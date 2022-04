José Ramón Lopez Beltrán e Hector Suarez Gomís hanno discusso su Twitter: «Mio padre ha fatto di più per il Messico»

Dopo la richiesta di José Ramón López Beltrán all'uomo d'affari sudafricano Elon Musk, l'attore Hector Suarez Gomís si è scagliato contro il primogenito del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mettendo in dubbio le sue capacità di avvocato.

Attraverso il suo account Twitter, il figlio di Hector Suarez e Pepita Gomís ha scritto: «Con questa astuzia, il bodoque morbosamente obeso è un avvocato negli Stati Uniti? @30JR41_ Curioso che parli di autocoscienza perché se non fosse per loro, l'aspirante Benito Juárez di suo padre non sarebbe così popolare. Un consiglio senza testa @elonmusk!»

Di fronte alle dure critiche di Pelón Gomís, il primogenito di López Obrador ha riconosciuto che l'interprete dei Mille Usos, il No Hay, No Hay, il Flanagan e Don Rigoletto «era ed è» uno dei suoi comici preferiti.

«Ho avuto il piacere di conoscere tuo padre perché mi ha chiesto di congratularmi con noi. Era e rimane uno dei miei comici preferiti. Triste leggerti. Che differenza», ha risposto López Beltrán.

El hijo de AMLO reconoció ser fan de Héctor Suárez padre (Foto: Twitter)

Nonostante il fatto che López Beltrán abbia elogiato il lavoro di Hector Suarez, il Pelón ha assicurato che suo padre non ha mai sostenuto López Obrador. Ha anche osservato che la task force Tabasqueño ha cercato l'attore della Mecánica Nacional per sostenere la sua campagna come candidato alla presidenza del Messico.

«Sto cercando di congratularmi con loro? NON HAI VINTO NIENTE! Non ha mai sostenuto tuo padre e hanno continuato a cercarlo durante la sua campagna elettorale per implorarlo di farlo. Sono contento che tu ammiri mio papà, ha fatto più per il Messico con la sua commedia che per tuo padre da presidente», ha detto l'attore.

Infine, Pelón Gomís ha spiegato che José Ramón lo ha bloccato da quel social network e ha aggiunto: «Non è male discutere? Block me, Texas Bar Registered Attorney autorizzato e certificato per esercitare negli Stati Uniti!»

La discussione tra Suárez Gomís e López Beltrán è avvenuta dopo lo scorso 13 aprile, il figlio dell'amministratore delegato ha accusato i sostenitori dell'ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) di aver orchestrato una «guerra sporca assurda e patetica» su Twitter.

El hijo de AMLO bloqueó a Suárez Gomís de Twitter (Foto: Twitter)

«Con quell'atteggiamento, la volontà e il desiderio di cambiare le cose, @elonmusk dovrebbe iniziare a pulire @TwitterMexico. Diretto da alcuni complessi sostenitori di @felipecalderon, che non fanno altro che riempire i bot @twitter di bot per la loro assurda e patetica guerra sporca «, ha detto José Ramón.

Come risultato di questa pubblicazione, i sostenitori dell'amministrazione di suo padre hanno sostenuto la sua richiesta, mentre altri utenti gli hanno chiesto di rivelare gli importi e la fonte del suo reddito: «E quanti soldi guadagni per ogni tweet brillante come questo? Certo che paghi per Casa Gris qui», «Vogliamo che Twitter Mexico venga pulito ma ora», «Hai intenzione di dirci di cosa vivi?» , «Meglio dirci come sei diventato milionario senza lavorare», sono state alcune delle reazioni che ha ricevuto dai netizen.

Va notato che questa non è la prima pubblicazione in cui López Beltrán menziona il CEO di Tesla sui suoi social network. La prima volta è stato il 6 aprile, quando gli ha anche chiesto di porre fine a «tutta la guerra sporca», sostenendo che «questo social network deve essere la grande area di libertà di espressione in tutto il mondo».

«Ora che @elonmusk ha il 9,4% delle azioni di @Twitter, speriamo di prestare attenzione, prendere decisioni corrette e porre fine a ogni sporca guerra che si verifica ogni giorno. Questo social network dovrebbe essere il grande spazio per la libertà di espressione in tutto il mondo. Per il bene dell'umanità», scrisse López Beltrán dal suo racconto personale», disse all'epoca José Ramón.

