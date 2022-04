Liberazione senza vittoria: l'imperdibile intervista di Anne Applebaum a Volodymir Zelensky

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

La prestigiosa scrittrice e vincitrice del Premio Pulitzer Anne Applebaum insieme al giornalista Jeffrey Goldberg - caporedattore di The Atlantic - hanno intervistato il presidente ucraino Volodimir Zelensky che ha parlato della seconda fase dell'invasione russa del suo paese e ha parlato delle possibilità di una vittoria ancora nella sconfitta militare. Sul suo posto di lavoro a Kiev, la capitale, il leader europeo ha spiegato ai rinomati media di cosa ha bisogno l'Ucraina per sopravvivere. Ma ha anche fatto riferimento al prezzo che il suo popolo ha già pagato dal 24 febbraio ai giorni nostri, quando si celebrano 51 giorni di intrusione.

Ecco i paragrafi più degni di nota di The Atlantic:

«Kiev ora è metà normale. I carri armati russi bruciati sono stati rimossi dalle strade di accesso alla città, i semafori funzionano, la metropolitana e le arance possono essere acquistate. Un'allegra orchestra balalaika si stava esibendo per i rifugiati che tornavano alla stazione ferroviaria principale all'inizio di questa settimana, il giorno in cui siamo arrivati per incontrare Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina», notano gli autori.

«La normalità è fuorviante. Sebbene i russi abbiano fallito nella loro campagna di apertura, continuano a bombardare la capitale e ora si stanno radunando a est per un nuovo attacco all'Ucraina. Zelenskij deve preparare il suo paese e il mondo a battaglie che potrebbero essere più letali di qualsiasi altra cosa vista finora. Il generale responsabile della difesa di Kiev, Alexander Gruzevich, ci ha detto durante un tour nei devastati sobborghi nordoccidentali che si aspetta che i russi cerchino di tornare nella capitale usando una tattica intensificata di «terra bruciata» lungo la strada: distruzione totale da parte dell'artiglieria di terra e attacchi aerei, seguita da l'arrivo delle truppe», hanno proseguito.

Applebaum e Goldberg continuano: quando ci siamo incontrati con Zelensky a Kiev martedì sera, ci ha detto la stessa cosa: l'ottimismo attualmente espresso da molti americani ed europei - e persino da alcuni ucraini - è ingiustificato. Se i russi non vengono espulsi dalle province orientali dell'Ucraina, ha detto Zelensky, «possono tornare nell'Ucraina centrale e persino a Kiev. È possibile. Non è il momento della vittoria». L'Ucraina può vincere - e «vincere» significa continuare ad esistere come Stato sovrano, anche se permanentemente assediato - solo se i suoi alleati a Washington e in tutta Europa si muoveranno rapidamente per armare sufficientemente il Paese. «Abbiamo un'opportunità molto piccola», ha detto.

«Era tardi quando abbiamo incontrato Zelensky nel suo complesso. Le strade circostanti erano barricate e vuote e l'edificio stesso era quasi completamente buio. I soldati con le torce ci hanno condotto attraverso un labirinto di corridoi con sacchi di sabbia fino a una stanza senza finestre e illuminata, adornata solo con bandiere ucraine. Non c'era un protocollo formale, non c'era molta attesa, né ci è stato detto di sederci alla fine di un lungo tavolo. Zelensky, il comico che è diventato un'icona mondiale di libertà e coraggio, è entrato nella stanza in silenzio», hanno detto gli autori.

L'autore di The Iron Curtain e l'editore di The Atlantic hanno evidenziato il particolare ingresso di Zelensky nel luogo in cui lo hanno intervistato: «Ciao!» , disse, allegramente, e poi procedette a lamentarsi della sua schiena. («Ho la schiena, ed è per questo che ho dei problemi, ma va bene così!»). Ci ha ringraziato per non aver filmato l'intervista: Sebbene sia stato un attore televisivo professionista per tutta la sua vita adulta, è un sollievo non essere filmato di tanto in tanto.

«Sia dentro che fuori dalla telecamera, Zelensky si comporta deliberatamente senza pretese. In una parte del mondo in cui la leadership comporta spesso una posizione rigida e modi pomposi - e dove la segnaletica dell'autorità militare richiede, come minimo, spalline molto visibili - lui, invece, evoca simpatia e sentimenti di fiducia proprio perché suona, nelle parole di un noto Ucraino, «come uno di noi». È una sorta di anti-Putin: invece di telegrafare una superiorità omicida dagli occhi freddi, vuole che la gente lo capisca come un uomo comune, un padre di mezza età con problemi alla schiena», hanno sottolineato.

«Abbiamo iniziato l'intervista ricordando a Zelensky, il presidente ebreo di un paese in gran parte cristiano ortodosso e cattolico, che le sue parole sarebbero apparse il Venerdì Santo nel calendario occidentale e poco prima del primo seder della Pasqua ebraica, una festa che segna la liberazione di una nazione schiava da un dittatore malvagio».

«Abbiamo faraoni nei paesi vicini», disse Zelensky sorridendo. (Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è, nella mente di molti ucraini, una specie di faraone attaccato a Putin.) Ma anche se gli ucraini affrontano un nemico formidabile, non desiderano un esodo: «Non andiamo da nessuna parte». Né Zelensky ha intenzione di trascorrere 40 anni a vagare nel deserto. «Abbiamo già 30 anni di indipendenza. Non vorrei che lottasmo per la nostra indipendenza per altri 10 anni '», hanno scritto Applebaum e Goldberg.

«L'invasione russa gli ha fatto dubitare che sia ancora possibile associare la religione alla moralità. «Non capisco quando i rappresentanti religiosi della Russia» - qui si riferiva al patriarca pro-Putin della Chiesa ortodossa russa - «dicono di autorizzare i soldati a uccidere gli ucraini» . E quel che è peggio, «non riesco a capire come un paese cristiano, la Federazione Russa, con la più grande comunità ortodossa del mondo, stia uccidendo persone in questi giorni» . Durante il periodo pasquale, i russi stanno pianificando «una grande battaglia nel Donbas», la regione occupata dai russi nell'estremo oriente dell'Ucraina. «Questo non è affatto un comportamento cristiano, a quanto ho capito. A Pasqua uccideranno e li uccideranno. '»

Applebaum e Godberg hanno continuato: Di conseguenza, molti ucraini trascorreranno la stagione santa sotto assedio, nascondendosi negli scantinati. Gli altri non vivranno per niente abbastanza da vedere la festa. Solo poche ore fa, come prima cosa venerdì mattina, le bombe russe hanno colpito nuovamente Kiev. «L'Ucraina non è assolutamente dell'umore giusto per festeggiare», ha detto Zelensky. «Le persone spesso pregano per il futuro delle loro famiglie e dei loro figli. Credo che oggi pregheranno per il presente, per salvare tutti».

«Zelensky trascorre gran parte del suo tempo al telefono, su Zoom, su Skype, rispondendo alle domande di presidenti e primi ministri, spesso le stesse domande, ripetute a sazietà. «Mi piacciono le nuove domande «, dice. «Non è interessante rispondere alle domande che hai già sentito.» È frustrato, ad esempio, dalle ripetute richieste dalla sua lista dei desideri per i sistemi d'arma. «Quando alcuni leader mi chiedono di quali armi ho bisogno, ho bisogno di un momento per calmarmi, perché l'ho detto loro la settimana scorsa. È il giorno della marmotta. Mi sento come Bill Murray. '»

«Dice che non ha altra scelta che continuare a provare. «Vengo a dire che ho bisogno di quest'arma in particolare. Ce l'hai ed eccola qui; sappiamo dove è conservata. Puoi darlo a noi? Possiamo persino volare con i nostri aerei cargo e ritirarli; possiamo persino inviare tre aerei al giorno. Abbiamo bisogno di veicoli corazzati, ad esempio. E nemmeno uno al giorno. Abbiamo bisogno di 200-300 al giorno. Non sono taxi personali, solo per me; i nostri soldati hanno bisogno di mezzi di trasporto. Ci sono voli disponibili, tutto può essere organizzato, possiamo fare tutta la logistica. '»

Questo elenco include, secondo gli autori della nota: sistemi a razzo multi-lancio; veicoli corazzati (portaerei personale, fanteria, tra gli altri); Carri armati T-72 o carri armati simili provenienti dagli Stati Uniti o dalla Germania; sistemi di difesa aerea S-300, «BUK» o equivalenti occidentali; aerei militari, che l'Ucraina considerava essenziale. Pezzi di artiglieria.

Al menos cinco millones de ucranianos debieron abandonar su país por la brutal invasión ordenada por Vladimir Putin. Muchos de ellos no podrán regresar o lo harán en un país devastado por las bombas y los abusos (Reuters) REUTERS

«Non è che i vari presidenti e primi ministri che professano la loro simpatia per la causa ucraina non vogliano aiutare», ha detto Zelensky: «Non sono contro di noi. Vivono in una situazione diversa. Finché non hanno perso genitori e figli, non si sentono come noi». Si confronta con i colloqui che ha con gli straordinari difensori di Mariupol, la città portuale assediata sul Mar Nero dove 21.000 civili potrebbero essere stati uccisi finora. «Ad esempio, dicono: «Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo quattro ore». E anche a Kiev non capiamo cosa siano le quattro ore. A Washington, sono sicuro che non capiscono. Tuttavia, siamo grati agli Stati Uniti, perché continuano ad arrivare aerei con armi. '»

«Il capo dello staff di Zelensky, Andriy Yermak, ci ha parlato più tardi quella sera, e ha anche espresso la sua confusione sul ritmo con cui si sta muovendo l'amministrazione Biden. Washington fornisce nuove armi ogni giorno e il presidente Joe Biden ha appena impegnato altri 800 milioni di dollari per la difesa dell'Ucraina. Yermak ci ha detto che lui e Zelensky hanno forti rapporti con molti attori americani chiave, una rottura con la precedente amministrazione, che ha ritirato il suo ambasciatore poco prima della 'telefonata perfetta' di Donald Trump con Zelensky (la chiamata che ha scatenato il primo impeachment) e non l'ha mai sostituita. Biden, ha detto Yermak, è «un uomo di cui ci si può fidare, non solo un politico». Ha avuto elogi per i Segretari di Stato e Difesa, e per i leader del Congresso. E ha elogiato il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan: «Non c'è un solo minuto in cui non abbiamo parlato nello specifico o nella sostanza», ha detto.

«Quindi tutti sono fantastici, ma le armi non arrivano abbastanza velocemente? «Per favore, dimmi con chi altro dovrei parlare «, disse Yermak.»

Applebaum e Goldberg hanno continuato: Zelensky capisce che il suo compito non è semplicemente quello di fare richieste di armi ed esprimere urgenza, ma anche di superare i vecchi stereotipi dell'Ucraina come paese corrotto e incompetente, così come la propaganda russa che nega all'Ucraina il diritto di essere uno stato. Vuole presentare un'immagine dell'Ucraina come Stato moderno e liberale, unificato dal nazionalismo civile e non puramente etnico.

«Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'UE e i paesi europei sono sempre stati scettici sul nostro sviluppo, sulla nostra «europeità», ha detto Zelensky. Ma ora «molti di loro hanno cambiato la loro visione dell'Ucraina e ci vedono alla pari». Non ha tempo per le istituzioni internazionali. Alla domanda sul ruolo delle Nazioni Unite nella difesa dell'Ucraina, uno dei suoi Stati membri, nei confronti della Russia, membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alza gli occhi e fa una faccia tragicomica. «Meno male che non abbiamo un video», dice. «Devi solo descrivere a parole ciò che vedi sul mio viso». Sia Zelensky che Yermak hanno pensato e parlato di come potrebbero essere le istituzioni internazionali alternative. Forse dovrebbe esserci un elenco di violazioni dei diritti umani o crimini di guerra che innescano risposte automatiche, ci ha suggerito Yermak. In questo momento, il processo di rilasciare dichiarazioni, annunciare sanzioni, dare risposte di qualsiasi tipo è troppo complesso, troppo burocratico e, soprattutto, troppo lento.

Un empleado del servicio funerario mira los cuerpos de los civiles, recogidos de las calles al cementerio en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev. Para Zelensky, una victoria no permitirá a miles de ucranianos sentir justicia por los crímenes cometidos por los rusos durante la invasión (Reuters) REUTERS

«Ma se i leader occidentali possono frustrare Zelensky, i russi lo mandano alla disperazione. Di tanto in tanto, dall'inizio della guerra, ha parlato in russo e si è rivolto al pubblico russo, cosa che è abituato a fare: questo è quello che faceva per vivere. La sua società di produzione cinematografica e televisiva era una delle più grandi della regione, con un ufficio a Mosca e spettatori in tutta l'ex Unione Sovietica».

«Il suo proficuo rapporto con la Russia e i russi si è concluso nel 2014, quando le persone che conosceva da anni smisero di parlargli: 'Semplicemente non mi aspettavo che le persone, molti colleghi, conoscenti - pensavo fossero amici, ma non lo erano - smettessero di rispondere al telefono'. sapere sono cambiati, «è diventato più brutale». Mentre la Russia ha chiuso le alternative ai media statali - chiudendo giornali indipendenti, stazioni televisive e stazioni radio - Zelensky si è reso conto che i suoi ex conoscenti si sono ritirati ancora di più. «Anche quella piccola parte di persone intelligenti, che erano lì, ha iniziato a vivere in questa bolla informativa», ed è molto difficile per loro sfondare. «È il virus della Corea del Nord. Le persone ricevono messaggi integrati assolutamente verticali. La gente non ha altra via, ci vive». L'autore dei messaggi è chiaro: «Putin ha invitato le persone in questo bunker di informazioni, per così dire, a loro insaputa, e ci vivono. È, come cantavano i Beatles, un sottomarino giallo. '»

Il testo continua: Ora, quando la propaganda russa diventa più barocca, a volte è difficile per lui sapere come elaborarla. Forse è per questo che ricorre spesso ad analogie culturali: «Il modo in cui dicono che mangiamo la gente qui, che abbiamo piccioni assassini, armi biologiche speciali... Realizzano video, creano contenuti e mostrano uccelli ucraini che presumibilmente attaccano i loro aerei. Putin e Lukashenko lo fanno sembrare una specie di Monty Python politico».

«Perché l'Ucraina abbia un futuro sicuro, dice, la barriera dell'informazione russa dovrà essere infranta. I russi non hanno solo bisogno di avere accesso ai fatti; hanno bisogno di aiuto per capire la propria storia, cosa hanno fatto ai loro vicini. Al momento, dice Zelenskij, «hanno paura di ammettere la loro colpa». Li paragona agli «alcolisti [che] non ammettono di essere alcolizzati». Se vogliono riprendersi, «devono imparare ad accettare la verità». I russi hanno bisogno di leader che scelgono, leader di cui si fidano, «leader che possano mettersi in contatto e dire: «Sì, l'abbiamo fatto». È così che ha funzionato in Germania. '»

«Durante la conversazione, Zelensky ha mostrato i suoi doni di spontaneità, ironia e sarcasmo. Non raccontava barzellette, esattamente, ma ha detto che non può separarsi completamente dall'umorismo. Penso che una persona normale non possa sopravvivere senza. Senza il senso dell'umorismo, come dicono i chirurghi, non sarebbero in grado di eseguire interventi chirurgici, salvare vite umane e anche perdere persone. Perderebbero semplicemente la testa senza umorismo. '»

Applebaum e Goldberg continuano con l'intervista: la stessa cosa accade ora con gli ucraini: «Possiamo vedere la tragedia che abbiamo ed è difficile conviverci. Ma devi conviverci... Non si può prendere sul serio ciò che i politici russi e Lukashenko dicono ogni giorno. Se lo prendi sul serio, è meglio che ti impicchi».

Putin ha paura dell'umorismo? , chiesto dagli autori dell'articolo su The Atlantic.

«Molto», disse Zelensky. L'umorismo, ha spiegato, rivela verità più profonde. La famosa serie televisiva con protagonista Zelensky, Servant of the People, ha deriso la pomposità dei politici ucraini, ha attaccato la corruzione e ha ritratto il piccolo come un eroe; molti dei suoi schizzi erano satire ingegnose dei leader politici e dei loro atteggiamenti. «Ai giullari era permesso dire la verità negli antichi regni», disse, ma la Russia «teme la verità». La commedia rimane «un'arma potente» perché è accessibile. «Meccanismi complessi e formulazioni politiche sono difficili da comprendere per gli esseri umani. Ma attraverso l'umorismo, è facile; è una scorciatoia».

In un'altra sezione dell'intervista al presidente ucraino, gli autori aumentano i costi che le persone che guidano devono aver subito nell'affrontare gli invasori di Putin. «L'umorismo in Ucraina è ora principalmente del tipo più oscuro. A volte, Zelensky sembrava sbalordito dalla crudeltà di tutto ciò. Ha cercato di spiegare perché non può provare - perché la maggior parte degli ucraini non può provare - molta soddisfazione per le sue vittorie sul campo di battaglia. Sì, hanno espulso il potente esercito russo dalla parte settentrionale del paese. Sì, hanno ucciso, secondo i loro calcoli, più di 19.000 soldati russi. Sì, affermano di aver catturato, distrutto o danneggiato più di 600 carri armati. Sì, affermano di aver affondato l'ammiraglia della flotta russa del Mar Nero. Sì, hanno cambiato l'immagine del loro paese e la loro comprensione di se stessi. Ma il prezzo è stato colossale ».

«Troppi ucraini, ci ha detto Zelensky, non sono morti in battaglia, ma «nell'atto di tortura». I bambini si sono nascosti negli scantinati; le donne sono state violentate; gli anziani sono morti di fame; i pedoni sono stati uccisi per strada. «Come possono queste persone godersi la vittoria? «, ha chiesto. «Non saranno in grado di fare ai soldati russi ciò che [i russi] hanno fatto ai loro figli o figlie... quindi non sentono questa vittoria. ' La vera vittoria, ha detto, arriverà solo quando i colpevoli saranno processati, condannati e condannati ».

«Quanto tempo dobbiamo aspettare?» , interroga.

«Improvvisamente, lo ha reso personale. Ha due figli, ci ha ricordato. «Mia figlia ha quasi 18 anni. Non voglio immaginare, ma se fosse successo qualcosa a mia figlia, non mi sarei accontentato se l'attacco fosse stato respinto e i soldati fossero fuggiti», ha detto. «Avrei cercato quelle persone e le avrei trovate. E poi sentirei la vittoria», affermano i giornalisti.

- Cosa avresti fatto quando li hai trovati?

- Non lo so. Tutto.

«Poi, come se ricordasse il ruolo che la storia gli ha dato, come avatar della civiltà democratica di fronte alla crudeltà di un regime senza legge, è diventato riflessivo. «Ti rendi conto che se vuoi far parte di una società civile, devi calmarti, perché la legge decide tutto. '»

« Non ci sarà una vittoria completa per le persone che hanno perso figli, parenti, mariti, mogli, padri. È quello che intendo», ha detto. «Non sentiranno la vittoria, nemmeno quando i nostri territori saranno liberati ».

* Questa nota è stata originariamente pubblicata su The Atlantic.

CONTINUA A LEGGERE: