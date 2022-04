Stato di emergenza a Lima e Callao: restrizioni e orari per oggi, venerdì 15 aprile 2022

Poche settimane fa, il ministro dell'Interno Alfonso Chávarry, insieme ad altre autorità del metropolita Lima e Callao, ha dichiarato entrambe le regioni del Perù in stato di emergenza. Questa misura mira a controllare e ridurre i livelli di criminalità per un periodo di tempo in cui sarà governato uno stretto controllo sulla popolazione.

Inizialmente, la misura annunciata il 3 febbraio sarebbe stata in vigore solo per 45 giorni, durante i quali la popolazione deve rispettare alcune misure stipulate nella Costituzione politica del Perù. Tuttavia, il ramo esecutivo ha deciso di estendere lo stato di emergenza a Metropolitan Lima e Callao per un altro calendario 45 giorni a partire dal 20 marzo, con decreto supremo 025-2022-PCM.

Il suddetto decreto indica che durante il periodo che disciplina la misura adottata dall'Esecutivo, alcuni diritti costituzionali saranno sospesi, come previsto nei paragrafi 9, 11, 12 e 24 dell'articolo 2 della nostra Costituzione, come il diritto alla libertà, l'inviolabilità della casa, la libertà di assemblea, libertà di movimento nel territorio nazionale, tra gli altri. A proposito di questi, è importante notare le seguenti informazioni.

DIRITTI SOSPESI

Diritto alla libertà: i soggetti dei diritti possono svolgere qualsiasi tipo di attività, che comporti l'esercizio di altri diritti fondamentali diversi dalla libertà, purché non violino con essa le norme che compongono l'ordine pubblico, i buoni costumi e quelli che sono di natura imperativa.

Inviolabilità del domicilio: i soggetti dei diritti possono impedire a qualsiasi altra persona di entrare nella loro casa per svolgere indagini, perquisizioni o altri motivi se non lo autorizzano o quando terzi non hanno un ordine del tribunale. Non possono impedirlo, tuttavia, in caso di flagrante delicto o di pericolo molto grave della sua perpetrazione.

Libertà di riunione: i soggetti dei diritti possono raggrupparsi, riunirsi o riunirsi, senza preavviso, sia in luoghi privati che aperti al pubblico purché lo facciano pacificamente. Al contrario, le riunioni in luoghi pubblici o strade richiedono un preavviso all'autorità, che può vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o salute pubblica.

Libertà di transito all'interno del territorio nazionale: i soggetti dei diritti, in linea di principio, possono circolare liberamente, all'interno del territorio nazionale in cui hanno il domicilio e anche al di fuori di esso, il che implica la possibilità di scegliere dove vivere. Fatta eccezione per motivi di salute o per ordine del tribunale o per applicazione della legge sugli stranieri.

COSA SUCCEDE SE SONO INTERVENUTO

Il decreto supremo fornisce dettagli sull'intervento della polizia nazionale peruviana e delle forze armate: questo intervento viene eseguito in conformità al decreto legislativo n. 1186, al decreto legislativo che regola l'uso della forza da parte della polizia nazionale peruviana e al decreto legislativo n. 1095, Decreto legislativo che stabilisce norme per l'uso e l'uso della forza da parte delle Forze Armate nel territorio nazionale e relativi regolamenti, approvati rispettivamente con decreto supremo n. 003-2020-DE.

È stata inoltre autorizzata la partecipazione dei governi locali e regionali del Metropolitan Lima e della Provincia Costituzionale di Callao, che viene effettuata nel quadro delle normative vigenti in materia di sicurezza dei cittadini.

CHE COS'È LO STATO DI EMERGENZA?

Questa è una misura che, secondo la Costituzione politica del Perù, può essere decretata dal Presidente della Repubblica con l'accordo del Consiglio dei ministri e deve essere solo per un certo periodo di tempo. A seconda di come le autorità lo ritengono, può applicarsi per l'intero territorio nazionale o per un singolo settore specifico.

Lo stato di emergenza viene dichiarato in caso di «interruzione della pace o dell'ordine interno, catastrofe o circostanze gravi che influenzano la vita della nazione». L'articolo n. 137 della Costituzione afferma che questa misura non può superare i 60 giorni e se deve essere prorogata, sarà richiesto un nuovo decreto. «In stato di emergenza, le Forze Armate assumono il controllo dell'ordine interno se il Presidente della Repubblica lo prevede», tuttavia, in questo caso, è la Polizia responsabile dell'ordine, che sarà supportata dalle Forze Armate. Il decreto stabilisce che entrambe le istituzioni devono governare la loro condotta sulla base dei decreti che regolano le loro azioni in questi casi.

