La procura di Città del Messico indagherà sull'attacco di donne incappucciate contro le donne nel centro storico

L'ufficio del procuratore generale di Città del Messico (FGJCDMX) ha riferito di aver aperto una cartella investigativa sulla possibile commissione dei crimini di rapina di astanti e danni alla proprietà di una donna che viaggiava in via República de Cuba nel municipio di Cuauhtémoc, il 13 aprile.

Secondo la FGJ nella capitale del Paese, la parte lesa si trovava all'interno del suo veicolo quando sarebbe stata aggredita da un gruppo di donne con il volto coperto, che presumibilmente chiedevano soldi in cambio di aver rinunciato alla sua strada. Tuttavia, di fronte al rifiuto della vittima, gli assalitori hanno iniziato a danneggiare la sua auto e presumibilmente le hanno spogliato il cellulare.

Inoltre, un utente di Twitter identificato come @_nnux, che è presumibilmente la figlia della vittima, ha detto che c'erano quattro donne incappucciate che hanno aggredito la madre «fuori dalla casa Okupa». Il netizen ha indicato che la persona ferita sarebbe stata spogliata del suo cellulare dopo essere riuscita a fuggire dal suo veicolo e aver cercato di registrare gli eventi.

«Sono stato a lungo molto confuso riguardo a questi gruppi radicali. Capisco la rabbia, capisco il voler dipingere i nomi delle vittime in tutta la città. Ma questo? Chiudere strade e aggredire una donna così perché non ti dà soldi? », ha scritto la presunta figlia della donna lesa sui social media.

La Procura ha aggiunto che dopo gli eventi, la donna si è recata nelle vicinanze dell'ufficio del sindaco Benito Juárez per sporgere denuncia, motivo per cui ha chiesto alla polizia investigativa di cercare testimoni, oltre a raccogliere registrazioni video pubbliche e telecamere di privati.

Infine, FGJCDMX ha richiesto l'intervento del personale del Coordinamento generale delle indagini forensi e dei servizi di esperti, specialisti in meccanica, criminologia, fotografia e valutazione.

«#FGJCDMX ribadisce che una delle sue priorità è trattare le vittime con una prospettiva di genere, un approccio differenziale e specializzato, oltre a garantire un nuovo modo di indagare sui crimini, con particolare attenzione alla giustizia nei confronti delle donne», ha affermato la Procura.

Vale la pena ricordare che la presunta figlia della vittima ha condiviso sul social network una serie di video che mostrano il momento della presunta aggressione. Nel materiale audiovisivo si sente che la donna si è identificata come insegnante presso l'Università Metropolitana Autonoma (UAM), mentre chiedeva sostegno ai passanti, che li ignoravano.

«Ti chiediamo di andartene. Questo non è niente, siamo in grado di fare di più, prendilo ora. Qui la gente sa già com'è, conosci la dinamica», sono state le parole di una delle donne incappucciate, mentre altre colpivano l'auto della vittima.

Tuttavia, dopo che la presunta figlia della parte lesa ha evidenziato i fatti, i netizen l'hanno criticata per la sua partecipazione alla marcia dell'8 marzo nel quadro della Giornata internazionale della donna. Di fronte a questo, l'utente identificato come @_nnux ha assicurato che le mobilitazioni per M8 «sono un potente strumento per la pressione sociale sui governi».

«Ci sono gruppi estremisti che usano la violenza in modi che non sono d'accordo, non sarei d'accordo anche se la vittima non fosse mia madre», ha detto la presunta figlia della vittima.

Nonostante le affermazioni, i netizen sono venuti in sua difesa sostenendo che le accuse contro di lui «non hanno nulla a che fare con la causa» poiché «la lotta è per tutti, è quindi superiore alle azioni di alcuni».

