La Corea del Sud ha annunciato la revoca delle principali restrizioni legate alla pandemia

La Corea del Sud ha annunciato questo venerdì che rimuoverà le principali restrizioni legate alla pandemia, ad eccezione dell'uso obbligatorio della maschera all'aperto e al chiuso di fronte alla caduta nel Paese delle infezioni causate dalla variante Ómicron del coronavirus.

A partire dal 18 aprile, caffè, bar e ristoranti non dovranno più chiudere in un orario prestabilito (attualmente sono tenuti a farlo a mezzanotte) e non ci saranno limitazioni sul numero massimo di persone che possono incontrarsi (attualmente il limite è di 10 persone massimo), come annunciato in una conferenza stampa dal primo ministro, Kim Boo-kyum.

«Ómicron ha mostrato segni di indebolimento dopo aver raggiunto il picco nella terza settimana di marzo (quando il Paese lo ha superato si attestavano a quasi 600.000 casi al giorno)», ha detto Kim nelle dichiarazioni raccolte dall'agenzia Yonhap.

«Per molto tempo, indossare la maschera in casa sarà inevitabile», ha detto Kim, aggiungendo che il governo esaminerà tra due settimane se ritira il suo uso obbligatorio all'aperto.

Il Primo Ministro ha anche annunciato la fine di altre restrizioni, come il limite fino a 299 persone per i grandi eventi, l'occupazione massima del 70% per i luoghi di culto o la possibilità di mangiare nei cinema.

Sebbene la Corea del Sud - che ha gestito molto bene le prime ondate di infezione grazie ai suoi sistemi di tracciamento e test - abbia appena introdotto restrizioni nel 2020, ha dovuto farlo da gennaio 2021 e ad un certo punto ha vietato le riunioni di più di due persone dopo le 18:00.

Li ha ritirati nel novembre dello scorso anno, ma un mese dopo ha dovuto riattivarli e mantenerli fino ad ora prima della corsa di una sesta ondata e della variante omicron dopo.

Kim ha anche annunciato che a partire dal 25 aprile COVID-19 non sarà più una «malattia infettiva di classe 1" come l'Ebola o la MERS e che diventerà «classe 2", che in futuro consentirà alle persone infette di essere trattate in modo più flessibile e senza la necessità dell'attuale quarantena obbligatoria di sette giorni.

«Anche se ora stiamo cercando un ritorno alla normalità, saremo completamente preparati ad assumere che il rischio possa tornare», ha avvertito in ogni caso il primo ministro.

Il Paese asiatico, che ha aggiunto una media di 160.000 infezioni al giorno nell'ultima settimana, si è accumulato in totale, con una popolazione di circa 51 milioni, circa 16 milioni di infezioni e poco più di 20.000 morti, con un tasso di mortalità dello 0,13%.

