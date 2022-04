U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto «pronto» a visitare l'Ucraina nel bel mezzo dell'invasione russa, come hanno già fatto alcuni omologhi, come i presidenti della Polonia o dei Paesi Baltici.

Interrogato su questo punto davanti alla stampa, il presidente degli Stati Uniti ha detto «sì». Biden ha già visitato la Polonia nel contesto dell'invasione, dove ha viaggiato per vedere «in prima persona» la crisi umanitaria. Già in quel viaggio, si è rammaricato di non essere stato in grado di visitare l'Ucraina.

Giovedì, due membri del Congresso repubblicano, Steve Daines e Victoria Sparz, nata in Ucraina, hanno visitato Kiev e Bucha, diventando i primi funzionari statunitensi a recarsi nel paese europeo dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio.

«Ci sono prove indiscutibili dei crimini di guerra del (presidente russo Vladimir) Putin ovunque», ha detto Daines da terra, dove ha sottolineato che «gli Stati Uniti e il mondo devono conoscere le atrocità» del presidente russo, perpetrate «contro persone innocenti in Ucraina».

Inoltre, ha assicurato che, non appena sarà in grado di farlo, Washington fornirà all'Ucraina «l'aiuto letale di cui ha bisogno per vincere questa guerra», secondo la televisione Cnbc.

Leader internazionali come il primo ministro britannico Boris Johnson; l'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera Josep Borrell; la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; e i presidenti di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania — Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits e Zingari Nauseda — ha visitato la capitale ucraina per mostrare il suo sostegno nel contesto del conflitto.

IL GRANDE COLPO

L'affondamento della nave da guerra Moskva giovedì dopo che è stata inghiottita dall'inferno è stato un «duro colpo» per la forza navale russa nel Mar Nero, ha detto giovedì il Pentagono.

L'incrociatore missilistico guidato è affondato in un mare mosso dopo essere stato danneggiato da un incendio durante l'operazione militare della Russia in Ucraina, ha detto il ministero della Difesa di Mosca.

Ma l'Ucraina ha affermato che la nave è stata colpita da un attacco missilistico.

«Questo è un duro colpo per la flotta del Mar Nero, questa è... una parte fondamentale dei suoi sforzi per eseguire una sorta di dominio navale nel Mar Nero», ha detto alla CNN il portavoce del Pentagono John Kirby.

«Questo avrà un effetto sulle loro capacità».

Kirby ha affermato che gli Stati Uniti non sono stati in grado di confermare la causa esatta della scomparsa della nave.

«Né siamo nella posizione di confutare la parte ucraina di questo», ha aggiunto. «È certamente plausibile e possibile che, in effetti, sia stato colpito con un missile Neptune o forse più».

