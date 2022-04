Jenaro Villamil ha avvertito che Elon Musk è più interessato al litio che alla «libertà di espressione»

Il presidente del Mexican State Public Broadcasting System (SPR), Jenaro Villamil, ha espresso le sue preoccupazioni per l'uomo d'affari sudafricano Elon Musk dopo che ha reso pubbliche le sue intenzioni di acquisire Twitter.

Ed è che Musk attualmente detiene il 9% delle azioni del social network; tuttavia, ha detto che è disposto ad acquisire il 100% della società acquistando le azioni rimanenti offrendo $54,20 per azione di Twitter, che dà un totale di 41 miliardi in contanti.

Quindi il politologo dello Yucatan non ha aspettato la sua risposta, in cui sosteneva che il miliardario è più interessato ad altre materie prime che alla libertà di espressione, come ha affermato Musk.

Elon Musk aseguró que está interesado en la red social por su potencial en la libertad de expresión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

E con il commento, ha caricato due immagini: una dell'uomo d'affari e un'altra in cui ribadisce il suo controverso messaggio su Twitter in cui affermava che avrebbe tenuto un colpo di Stato dove voleva quando si sarebbe confrontato con un netizen sul colpo di stato in Bolivia contro Evo Morales. Secondo l'utente del social network, Musk ha beneficiato del rovesciamento del presidente boliviano.

Ha anche riflettuto sulla sua piattaforma, Infodemia, sugli interessi di Musk, che ha paragonato al magnate americano William Randolph Hearst, un uomo d'affari che controllava gran parte dei media negli Stati Uniti durante il XX secolo.

Ha assicurato che ciò che gli interessa, più che la libertà di espressione, è nel «controllo dell'opinione pubblica» perché ha affermato che una società privata «non garantisce la libertà di espressione, al contrario, la condiziona».

Va notato che l'acquisizione della piattaforma deriva dalle dichiarazioni del proprietario di Tesla in cui ha assicurato di aver fatto parte del consiglio di amministrazione per il suo «potenziale di essere la piattaforma per la libertà di espressione in tutto il mondo».

El litio es fundamental para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

Tuttavia, ha detto che per questo, la piattaforma ha dovuto cambiare: «Da quando ho fatto il mio investimento, mi sono reso conto che la società non prospererà né servirà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter deve trasformarsi come azienda privata».

Questo non è il primo allarme dei funzionari messicani, poiché il vice di Morena, Miguel Torruco Garza, ha chiesto la difesa al litio del Messico quando l'uomo d'affari ha scritto attraverso i suoi social network che se il prezzo del litio non fosse abbassato, avrebbe dovuto far gestire a Tesla anche l'estrazione e la raffinazione della materia prima.

L'avvertimento è stato fatto poiché il minerale è essenziale per la produzione di batterie per auto elettriche che l'azienda produce e ha chiamato per proteggere il minerale attraverso la riforma elettrica.

E sta di fatto che l'amministratore delegato ha sottolineato che il litio sarà per i messicani, visto che nel 2019 è stata annunciata la scoperta del più grande giacimento del mondo nel nord-ovest di Sonora, nel comune di Bacadéhuachi, al confine con Chihuahua, stimato in 243,8 milioni tonnellate di minerale.

Oltre a questo, gli Stati Uniti hanno dichiarato, l'anno scorso, che il suolo messicano ha 1,7 milioni di tonnellate di riserve minerarie di litio. E questo minerale viene utilizzato principalmente per la produzione di batterie.

