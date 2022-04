L'Ucraina ha trovato più di 900 corpi di civili uccisi dopo il ritiro della Russia dalla regione di Kiev

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A local resident walks with a bicycle past bodies of civilians killed during Ukraine-Russia conflict near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Più di 900 corpi civili sono stati scoperti nella regione circostante la capitale ucraina di Kiev in seguito al ritiro delle forze russe, la maggior parte delle quali con ferite da arma da fuoco, ha riferito la polizia venerdì, indicando che molte persone sono state «semplicemente giustiziate».

Il bilancio delle vittime è doppio rispetto a quello annunciato dalle autorità ucraine quasi due settimane fa.

Andriy Nebytov, capo della polizia regionale di Kiev, ha affermato che i corpi sono stati abbandonati nelle strade o sottoposti a sepoltura temporanea. Ha citato dati della polizia che indicano che il 95% è morto per ferite da arma da fuoco.

«Di conseguenza, comprendiamo che sotto l'occupazione (russa), le persone sono state semplicemente giustiziate per le strade», ha assicurato Nebytov.

Ogni giorno vengono trovati più corpi, sotto le macerie e nelle fosse comuni, ha aggiunto. Ha detto che il maggior numero di vittime è stato trovato a Bucha, dove c'erano più di 350.

Secondo Nebytov, i dipendenti del servizio pubblico di Bucha hanno raccolto e seppellito i corpi nel sobborgo di Kiev mentre rimaneva sotto il controllo russo. Le truppe russe, ha aggiunto, stavano «inseguendo» persone che esprimevano forti opinioni filo-ucraine.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha promesso di aumentare gli attacchi missilistici contro la capitale ucraina in risposta a una presunta aggressione ucraina sul territorio russo, un minaccioso avvertimento che è arrivato dopo la perdita della sua nave ammiraglia nel Mar Nero.

La minaccia di un aumento degli attacchi alla capitale ucraina è arrivata dopo che i funzionari russi hanno accusato l'Ucraina di aver ferito sette persone e danneggiato circa 100 edifici residenziali con attacchi aerei a Bryansk, una regione al confine con l'Ucraina. Giovedì anche le autorità di un'altra regione di confine della Russia hanno riferito di bombardamenti ucraini.

«Il numero e la portata degli attacchi missilistici contro obiettivi a Kiev si intensificheranno in risposta al regime nazionalista di Kiev che commette qualsiasi attacco terroristico o diversione sul territorio russo», ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

La Russia ha lanciato l'avvertimento mentre continua a preparare una nuova offensiva nell'Ucraina orientale. Nel frattempo, i residenti della malconcia città di Mariupol, nel sud-est del paese, hanno riferito di aver visto soldati russi scavare corpi.

A Kiev, la ripresa dei bombardamenti potrebbe significare il ritorno delle sirene antiaeree che si sono sentite durante i primi giorni dell'invasione e le temibili notti di rifugio nelle stazioni della metropolitana.

Timidi segni di vita prebellica sono riemersi nella capitale, dopo che le truppe russe non sono riuscite a catturare la città e si sono ritirate per concentrarsi sull'Ucraina orientale, lasciando dietro di sé prove di possibili crimini di guerra.

I funzionari ucraini non hanno confermato gli attacchi contro obiettivi in Russia e le relazioni delle autorità russe non hanno potuto essere verificate in modo indipendente.

Tuttavia, l'Ucraina ha rivendicato un attacco a una grande nave da guerra di Mosca alla vigilia. Se fosse vero, l'attacco di mercoledì alla nave missilistica guidata Moskva, dal nome della capitale russa, rappresenterebbe una vittoria significativa per l'Ucraina e una sconfitta simbolica per la Russia.

Gli Stati Uniti ritengono che la nave militare russa affondata il giorno prima nel Mar Nero settentrionale sia stata colpita da almeno un missile ucraino, come affermato dal governo di Kiev, ha assicurato venerdì un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti.

L'alto funzionario della difesa degli Stati Uniti, che ha parlato a condizione di non essere identificato per commentare una valutazione dei servizi segreti, ha aggiunto che la nave Moskva è stata colpita mercoledì da almeno uno, e probabilmente due, missili Neptune, che hanno causato un grave incendio a bordo della nave. L'ufficiale non ha fornito ulteriori dettagli se non dicendo che gli Stati Uniti pensano che i russi abbiano subito alcune vittime a bordo della nave.

La nave da guerra è affondata durante il traino in porto giovedì dopo aver subito gravi danni. Mosca ha riconosciuto un incendio a bordo, ma non un attacco.

La Moskva aveva una capacità di 16 missili da crociera a lungo raggio. Se gli attacchi delle forze ucraine colpiscono la nave, è probabile che sia la più grande nave da guerra affondata in combattimento dal 1982. Un sottomarino britannico ha silurato un incrociatore della Marina argentina di nome General Belgrano durante la guerra delle Falkland, uccidendo più di 300 marinai.

L'affondamento della nave russa riduce notevolmente la capacità offensiva della Russia nel Mar Nero. Gli analisti non sono d'accordo sull'importanza dell'evento per il corso della guerra. In ogni caso, la perdita è stata considerata emblematica del destino di Mosca in un'invasione di sette settimane, ampiamente considerata come un errore storico dopo il ritiro dalla regione di Kiev e da gran parte dell'Ucraina settentrionale.

«Una nave da guerra russa «ammiraglia» è un degno punto di immersione. Ora abbiamo un altro posto dove immergerci nel Mar Nero. Visiteremo sicuramente il relitto dopo la nostra vittoria nella guerra», ha twittato venerdì il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov con un gesto di vanteria.

Nel suo discorso a tarda notte di giovedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha detto agli ucraini che dovrebbero essere orgogliosi di essere sopravvissuti 50 giorni sotto l'attacco russo quando gli invasori «ci hanno dato un massimo di cinque».

L'avvertimento della Russia di riprendere gli attacchi aerei non ha impedito ai residenti di Kiev di approfittare di una soleggiata e leggermente più calda giornata primaverile con l'avvicinarsi del fine settimana. Venerdì più persone del solito sono scese in strada, portando a spasso i cani, cavalcando scooter elettrici e camminando mano nella mano.

