L'ufficio del Mediatore mette in guardia contro le violazioni dei diritti economici, sociali e ambientali a Magdalena

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

Questo venerdì, 15 aprile, l'ufficio del Mediatore ha avvertito la violazione dei diritti sociali, economici e ambientali dei cittadini nel dipartimento della Magdalena.

Lo ha avvertito il Mediatore, Carlos Camargo, durante un incontro con i rappresentanti del settore produttivo presso la Camera di Commercio di Santa Marta, in cui ha invitato a promuovere la ripresa economica e la crescita nella regione.

«In assenza della continuazione delle politiche per stimolare il Programma di sostegno all'occupazione formale (PAEF) e di fronte all'aspettativa dell'aumento dei prezzi del credito nel breve e medio termine, i tassi di crescita più elevati potrebbero essere limitati. È imperativo continuare a mantenere il percorso di miglioramento degli indicatori sociali nel 2022 e nel 2023, al fine di tornare ai livelli pre-pandemici e poter garantire, soprattutto, i diritti economici e sociali di coloro che dipendono da queste catene produttive «, ha affermato il funzionario.

Secondo i dati del Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (DANE), la ripresa economica a Santa Marta ha contribuito a migliorare la situazione dell'occupabilità. Tuttavia, è stata evidenziata una vulnerabilità nel tessuto imprenditoriale e in un gran numero di microimprese informali con il 95% del settore.

A questo proposito, l'entità ha indicato che l'Ufficio del Difensore civico delegato per gli affari economici, sociali e culturali fornirà sostegno per aiutare i settori produttivi della regione ad articolare e rafforzare il settore economico della sua influenza.

«Il Mediatore ha anche espresso la sua preoccupazione per la tutela del diritto fondamentale all'acqua, che dovrebbe essere garantito tenendo conto del problema principale che affligge l'acquedotto di Santa Marta, dove l'alta domanda supera la capacità di depurazione e dove il deterioramento è evidente nei bacini del Fiumi Gaira, Piedra e Manzanares», ha detto l'entità.

Infine, il difensore ha espresso la sua preoccupazione per la protezione del diritto fondamentale all'acqua, al fine di affrontare uno dei principali problemi affrontati da questa città nei Caraibi colombiani, mentre sono in corso gruppi di lavoro con le autorità ambientali e nazionali per avanzare nella ricerca di una soluzione. strutturale.

Il difensore civico, Carlos Camargo, ha chiesto lo scorso marzo di raddoppiare gli sforzi di fronte all'intensificarsi della stagione delle piogge che la Colombia ha avuto, a causa del fenomeno de la niña che è stato segnalato nell'ultimo mese.

Finora, nel 2022, ci sono state 386 emergenze invernali in 280 comuni in 21 dipartimenti. Di questi, 210 erano movimenti di massa, 76 inondazioni e 31 aumenti improvvisi. Circa 30.000 persone sono state colpite; 48 sono state dichiarate morte, 61 sono rimaste ferite e 3 sono scomparse, riferisce l'UNGRD. I dipartimenti più colpiti: Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Chocó, Risaralda, Valle e Santander.

Il funzionario che ha visitato il comune di San Carlos, Antioquia, ha dichiarato: «L'emergenza a San Carlos, come quelle verificatesi nelle ultime settimane in altre regioni del paese, sono un esempio delle emergenze che potrebbero sorgere, secondo gli avvertimenti emessi dal National Disaster Risk Management System, in quale la possibilità di un aumento delle precipitazioni che possa raggiungere livelli storici». Inoltre, ha aggiunto che in questo comune 250 famiglie sono state colpite dal crescente fiume San Carlos.

CONTINUA A LEGGERE