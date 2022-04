Avvisi Ideam weekend piovoso in Colombia

Recentemente, l'Istituto di Idrologia, Meteorologia e Studi Ambientali (Ideam) ha avvisato i colombiani delle possibili precipitazioni che si verificheranno in gran parte del paese questo fine settimana. Secondo l'entità, questo sabato e domenica santos ci saranno nuvolosità e precipitazioni in alcune zone della Colombia.

Secondo Martha Cadena, capo dell'ufficio previsioni e avvisi di Ideam, «per il resto della Pasqua, le previsioni indicano un'abbondante nuvolosità a causa della stagione delle piogge stagionali nel centro del paese», secondo La FM.

Le aree più colpite dalle precipitazioni di questo fine settimana sono il Pacifico, alcuni settori della regione caraibica e la regione andina. Allo stesso modo, secondo Ideam, le piogge sarebbero registrate principalmente nelle ore pomeridiane e notturne.

Anche se questo fine settimana diverse zone della Colombia saranno nuvolose, ci sono anche alcuni settori in cui ci sarà una siccità completa, come nell'Atlantico, alcune zone di Bolivar, Magdalena e La Guajira.

«Nella regione caraibica, principalmente verso la costa centrale, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla e a nord di La Guajira, il clima secco e sereno continuerebbe», ha detto Martha Cadena citata dalla suddetta stazione radio.

Ideam ha invitato i viaggiatori a informarsi e rimanere vigili

A causa delle forti piogge che si sono verificate in diverse parti del territorio nazionale e di quelle che potrebbero verificarsi questo fine settimana, è necessario essere consapevoli dello stato delle strade, motivo per cui Ideam ha invitato i viaggiatori a rimanere vigili ed evitare battute d'arresto.

«Si consiglia di verificare le condizioni delle strade e avvisare le autorità di qualsiasi situazione che possa sorgere al fine di avvisare gli altri conducenti», ha affermato il capo dell'ufficio previsioni e avvisi dell'entità.

Allo stesso modo, Martha Cadena ha ricordato che in diverse regioni ci sono ancora allarmi per inondazioni e smottamenti che potrebbero verificarsi in questa prima stagione delle piogge del 2022. Pertanto, ha esortato le autorità dipartimentali e locali a continuare a monitorare queste aree e i cittadini per evitare il transito in questi settori e «cercare rifugio in aree sicure da qualsiasi minaccia di piogge ricorrenti».

Inoltre, ha ricordato che è necessario evitare di attraversare aree intorno a fiumi o torrenti che hanno livelli elevati, oltre a non attraversare affluenti durante le forti piogge.

Affetti dovuti alla prima stagione delle piogge dell'anno

Il 15 marzo è iniziata ufficialmente una nuova stagione delle piogge nel paese. Secondo l'Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (Ungrd), con una data limite del 3 aprile, 149 eventi erano stati registrati nel territorio nazionale in 101 comuni in 15 dipartimenti, con Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño e la regione del caffè i più colpiti.

Questi eventi hanno danneggiato 2.365 famiglie che rappresentano più di 5.500 persone, lasciando dieci morti e 14 feriti. Allo stesso modo, fino a quel momento, 22 case sono state distrutte e altre 736 case sono state colpite.

L'entità ha inoltre assicurato che i rapporti sulle infrastrutture indicavano danni su 205 strade del paese, nonché su 15 ponti carrabili e due pedonali. Inoltre, danni a 21 acquedotti e 12 fogne e otto istituti scolastici.

CONTINUA A LEGGERE: