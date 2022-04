Vanessa Terkes si innervosisce dal vivo quando gli viene chiesto di Juan Sheput: «Siamo felici»

I flirt tra Vanessa Terkes e Juan Sheput continuano, sebbene nessuno dei due osano confermare che lo sono incontri o in una relazione formale. Durante questo giovedì 14 aprile, edizione del programma En Boca de Todos, l'attrice è stata ospite e non ha potuto schivare le domande sull'ex ministro.

Anche se l'emittente radiofonica continua a giocare mistero sul fatto che abbia o meno una relazione con il politico, ospita Tula Rodríguez e Maju Mantilla non hanno perso l'occasione della sua presenza nella rivista per chiedere se fosse attualmente innamorata.

«Sei innamorato o non sei un amico?» disse l'exvedette e alla quale Vanessa rispose di essere felice. «Sono felice, sorella. Come mi vedi che mi conosci?» , rispose ma la sua risposta non fu sufficiente per l'ex reginetta di bellezza, che voleva saperne di più.

«Senti che stai già imparando a conoscerlo meglio e lui ti sta attirando di più?» , chiese Maju, provocando un silenzio sul set e più tardi un grido di nervosismo da parte dell'ex candidato al Congresso.

A quel tempo fu Ricardo Rondón a continuare a consultarlo sul politico. «A che punto sei con lui?» Presto, Vanessa Terkes ha detto: «Nel momento in cui siamo molto felici».

Infine, ha assicurato di non sapere cosa potrebbe accadere in futuro; tuttavia, ha notato che il suo presente è pieno di cose buone che la rendono felice.

«Non posso prevedere il futuro. Il mio presente è pieno di felicità, affetto, amore, conoscenza, apprendimento, luminosità», ha detto con un sorriso sul viso.

Ricordiamo che le voci di una possibile storia d'amore sono iniziate quando lo spettacolo Amor y Fuego ha presentato alcuni video nell'agosto 2021 in cui entrambi sono andati a camminare insieme e poi a condividere il tempo fino a tarda notte.

Allo stesso modo, la rivista televisiva Willax ha iniziato a diffondere alcune immagini che potrebbero riguardare l'attrice e il politico. Tuttavia, tutto sembra indicare che finora si sarebbero conosciuti ed entrambi non esitano a lodarsi a vicenda quando gli viene chiesto del loro approccio.

Vanessa Terkes si innervosisce dal vivo quando le viene chiesto di Juan Sheput. VIDEO: America TV

JUAN SHEPUT ELOGIA E VANESSA TERKES

Juan Sheput si è seduto nel programma Amor y Fuego per esprimere la sua opinione sulla situazione politica e sociale che il nostro paese ha vissuto a causa arresto dei vettori e misure adottate da Pedro Castillo il 5 aprile.

Tuttavia, i conduttori della rivista hanno approfittato della sua presenza per consultarlo sul suo approccio con l'attrice, poiché in più di un'occasione sono stati visti insieme. Di fronte a questo, l'ex ministro ha avuto solo parole di elogio per lei.

«Vanessa è una persona straordinaria, abbiamo un'amicizia molto eloquente. È una persona molto attaccata alle cause sociali, consuma gran parte della sua vita, ha una grande voglia di imparare, è davvero un'esperienza meravigliosa», ha detto il politico.

«Devi essere consapevole delle decisioni che prendi per il futuro (...) Vanessa ha un corso straordinario, sia nel campo della recitazione, che è una delle sue passioni, sia nel campo delle cause sociali. Ha una Ong e penso che qualunque decisione prenderà per rimettere in carreggiata la sua vita andrà molto bene per lui», ha aggiunto.

Juan Sheput è stato analista politico nello spettacolo Amor y Fuego, dove è stato consultato sulla sua relazione con Vanessa Terkes.

