Natacha de Crombrugghe: i genitori del turista scomparso offrono una ricompensa di 15 mila dollari

Natacha de Crombrugghe offre una ricompensa per aver saputo dove si trova sua figlia. VIDEO: Notizie Ampato

Sono passati quasi tre mesi da quando la turista belga Natacha de Crombrugghe è scomparsa a gennaio 24, dopo aver lasciato l"hotel dove alloggiava nel quartiere di Cabanaconde, con l"intenzione di visitare la valle del Colca in Arequipa. È per questo motivo che i suoi genitori offrono una ricompensa di $15.000 a chiunque trovi dove si trova la figlia.

Sono arrivati in Perù lo scorso febbraio, ma sono dovuti tornare nel loro paese. Tuttavia, sono tornati ad Arequipa e dicono che non lasceranno Cabanaconde finché non troveranno Natacha.

Eric e Sabine de Crombrugghe mantengono la fede e la speranza di trovare la loro figlia.

In un'intervista ad Ampato Noticias, la madre della 28enne ha detto che l'idea della ricompensa era di sua iniziativa per trovare informazioni su sua figlia. Per questo hanno incollato poster su pali e luoghi pubblici.

Sabine ha sottolineato la gentilezza e l'ospitalità della gente di Cabanaconde e li ha ringraziati per la loro solidarietà. A questo proposito, ha chiesto alla popolazione di non abbassare le braccia e di continuare la ricerca. Qualsiasi informazione, chiedono di avvisare il numero che appare sui manifesti. «Apprezzeremmo qualsiasi informazione che possa aiutarci a trovare Natacha. Dobbiamo sapere se è nel canyon o cosa è successo», ha detto la madre.

Ha sottolineato che finora non ci sono informazioni su dove si trovi e ciò che è successo è un mistero totale. «Siamo determinati a fare di tutto per trovarlo. Non ce ne andiamo finché non la troviamo. Aiutaci a trovarlo, per favore», ha detto.

COM'ERA NATACHA?

Secondo i suoi genitori, Natacha de Crombrugghe è una giovane studiosa, che aveva molti amici, era molto felice e le piaceva la vita. «È una figlia molto felice. Era la prima volta che facevo un grande viaggio», ha detto, riferendosi alla sua visita in Perù.

Ha riconosciuto che sebbene ci sia una grande mobilitazione da parte delle autorità e dei soccorritori per trovare la giovane donna belga, come iniziativa privata hanno deciso di offrire una ricompensa di $15.000. «Le persone possono chiamare questo numero con sicurezza. La ricompensa è nostra e i gruppi di aiuto «, ha detto Sabine.

Ha sottolineato che è bello sapere che non sono soli in questa lotta e ringraziare perché l'aiuto sta arrivando. Ha chiesto alle persone di condividere il poster sui social media per avere alcune informazioni sulla posizione della ragazza.

Nel frattempo, la ricerca di Natacha de Crombrugghe nella Valle del Colca e dell'adolescente Kevin Ramos, caduto nelle acque del fiume Colca, continua ad essere effettuata da 30 agenti di polizia.

Quasi due mesi dopo la denuncia della scomparsa dei due giovani, la polizia sta continuando a cercare aree che non erano state visitate prima, ha riferito poche settimane fa il colonnello del PNP Luis Pacheco, capo della regione di polizia di Arequipa.

Il funzionario ha indicato che ieri e oggi i gruppi di soccorso sono usciti per esplorare aree della Valle del Colca che non erano state ispezionate prima, lavori che proseguiranno nei giorni successivi.

Ha riferito che una squadra investigativa criminale ispezionerà la zona, perché «nulla è escluso».

La turista Natacha de Crombrugghe è scomparsa il 24 gennaio, dopo aver lasciato l'albergo dove alloggiava nel quartiere di Cabanaconde, con l'intenzione di visitare la Valle del Colca.

Mentre l'adolescente Kevin Ramos è caduto nelle acque del fiume Colca il 25 gennaio in circostanze che sono oggetto di indagine.

