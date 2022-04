Video: contadino è finito ferito e privo di sensi dopo uno scontro con la polizia Esmad a Putumayo

Una ONG ha riferito che giovedì sono stati segnalati scontri tra contadini e membri dello squadrone antisommossa mobile della polizia nazionale (Esmad), tra gli sforzi per sradicare i raccolti di coca nelle aree rurali del comune di San Miguel a Putumayo, dove una persona è rimasta ferita.

Durante l'evento sull'emittente virtuale e regionale, La Puya Radio, ha pubblicato sulla sua fan page di Facebook un video sui social media che mostra come, dopo il confronto, uno dei cittadini diventa incosciente sul pavimento e con un trauma cranico. Dimostra che il personale in uniforme fornisce il primo soccorso alla persona ferita.

Su Caracol Radio, il coordinatore del Putumayo Human Rights Network, Yuri Quintero, ha detto che l'uomo doveva essere affrettato per essere curato in un ospedale del dipartimento.

«Sfortunatamente, nel contesto dell'alta presenza di agenti di polizia, accompagnati da Esmad, persone della comunità sono state attaccate. La cosa più grave è stata che un contadino ha ricevuto un trauma cranico, il che sarebbe stato grave e quindi è stato trasferito nel comune di Puerto Asís «, ha riferito Quintero.

Su quella radio, si sono consultati con la polizia dipartimentale, ma hanno indicato che per il momento non avrebbero commentato ciò che è accaduto nel procedimento.

Questo fatto è noto nel bel mezzo della controversia su un'operazione militare nel comune di Puerto Leguizamo (Putumayo), dove sono morte 11 persone che i militari dicono di far parte di uno dei dissidenti dei guerriglieri estinti delle FARC, ma che, secondo le organizzazioni che difendono i diritti umani e le indagini giornalistiche erano civili che erano a una festa della comunità.

In questo caso, il ministro della Difesa, Diego Molano, dovrà partecipare al Congresso della Repubblica dopo che un gruppo di membri del Congresso dell'Alleanza Verde, della Decency List, del Partito dei Comuni e del Partito Liberale, tra gli altri, ha presentato una mozione di censura alla Camera dei Rappresentanti sui risultati di l'operazione.

L'alto funzionario ha indicato che affrontare tale controllo politico è uno dei suoi doveri di funzionario pubblico, motivo per cui: «Come Ministro della Difesa, parteciperemo sempre a quelle sessioni di controllo politico come dovremmo nel nostro ruolo, con la certezza che abbiamo in Colombia forze militari e una forza di polizia questo è il suo scopo principale è combattere quei nemici del Paese per garantire vita e tranquillità in ogni angolo del territorio».





