Jayson Tatum y la presión de triunfar en los Boston Celtics (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Un'altra della nuova guardia. Non è così bravo (24 anni), ma è già in NBA da cinque stagioni, tutte di alto livello. Un altro che è arrivato molto giovane nel miglior campionato del mondo (19), come è una tendenza oggi, ed è cresciuto ogni anno. È una star da tre anni ma ora, direttamente, appartiene all'élite ed è il leader del basket di una delle due franchigie più vincenti, i Boston Celtics, dove c'è più pressione... In questa stagione ha ottenuto una media di 27 punti, 8 rimbalzi e 4,4 assist, aggiungendo meriti da considerare dal famoso MVP. Ce ne sono almeno cinque davanti a te, ma essere già a quel tavolino significa qualcosa di molto grande per questo attaccante di 2m03 che ha l'intero pacchetto per essere una superstar di questa magnifica competizione da anni.

I primi talenti che si sono già distinti al liceo al punto da essere considerato il miglior giocatore di tutta la nazione e giocare solo una stagione nel basket universitario, al prestigioso Duke. Ha ottenuto una media di 16,8 punti e 7,3 rimbalzi nel 2016/2017, facendo parte del quintetto da rookie ideale, e facendo rapidamente il salto in NBA, classificandosi nº 3 nel draft. Nelle sue prime due stagioni ha dimostrato che il suo tetto era molto alto e ha dato una crescita significativa nella terza, quando ha raggiunto 23,4 punti e 7 rimbalzi, all'età di 21 anni.

Da lì si è piazzato nell'élite fino a quando non ha ottenuto Boston per reagire. In questa stagione è arrivato secondo in Oriente con un record di 51-31 con compagni di squadra con i quali si conoscono bene e si completano a vicenda meglio, come Jaylen Brown (23,6 punti, 6,1 rimbalzi e 3,5 assist) e Marcus Smart (12, 5.9 passaggi gol e 1,7 rubare), tra gli altri. Sebbene, ovviamente, la crescita di Tatum sia la pietra angolare. Un altro per il quale vale la pena accendere un dispositivo e sintonizzarsi su una partita NBA. Uno di quei talenti eleganti che abbelliscono il gioco.





PORTA YOUNG

Trae Young, el base de Atlanta Hawks que no pasa inadvertido en la NBA (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Un altro di quei talenti che vengono fuori una volta ogni tanto. 23enne e base 1m85 che è diverso per diversi motivi: per la sua devastante capacità di punteggio, per il suo coraggio, passione e personalità. Un'altra delle nuove cifre per le quali vale la pena pagare un biglietto. Per vederlo giocare o per vedere come lo hanno battuto. Perché è bravo, inoltre, questo ragazzo. In caso contrario, devi chiedere agli appassionati fan dei Knicks, che si sono trasformati in una disputa con lui e, come ai vecchi tempi, hanno generato una nuova rivalità, soprattutto quando Young calpesta il leggendario Madison Square Garden. È solo che, da quando Trae è arrivato in NBA, nel 2019, non è mai passato inosservato. Per quello che fa e come lo fa, per come comunica, per come trascende lo schermo. Un altro gioiello che taglia i biglietti e attira qualcuno a sintonizzarsi su una partita degli Atlanta Hawks, una squadra che ha un titolo (1958) ma non ha combattuto nulla di grosso in NBA per un po'.

Infatti, questo franchise era stato senza playoff per tre stagioni e quattro senza vincere una serie fino a quando Young e un gruppo di ragazzi di grande talento non hanno restituito l'illusione. E fidati. Questo ragazzo è stato chiamato per essere una superstar fin dall'infanzia... Se nella sua ultima stagione al liceo in Okhlahoma ha avuto una media di 42,6 punti... Gli serviva solo una stagione nella NCAA Sooners (27,4 punti e 8,7 assist) per fare il salto in NBA. E, nella notte del draft, ha fatto parte di un arrocco tra due squadre rimasto nella storia: Dallas Mavs lo ha scelto quinto e lo ha scambiato con Atlanta, che ha selezionato per prima e ha stretto un accordo con i Mavs in modo che altri non prendessero Luka Doncic, il gioiello europeo che proveniva dal Real Madrid .

Gli Hawks rimasero con Luka e lo passarono ai Mavs, che a loro volta scelsero Young e restituirono gentilezza. Inoltre, per convincerli, Dallas gli diede un'altra scelta al primo turno. Si diceva sempre che fosse stato un errore degli Hawks, che Doncic fosse migliore e avrebbero dovuto selezionarlo, ma il passaggio di Trae è stato così veloce e buono che oggi non può essere sicuro che abbiano sbagliato. Luka è forse un po' meglio di Young, ma anche la cosa del topo texano è geniale. Lo stesso successo ottenuto dalla squadra sotto il suo comando.

Una prima stagione molto buona personalmente (19 gol e 8 passaggi da gol) non si è riflessa nella squadra (punteggio di 29-53). E non è successo nel secondo, quando Trae è esploso, migliorando notevolmente i suoi numeri (29,6 e 9,3), ma senza che gli Hawks decollassero (20-47). Tutto è cambiato nel terzo, quando era meglio circondato e non aveva più bisogno di fare tutto per vincere. La squadra ha trionfato in altre 21 partite nella fase regolare e ha sorpreso tutti nei playoff, raggiungendo la finale orientale, che avrebbe perso agonicamente in una sesta partita a cui sarebbero stati campioni, Milwaukee Bucks. In quella postseason, Ice Trae ha ottenuto una media di 28,8 punti e 9,5 assist, facendo parte dell'élite assoluta della competizione. In quella attuale ha ripetuto quei numeri (28,4 e 9,7), con sette partite di oltre 40 punti e una di 56, il 3 gennaio a Portland. Atlanta era chiaramente più irregolare in campagna e aveva bisogno di vincere due partite, nel play-in (ripescaggio), per finire all'8° posto e conquistare il diritto di affrontare Miami, n. 1 in Oriente. Qualcuno potrebbe dire che sarà un gioco da ragazzi per gli Heat, ma con Trae e i suoi ragazzi non si sa mai.

Trae è un playmaker di piccola corporatura per la NBA, non sembra nemmeno così potente o atletico. Ma è un marcatore puro, con una fiducia in se stessi, determinazione e varietà di risorse impattanti. Young segna perché è un marcatore e nessuno sembra essere in grado di fermarlo. È così che la sente ed è una sensazione che la trasferisce a compagni di squadra, rivali e tifosi. È un tiratore incallito che sembra sempre essere in grado di tirare fuori il tiro, sia uscendo dalle tende che dal suo stesso dribbling. Se penetra, ha galleggianti e pattini. È intelligente, ha un buon istinto da giocatore di paddock classico e prende un sacco di falli, convertendo il 90% di quelli liberi che prende. È anche un grande giocatore di fashion action, pick and roll (sipario e deseleziona, tra due, un ragazzo e uno grosso), perché è assassino con il suo tiro e può anche succedere molto bene. Difensivamente ha dei limiti, ma li copre con la sua arroganza offensiva.

Un esemplare diverso, vale la pena vedere e godere, perché non essendo molto alto, affascina lo spettatore comune che lo vede come qualcun altro per strada che affronta i grandi e finisce quasi sempre per metterci dentro il cestino...





ANTONY EDWARDS

Apr 5, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Timberwolves forward Anthony Edwards (1) dunks the ball against the Washington Wizards in the third quarter at Target Center. Mandatory Credit: David Berding-USA TODAY Sports USA TODAY Sports

Forse il meno conosciuto e il vincitore di tutti. Sicuramente perché è il più giovane e quello con meno stagione in NBA (due). Ma la sua ultima partita mostra chi è e cosa è riuscito a diventare. Nella più importante partita dei Minnesota Timberwolves da anni, quella che ha definito l"ingresso ai playoff, Edwards è stata la stella più brillante, il giocatore più importante, nonostante il fatto che la qualificazione del giocatore in franchising ricada ancora a Karl Anthony Towns, il newyorkese con radici dominicane che è stato tirando la macchina di una squadra che quasi sempre è rimasta con la voglia di essere nella parte più emozionante. Fino a questa stagione... È venuto da una stagione molto brutta (record 23-49) e nella stagione in corso hanno ottenuto altre 23 vittorie (46-36), ottenendo solo la seconda qualificazione ai playoff in 18 stagioni. Non è un'impresa da poco per la fredda Minneapolis.

E molto ha a che fare con questo portento fisico di 1m97 - un fisico che ha usato molto giocando varie posizioni nel calcio junior - che gioca come guardia/attaccante e non ha sentito il cambiamento del professionismo. Primo perché è arrivato preparato nella corpulenza e aveva già una grande capacità atletica. Secondo perché è un marcatore nato, letale in contropiede, molto pericoloso con gli spazi, capace di definire in penetrazione e con molta fiducia nel suo tiro, anche se manca ancora la regolarità (34,4% tre punti in queste due stagioni). E terzo perché ha carattere e passione per quello che fa. E questo ha a che fare con la sua storia. Nato ad Atlanta, la vita lo ha colpito duramente, soprattutto con la morte di sua madre e sua nonna, le due persone più importanti della sua vita, in un intervallo di soli otto mesi, entrambe di cancro, nel 2015. Non è stata una sorpresa che due dipinti con i volti di Ivette e Shirley lo abbiano accompagnato sul divano di casa quando è stato annunciato come n. 1 della bozza del 2020. Nemmeno il ragazzo indossava la camicia n. 5 ogni volta che poteva, in sua memoria e in riferimento ai giorni in cui entrambi morirono.

Edwards, nonostante i suoi brevi 19 anni, si è distinto come rookie, con una media di 19,3 punti, 4,7 rimbalzi, 2,9 assist e 1,1 rubate. Poco più di cinque mesi dopo il suo debutto, aveva già avuto una partita da 42 punti, contro il Phoenix. E dopo due mesi lo aveva già ripetuto, contro Memphis. La stagione in corso è iniziata, essendo ancora più grande. Perché? Nelle misurazioni ufficiali hanno notato che era cresciuto di quattro centimetri in più da quel progetto elettorale. Ciò che non ha sorpreso è il suo nuovo salto di qualità nel gioco, allungando i suoi numeri a 21,3 punti - il secondo marcatore della squadra -, 4,8 recuperi, 3,8 passaggi gol e 1,5 ruba, incluso il tiro lungo (è passato da 33 a quasi il 36% in tre punti).

È il compagno di squadra di Leandro Bolmaro e allenato da Pablo Prigioni, il principale coordinatore delle offensive dei Lupi. Entrambi facevano parte del miglioramento della squadra in attacco, che finì per essere leader in punti (116) e triple (14,6) segnati a partita, nonché settima negli assist (25,7) e nona nella classifica offensiva (punti per possesso palla). Le due persone di Córdoba, una per averlo affrontato in pratica e l'altra per averlo guidato nei suoi progressi, conoscono il valore di questo ragazzo ma non conoscono il suo tetto. «Pablo è il mio uomo. Era un playmaker molto intelligente in questo campionato e lo sa. Mi ha aiutato molto, su come segnare canestri più facili», ha detto Anthony, che dovrà giocare ancora meglio in questa postseason se i Wolves vorranno vincere la loro prima serie di playoff in 18 anni. Morant's Grizzlies ti stanno aspettando. Un pareggio da non perdere, con due dei migliori giovani giocatori che questo meraviglioso torneo può offrire.

