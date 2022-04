Si sono sentite forti esplosioni durante la prima mattinata a Kiev

Una explosión en la torre de televisión, durante la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Carlos Barria

Nelle prime ore di venerdì, si sono sentite potenti esplosioni a Kiev e sirene antiaeree hanno suonato in tutta l'Ucraina, mentre la popolazione si stava preparando per ulteriori attacchi russi dopo che la principale nave da guerra di Mosca sul Mar Nero è affondata dopo un incendio.

Le esplosioni sono apparse tra le più intense nella regione della capitale dell'Ucraina da quando le truppe russe si sono ritirate dalla zona all'inizio di questo mese, in preparazione delle battaglie nel sud e nell'est del paese.

L'Ucraina ha rivendicato l'affondamento di Moskva, affermando che l'ammiraglia dell'era sovietica della flotta russa del Mar Nero è stata colpita da uno dei suoi missili. La nave è affondata giovedì tardi mentre veniva rimorchiata in porto, secondo il Ministero della Difesa russo.

Più di 500 membri dell'equipaggio a bordo della nave da crociera sono stati evacuati dopo che le munizioni a bordo sono esplose, ha detto il ministero russo, senza riconoscere un attacco. L'Ucraina afferma di aver attaccato la nave da guerra con un missile anti-nave Nettuno prodotto localmente.

Los ataques rusos han dejado graves daños en Ucrania

La perdita della nave arriva mentre la marina russa continua a bombardare le città ucraine nel Mar Nero quasi 50 giorni dopo l'inizio della sua invasione. I residenti di Odessa e Mariupol, sull'adiacente Mar d'Azov, si stanno preparando per ulteriori attacchi russi.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che sta indagando sulla causa dell'incendio a bordo. Gli Stati Uniti hanno assicurato che l'affondamento della nave da guerra Moskva è «un duro colpo» per la Russia

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha alluso alla nave da guerra affondata in un discorso videoregistrato, in cui ha avvertito delle intenzioni russe di attaccare la regione orientale di Dombas, tra cui Mariupol.

Zelensky ha reso omaggio a tutti «coloro che hanno fermato l'avanzamento degli infiniti convogli di equipaggiamento militare russo (...). Coloro che hanno dimostrato che le navi russe possono andare (...) fino in fondo».

Non ci sono state notizie immediate di danni in seguito alle esplosioni a Kiev, Kherson nel sud, nella città orientale di Kharkiv e nella città di Ivano-Frankivsk a ovest. I media ucraini hanno riferito di interruzioni di corrente in alcune parti di Kiev.

Le sirene antiaeree sono state attivate in tutte le regioni dell'Ucraina subito dopo la mezzanotte di venerdì e hanno continuato a suonare nelle regioni orientali di Luhansk e Zaporizhzhia, anche dopo che quelle altrove sono state messe a tacere, hanno detto i media ucraini.

(Con informazioni fornite da Reuters)

