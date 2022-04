Patricia Armendáriz ha risposto a Roberto Madrazo dopo le critiche alla Electric Reform di AMLO

Si avvicina il dibattito e il voto sulla riforma elettrica promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una situazione che ha intensificato le discussioni tra coloro che sostengono e disapprovano questo emendamento legislativo sull'energia.

Per questo motivo, l'ex candidato presidenziale per il Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), Roberto Madrazo, ha usato il suo Twitter conto per criticare i presunti benefici che questa proposta porterebbe con sé, che avrebbe come obiettivo principale quello di rafforzare la Federal Electricity Commission (CFE).

Secondo l'ex politico, ciò che la Quarta Trasformazione (Q4) intende realizzare è espandere la capacità del CFE del 20%, una situazione che non potrebbe essere sostenibile, poiché ciò significherebbe un aumento delle tariffe finali per i consumatori.

Per questo motivo, ha assicurato che questa situazione non è «sovranità energetica», come ha sostenuto López Obrador, quindi ha esortato le persone a non lasciarsi ingannare dai membri e dai sostenitori del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena).

«Forzare la partecipazione di #CFE del 20% al di sopra della sua attuale capacità di generazione aumenterebbe i prezzi dell'elettricità; solo attraverso sussidi potremmo ridurre il prezzo che paghiamo. Questa non è sovranità energetica, è schiavitù energetica. Non lasciarti ingannare da #Morena», ha scritto Madrazo sui social media.

La diputada de Morena protagonizó una discusión con Roberto Madrazo (Foto: Twitter)

Di fronte a queste dichiarazioni, la deputata del partito delle ciliegie, Patricia Armendáriz, si è dichiarata in difesa della riforma elettrica e ha spiegato alcune questioni all'ex membro del PRI.

La donna d'affari ha anche spiegato che il CFE ha tutte le possibilità di soddisfare tale richiesta, così ha ricordato l'occasione in cui il nord del Paese, durante l'inverno del 2020, ha esaurito la fornitura di gas naturale da parte di privati, situazione controllata dalla Commissione federale.

«Il @CFEmx ha la capacità di soddisfare il 100 percento della domanda, come abbiamo dimostrato il giorno in cui la tragedia ha finito il gas naturale in inverno, tutti quelli privati sono usciti e siamo riusciti a rifornire l'intero mercato @RobertoMadrazo_. Saluti», ha ribadito l'ex partecipante al programma Shark Tank.

Gli utenti di questo social network non hanno potuto commentare il messaggio di Armendáriz, perché dalla sua pubblicazione ha disabilitato l'opzione di risposta per il pubblico in generale, solo alcune persone possono farlo, anche se in più di 12 ore dalla sua pubblicazione nessuno ha intrapreso tale azione.

Ante los reclamos del ex priista, la empresaria aseguró que la Reforma Eléctrica de AMLO sí beneficiará a las personas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

Questo non è stato l'unico tweet relativo alla riforma dell'elettricità che ha fatto il 14 aprile, perché all'inizio ha sviluppato un piccolo thread con il quale ha chiesto congruenza tra i deputati quando hanno espresso i loro voti, poiché, ha detto, sarebbero contrari alla patria se non avessero sostenuto questa proposta.

«Più rivedo il #ReformaElectricaVa, più sono sicuro della necessità di congruenza che tutti i @s l @s compañer @s vice @s dovranno votare a favore dei loro rappresentanti che votano a favore della riforma. Non c'è modo di dire che votano per il Paese e votino contro», ha esordito il legislatore morenista.

Ha anche affermato che la «rete di dispacci e contratti» farebbe perdere al CFE milioni di pesos che potrebbero essere utilizzati per ridurre le tariffe, o per investire in energia pulita.

Successivamente, ha esortato tutti i suoi colleghi della Camera dei Deputati a studiare il regime attuale e la riforma elettrica proposta per rendersi conto che sarebbe davvero vantaggioso per tutti i messicani.

«La riforma è quella di favorire tutti i messicani. Eccomi qui per spiegarti perché la questione è complessa ma necessaria da capire a causa della nostra responsabilità di votare per il Messico e non a favore di alcune aziende che alcune non sono nemmeno messicane «, ha affermato Patricia Armendáriz.

