Aida Martínez ai suoi seguaci sul «mostro Chiclayo»: «Chiederei la condanna a morte»

Tutto il Perù è indignato dopo il caso di Juan Antonio Enríquez García, meglio conosciuto come il 'Chiclayo Monster', che ha rapito una bambina di età inferiore ai 3 anni per abusare sessualmente di lei. La modella Aida Martínez, dopo aver appreso di questo fatto, ha chiesto che il soggetto fosse punito con la pena di morte.

Attraverso il suo account Instagram, la modella ha commentato la questione e ha sottolineato che se avesse avuto giustizia nelle sue mani, non avrebbe rinchiuso questo ragazzo a vita, ma lo avrebbe immediatamente condannato a morte.

«Mamme, papà, bambini, fratelli, intere famiglie, intere comunità, siamo in questo insieme. Se mi chiedessero cosa faresti se tu fossi un giudice in questo caso, lo chiederei, non l'ergastolo, chiederei la condanna a morte », ha detto.

Allo stesso modo, l'ex reality ha chiarito che non avrebbe dato da mangiare al «Mostro di Chiclayo» gratuitamente per tutta la vita e a meno che la sua permanenza in una prigione del Perù non venga fuori dalle tasse.

« Mangiare gratis in prigione per il resto della sua vita. E ancora di più sulle nostre tasse », ha detto abbastanza fastidiosamente Aida Martínez sul suo account Instagram, dove ha dato il suo sostegno incondizionato ai genitori della minorenne.

D'altra parte, la modella ha spiegato che al momento non le interessano i diritti umani, poiché sostiene che l'aggressore del bambino deve morire e non ha paura di dirlo sui suoi social network.

« Questo tipo di mostri non può più essere nella società. Non sono interessato ai diritti umani ora, auguro a questo ragazzo la morte e lo dico senza tritarmi la lingua », ha sottolineato.

Per il modello, Juan Antonio Enríquez García, il «mostro Chiclayo», non dovrebbe ricevere una condanna all'ergastolo, ma la pena di morte.

ANCHE MELISSA PAREDES HA CHIESTO LA PENA DI MORTE

Melissa Paredes è stata un'altra artista che si è espressa contro il «mostro Chiclayo» e ha chiesto che tutti i peruviani si uniscano per chiedere la pena di morte, perché come sappiamo, questa sentenza non è consentita in Perù perché è firmata dal patto di San José.

«Come madre, come sorella, come donna, rifiuto categoricamente questi atti disgustosi, oltraggiosi, depravati, disgustosi. E non solo chiedo, ma chiedo, come molte madri e donne, che questo atto disgustoso non rimanga impunito», ha scritto sui suoi social network.

Inoltre, ha invitato la società a raggiungere la legalizzazione della pena capitale. « Vediamo se siamo veramente oltraggiati da cose che valgono davvero la pena e ci riuniamo tutti per far valere la pena di morte o la castrazione fisica e zero contatti con questo violentatore di una ragazza di appena tre anni », ha concluso.

