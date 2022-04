Marcela Mar ha condannato Gustavo Petro: «Gli costeranno le elezioni»

La controversia che circonda la proposta del candidato alla presidenza Gustavo Petro per il «perdono sociale» continua sui social network, che ha ricevuto ogni tipo di critica. Uno di loro proveniva dalla famosa attrice colombiana, Marcela Mar.

Nella sua opinione sui social network, ha iniziato affermando: «Cosa c'entra il perdono della guerra e l'attuazione degli accordi di pace con il perdonare le persone corrotte che non hanno restituito ciò che è stato rubato? Il perdono è un atto individuale e intimo, se è social-collettivo richiede il pentimento della controparte per l'assoluzione. »

Di fronte ad alcune risposte degli utenti di Internet, Marcela è stata più incisiva quando si è trattato di negare a Iván Moreno il famoso «perdono sociale».

Así publicó la actriz colombiana en sus redes sociales. Foto: Twitter @marcelamar07

Sebbene avesse già commentato l'idea qualche tempo fa, la conversazione di suo fratello Juan Fernando Petro con Iván Moreno nella prigione La Picota di Bogotà non sembrava buona.

Petro rispose che suo fratello è andato a trovare Iván Moreno, ex sindaco di Bucaramanga ed ex deputato condannato nel caso della giostra delle assunzioni, nonché uno degli eredi naturali delle bandiere dell'Alleanza Popolare Nazionale — il partito di Gustavo Rojas Pinilla, suo nonno, la cui sconfitta le elezioni presidenziali del 1970 causarono la formazione della guerriglia M-19, che Petro integrò.

Il candidato di sinistra ha poi affermato che Moreno «non è un narcotrafficante, non è parapolitico: è corrotto o era corrotto, è in un processo molto interessante da un punto di vista personale; puoi andare lì e parlargli e dare un'occhiata».

Ha aggiunto che il motivo della visita di Juan Fernando Petro a Iván Moreno è dovuto a una proposta di grazia sociale in cui il condannato, che si considera perseguitato politicamente, vuole partecipare dal carcere.

Dopo le polemiche suscitate dalla proposta del candidato Gustavo Petro per il «perdono sociale», il membro del Patto storico ha pubblicato un video in cui ha chiarito le voci emerse sui social network su un deflusso di massa di prigionieri condannati per corruzione all'interno del suo piano governativo.

Il programma del mio governo non prevede una riforma della giustizia basata sulla riduzione delle pene. Abbiamo difeso al massimo l'autonomia del ramo giudiziario e la sua responsabilizzazione. Non viene proposta alcuna amnistia o perdono come ora ci stiamo incastrando.

Ha anche assicurato di respingere la «goffa idea» della ricerca della riconciliazione a una «riduzione delle pene per i corrotti» e ha assicurato che non lo farà «anche in un incubo» se si verificasse di ridurre le pene per i corrotti, ha detto Petro.

«Altri rivali se li hai come alleati e pronti a esercitare il potere. Siamo quei detenuti corrotti condannati», ha detto il candidato, che ha ricordato nel video che le indagini che ha fatto da senatore hanno portato molti al carcere.

Petro ha ricordato che le persone con cui cercano di legarlo sono personaggi «sconfitti» senza alcuna ricchezza politica «che pensa che cerchi di avvantaggiare coloro che io stesso ho contribuito a imprigionare, se non quelli che hanno rapporti reali con il paramilitarismo, la corruzione e il traffico di droga».

La mia vita è stata costruita sulla vera lotta contro la corruzione, a costo dell'unità della mia famiglia e della mia stessa esistenza.

CONTINUA A LEGGERE: