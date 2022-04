'Pepe' Soto e l'affermazione di Alianza Lima: «Il classico deve essere il punto di partenza. Vale solo la pena vincere»

Alianza Lima giocherà come visitatore questa domenica 17 aprile contro l'Universitario de Deportes nel classico del calcio peruviano. La partita si svolgerà come parte della decima data del torneo di apertura della Lega 1 2022 e sarà cruciale per gli interessi di entrambe le squadre. A questo proposito, José 'Pepe' Soto ha sottolineato che in questa partita dovrebbe essere il punto di partenza per i «bianchi» a rimbalzare in classifica.

«Fin da piccoli ci hanno detto: 'chiunque tranne il classico rivale' . La domenica deve essere il punto di partenza e i giocatori lo sanno. Dalla testa sanno che è una bella opportunità per invertire tutta questa brutta situazione che stanno attraversando. Se giochi bene e non vinci, sarà più o meno la stessa cosa. Ma se vinci la partita, giocando bene o no, la gente ti ringrazierà», ha detto l'allenatore in un'intervista a GOLPERU.

E il fatto è che gli «intimi» non stanno attraversando il momento migliore della stagione, poiché finora nel torneo hanno segnato solo 8 punti e sono al tredicesimo posto. In breve, hanno vinto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Numeri totalmente diversi da quelli dell'anno scorso. Per questo motivo, devono essere sintonizzati per vincere il cast «crema».

Un altro tema che l'ex giocatore «intimo» ha toccato è stata la motivazione di cui un giocatore ha bisogno per affrontare questo tipo di incontri. « In questo tipo di partite, penso che tu non abbia bisogno di motivazione perché devi motivarti. Il giocatore che non è motivato per questo classico non deve giocarlo. Tutti vedono te, l'allenatore della nazionale. Guarda che ci sono molti emissari dall'Europa che sono venuti a vedere un giocatore del genere e ne hanno preso un altro, succede nel classico. Nel calcio può succedere di tutto, ma bisogna uccidersi», ha detto.

In effetti, queste partite sono molto controverse e hanno tutti i condimenti per garantire che lo spettacolo sia garantito. Nessuna squadra vuole perdere ed è qui che il calciatore mostra di cosa è fatto di più. Ognuno è una storia diversa, quindi, come parte del folklore calcistico, saranno presenti dettagli, battute, scommesse, malizia, soprattutto nei tifosi di entrambe le squadre.

L'ex giocatore e attuale allenatore si è riferito a questa partita importante come speciale, lasciando diversi dettagli. | Video: GOLPERU

COLORE DA PERDITA A COLORE

Ora, come detto sopra, Alianza Lima non arriva nel migliore dei modi, a maggior ragione, con il ultima sconfitta in Copa Libertadores contro il Colo Colo. «Secondo il risultato, la sensazione ad Alianza Lima non è buona. La Copa Libertadores ti chiede . Con Colo Colo sono andati a cercare la partita troppo tardi. L'anno scorso segnare Alianza è stato molto difficile. Ti hanno segnato un gol e da lì aprire quella difesa a 5 è stato molto difficile. Ma ora ci sono mosse, che sicuramente le squadre del calcio peruviano non fanno, e ti danno spazio, spezzano una linea e ti segnano il gol. Colo Colo è venuto molto da lui nel primo tempo», ha analizzato.

ORIGINE DELLA DISCESA LIBERA DI ALIANZA LIMA

Per trovare la fonte del problema di questo declino, Soto ha ritenuto che passasse più attraverso un argomento del livello dei calciatori in generale, che qualsiasi altro fattore. Questo perché è quasi la stessa squadra è uscito campione nel 2021. « Il problema è il livello dei giocatori perché il sistema è lo stesso. Penso che ci siano una o due modifiche rispetto allo scorso anno. Hanno lo stesso tecnico. Ma Alianza è una squadra che ti obbliga a dare di più, so che i giocatori lo faranno. Queste sono situazioni che accadono in un campus. Hanno un tifoso che li accompagna e penso che questo li farà uscire da questo buco», ha detto.

Infatti, l'allenatore Carlos Bustos ha aggiunto alla sua squadra giocatori importanti come Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente. Ha anche Aldair Fuentes, Darlin Leiton e Jonathan Medina, che compongono anche la squadra ma con meno partecipazione. Pertanto, non sono cambiati negli undici iniziali, dove solo i primi 3 si alternano costantemente negli undici iniziali.

El once titular de Alianza Lima que jugó ante River Plate. | Foto: Alianza Lima

CONTINUA A LEGGERE

Biglietti per Universitario vs Alianza Lima: prezzi, zone e come acquistare i biglietti per il classico del calcio peruviano oggi