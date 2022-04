Chivas ha chiesto la non violenza dopo gli attacchi dei fan nel CDMX

Durante la notte, il team Sacred Herd è stato accolto con fischi e insulti dai tifosi all'ingresso dell'hotel di concentramento Royal Pedregal della squadra a Città del Messico.

I barristas hanno chiesto risultati migliori alla squadra grazie alle loro prestazioni nel torneo di calcio messicano Clausura 2022.

Dopo 13 partite, il Chivas ha 14 punti e si classifica 15° in classifica, al di fuori della zona playoff, che ha portato il direttore dell'allenatore Marcelo Michel Leaño a essere licenziato giovedì.

Questo incontro è stato registrato dai membri della squadra, che sono scesi a trovare i loro tifosi, ma quando hanno visto l'ostilità delle congregazioni, si sono ritirati in albergo. Questi sono stati chiamati pseudo-dilettanti dall'account dei social media del team insieme a un video.

Los congregados estuvieron echando porras e insultos al equipo por su desempeño (foto: @Chivas)

Ed è che nel video puoi vedere, all'inizio, come i fan cantano manganelli per i giocatori che erano nella lobby mentre alcuni lanciavano bottiglie contro i giocatori. Tuttavia, quando iniziano a ritirarsi, gli insulti e i fischi iniziano a essere ascoltati sulla musica, che gradualmente smette di suonare.

«Lasciate andare tutti, non ne è rimasto uno» hanno cantato e hanno anche mostrato coperte con la leggenda «molto stipendio e poche uova».

A Fernando Beltrán è stata lanciata una bottiglia che lo ha colpito per un piede. Successivamente, i fan hanno continuato con le canzoni per rimproverare i giocatori e hanno chiesto loro uno sforzo maggiore.

Ma prima che Antonio Briseño potesse entrare, diversi tifosi sono stati in grado di superare la recinzione che li teneva lontani dall'ingresso, il che ha portato ad aggressioni verbali contro Briseño. Uno di quelli che gli hanno impedito di passare gli ha urlato contro che non sarebbe entrato.

"Vengan, dígannos las cosas de frente, aquí estamos para lo que quieran decirnos y les damos la cara, pero así no" dijo el Nene Beltrán (foto: @Chivas)

Poi la folla ha raggiunto i cancelli e ha iniziato a lanciare insulti e rompere le finestre agli ingressi mentre lottavano con i membri della sicurezza.

Dopo il desmán, Briseño e Beltrán hanno parlato con alcuni gruppi di fan a cui ha indicato la porta e ha detto loro «è già abbastanza brutto». «Abbiamo persino paura di uscire, non usciamo, non facciamo niente», ha detto Pollo Briseño a uno dei fan.

Ore dopo, la squadra ha rilasciato una dichiarazione attraverso i loro social network invitando i tifosi e l'opinione pubblica a «NON VIOLENZA nel nostro calcio e nella nostra società».

Comunicado de las Chivas respecto a los altercados (foto: @Chivas)

Infine, hanno esortato la Liga MX e i club che la compongono a prendere «misure definitive che ci consentiranno di recuperare l'ambiente familiare che ci è stato tolto», si legge nel messaggio.

Hanno anche ricordato che la squadra ha deciso di non avere gruppi di animazione nelle partite fino a quando non saranno adottati processi adeguati per garantire la sicurezza di tifosi e giocatori.

E hanno detto che nonostante il fatto che la Liga MX abbia iniziato con le credenziali dei gruppi, «coloro che supportano il Chivas si sono rifiutati di farlo, solo l'1% ha risposto alla chiamata», ha detto la squadra.

Va notato che Chivas affronterà Cruz Azul allo Stadio Azteca di Città del Messico per il quattordicesimo giorno del torneo Clausura 2022 questo sabato 16 aprile.

