Coachella 2022 live: orari e link per guardare tutti i concerti gratuitamente

L'attesa è finita! Il festival Coachella 2022 è finalmente tornato e per la gioia dei suoi fan, i migliori artisti di tutto il mondo sono stati confermati presenti all'edizione di quest'anno. Coloro che hanno avuto l'opportunità di mobilitarsi negli Stati Uniti potranno assistere ai mega-concerti che sono stati organizzati ogni giorno.

Se non sei riuscito a ottenere un biglietto o viaggiare, hai a portata di mano una serie di piattaforme in cui puoi seguire minuto per minuto la trasmissione in diretta, che registra una buona immagine e audio in modo da poter goderti l'esperienza comodamente da casa tua. Conosci tutti i dettagli.

COACHELLA 2022: ¿QUÉ ES?

Dalla sua prima edizione nel 1999, questo è diventato uno degli eventi più importanti dell'industria musicale. A differenza di altri spettacoli, questo non solo riunisce star degli Stati Uniti o dell'Europa, ma include anche cantanti latinoamericani nella loro lista di artisti. Per questa edizione, i partecipanti e i fan potranno godersi ore di spettacoli ininterrotti. Chi ci rappresenta? I «Bichota» sono stati chiamati Karol G, Pablo Vittar, Anitta e Nicki Nicole.

COACHELLA 2022: ¿DÓNDE ES?

Il Coachella Valley Music and Arts Festival, che si terrà a Indio, in California, questa volta sarà due fine settimana di aprile, il primo dal 15 al 17 e il secondo dal 22 al 24 aprile.

DOVE GUARDARE COACHELLA 2022 LIVE?

Per l'edizione 2022, gli amanti della musica che non possono partecipare possono godersi tutti i concerti online. Questi sono stati divisi in canali che puoi guardare gratuitamente, devi solo entrare nel loro canale YouTube ufficiale. Quindi, controlla i link e la formazione di artisti al giorno.

- Link per guardare Coachella 2022 in diretta (Canale 1)

- Link per guardare Coachella 2022 dal vivo (Canale 2)

- Link per guardare Coachella 2022 in diretta (Canale 3)

Fatto: se ti sei perso lo spettacolo della tua cantante o band preferita, non preoccuparti. Prima di ogni trasmissione in diretta potrai vedere i migliori spettacoli del giorno precedente.

Últimas noticias de Coachella 2022.

FORMAZIONE COACHELLA 2022

SÁBADO 16

(CANALE 1)

16:00 - Benvenuto

16:15 - Koffee

16:35 - Masego

17:05 - Wallows

18:00 - Cuckoo

18:50 - 88 levata

20:10 - Divulgazione

21:30 - Flume

22:40 - Megan Thee Stallion

23:30 - Billie Eilish

(CANALE 2)

16:00 - Benvenuto

16:15 - Beach Bunny

17:00 - J.I.D

17:45 - Giveon

18:40 - 100 gecs

19:30 - Caroline Polachek

20:25 - BROCKHAMPTON

21:15 - Danny Elfman

22:20 - Rich Brian

23:05 - Stromae

00:05 - 21 Savage

(CANALE 3)

16:00 - Benvenuto

16:15 - Chelsea Cutler

4:55 PM - Gioie attuali

17:20 - Emo Nite

17:40 - Colazione giapponese

18:25 - ragazza in rosso

19:15 - Rina Sawayama

20:15 - Steve Lacy

20:50 - Pablo Vittar

21:40 - Re Ventriglio e Mago Lucertola

23:00 - Freddie Gibbs/Madlib

23:30 - Hot Chip

00:05 - Kyary Pamyu Pamyu

DOMINGO 17

(CANALE 1)

16:00 - Benvenuto

16:15 - Surf Curse

17:00 - Alec Benjamin

17:35 - Vince Staples

18:35 - Esegui i gioielli

19:35 - Finneas

20:30 - Maggie Rogers

21:15 - Karol G

22:05 - Doja Cat

23:05 - Svedese House Mafia/The Weeknd

(CANALE 2)

16:00 - Benvenuto

16:15 - Strada

17:05 - banda MS

17:40 - Beabadoobie

18:20 - Orville Peck

19:05 - Chicano Batman

19:55 - Dave

20:40 - Joji

21:30 - Moonlight

22:15 - Jamie xx

(CANALE 3)

16:00 - Benvenuto

16:15 - Arance emozionali

17:00 - Channel Tres

17:45 - Kim Petras

20:15 - Salsa d'anatra

22:00 - Duke Dumont

22:55 - Denzel Curry

23:40 - Pancia