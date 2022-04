Yerry Mina, tra i cinque giocatori dell'Everton che hanno perso il maggior numero di partite in questa stagione a causa di un infortunio

Non è stata una stagione facile per l'Everton FC in Inghilterra. La squadra in cui gioca Yerry Mina ha subito infortuni, tra cui quello del colombiano, che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi e sette giorni. Questo ha influito anche sulla classifica generale, sono collocati nel box 17 con 28 unità quattro punti in zona retrocessione.

Il portale inglese The Athletic ha pubblicato un rapporto che descrive il problema degli infortuni nel gruppo diretto da Frank Lampard. Il roster è guidato dal volante Tom Davies, che è stato in grado di giocare solo sei partite e ha saltato un totale di 24 partite a causa di un infortunio al ginocchio. Con lo stesso numero di partite è accompagnato dal centrocampista Fabian Delph, per un infortunio al tendine del ginocchio.

Al terzo posto c'è l'attaccante Dominic Calvert Lewin, che si è distinto nell'ultima stagione dell'Everton FC, in cui ha segnato la squadra, uno dei cannonieri della Premier League e chiamato alla squadra inglese per le qualificazioni europee in vista della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Questo giocatore inglese ha saltato 21 partite per i «Toffees».

Il quarto posto va a Yerry Mina, che ha subito un delicato infortunio al quadricipite della gamba destra e lo porta per poco in sala operatoria. L'assenza del difensore centrale risale all'8 febbraio, quando dovette partire contro il Newcastle a causa della ricaduta per l'infortunio che gli aveva impedito di iniziare l'anno con le competizioni.

Lo staff medico dell'Everton FC è stato molto cauto riguardo al recupero di Mina e ha deciso di tornare ad allenarsi con carichi minimi prima di tornare all'allenamento in prima squadra. In totale, ci sono state 20 partite nella stagione 2021-2022 che i nati a Guachené hanno perso, oltre alle partite di qualificazione con la nazionale colombiana.

La top-5 è chiusa dal portoghese André Gomes, con l'area di centrocampo che è la più colpita nei «Toffees». Il volante era assente in 16 partite. Questo elenco include le partite della Premier League, della FA Cup e della Carabao Cup.

L'Everton ha perso sette partite e ne ha vinte quattro. Le partite in sospeso per l'Everton sono contro: Leicester City, Liverpool, Chelsea, Watford, Brentford, Crystal Palace e Arsenal. Un calendario non facile ma che può salvarti dalla perdita della categoria.

La cattiva campagna dell'Everton ha già «catturato la testa» dello spagnolo Rafa Benitez e dell'inglese Duncan Ferguson, che era subentrato come allenatore ad interim. È arrivata la nomina di Lampard, leggenda del Chelsea e uno dei capocannonieri della storia del campionato inglese, ma il quadro non sta ancora migliorando.

Il suo ultimo punteggio con i «Toffees» è stato in FA Cup ma la scorsa stagione. Era il 5 febbraio 2022 quando segnò contro il Brentford al 14° minuto della partita, questo punteggio fu il primo nell'era di Frank Lampard all'Everton. Con questo sono sette gol del difensore centrale con la squadra inglese in 86 partite giocate.

