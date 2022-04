Violenza a Colima: sei persone sono state giustiziate il giovedì santo

La violenza a Colima non si ferma, nemmeno a Pasqua. Solo questo giovedì, noto come Giovedì Santo, è stata l'esecuzione di almeno nove persone, oltre a una donna ferita dopo un attacco armato. Tutto è avvenuto in momenti diversi.

Finora, le autorità statali non hanno pubblicato informazioni sui fatti, ma diversi rapporti sui media locali, così come fonti ufficiali consultate da Infobae Mexico, hanno fornito dettagli su ciascun caso.

Ad esempio, nelle prime ore del 14 aprile, intorno all'una del mattino, la testa mutilata di un soggetto è stata trovata in via López Mateos, situata vicino alla Plaza de Toros de Tapeixtles, nel comune di Manzanillo.

I resti umani erano accanto a un messaggio di droga attribuito a «La Barredora», il braccio armato del cartello di Sinaloa, che, con questo cartone verde, ha avvertito il cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG) e Los Chapulines di lavorare in quel territorio.

Los restos humanos estaban acompañados de un narcomensaje del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

Durante le prime ore, è stato anche riferito che un uomo è stato giustiziato con un'arma da fuoco mentre camminava in via Porfirio Tejada, nelle vicinanze della comunità di Jala giardino, nel comune di Coquimatlán.

Secondo i resoconti dell'accaduto, i colpevoli viaggiavano a bordo di un veicolo, che la vittima è stata accoppiata per sparare in diverse occasioni fino a quando non lo ha lasciato morto sul posto. Immediatamente, i responsabili sono fuggiti dalla scena.

Qualche tempo dopo, un altro soggetto è stato giustiziato in via Guillermina Ahumada, all'angolo con Avenida Leonardo Bravo, strade che si trovano nel quartiere Josefa Ortiz de Domínguez, all'interno della capitale dello stato.

Infine, un ultimo attacco confermato si è verificato nel pomeriggio del Giovedì Santo, quando è stata registrata Paola Ruiz Ramírez, insegnante presso l'Istituto Superiore di Educazione Normale di Colima (Isenco) e figlia del defunto giornalista Jorge Alberto Ruiz Chávez, accompagnata da altre due persone.

Il piccolo gruppo ha viaggiato in auto, intorno alle 14:00, in via Saragozza nel quartiere Emiliano Zapata, vicino al giardino della città, all'interno del comune di Villa de Álvarez. A causa del modo in cui sono stati giustiziati, due corpi sono stati lasciati all'interno dell'auto marrone Volkswagen Jetta, mentre l'altra vittima è stata lasciata sdraiata in giardino.

La violencia en Colima sigue imparable (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

Questi sei crimini si sono aggiunti ai quattro registrati mercoledì scorso, 13 aprile. Il primo evento è stato segnalato in serata, in Sonora Street nel quartiere Jardines del Sol, situato nella parte orientale della capitale.

In quel luogo, una ragazza di 13 anni e una di 23 anni sono state uccise mentre erano in moto. La stampa locale ha indicato che il minore e l'uomo sono stati attaccati da un altro veicolo in movimento. Il tragico evento è avvenuto molto vicino all'incrocio con República Avenue. I corpi sono stati trasferiti al servizio medico legale e l'ufficio del procuratore generale dello Stato di Colima ha iniziato le prime indagini.

Il secondo crimine è avvenuto nelle vicinanze della zona centrale di Colima, dove un uomo è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. I rapporti indicano che l'attacco è avvenuto nel quartiere di La España, in via Javier Mina, dove l'uomo sarebbe stato colpito alla testa da sicari su una motocicletta.

Infine, nella comunità di Jala, nel comune di Coquimatlán, un individuo di 40 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. L'attacco è avvenuto in via Porfirio Tejad a. La vittima è stata catturata da un gruppo di uomini armati e il suo corpo era sdraiato sulla strada.

