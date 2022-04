Il «Piano A» di Putin in Ucraina è fallito: qual è il suo vero «Piano B»?

Un miembro del servicio de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas participa en ejercicios de defensa costera en la región de Odesa, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 28 de enero de 2022. Ministerio de Defensa de Ucrania/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

Circa 40 giorni di abusi, stupri, esecuzioni, torture e bombardamenti indiscriminati sono passati nell'area circostante Kiev per far sapere a gran parte del mondo in cosa consisteva l'invasione ordinata da Vladimir Putin il 24 febbraio. Due giorni dopo aver riconosciuto le regioni di Lugansk e Donetsk come repubbliche indipendenti, il dittatore di Mosca ha lanciato una brutale offensiva che non distingueva tra civili e obiettivi militari.

Il suo «Piano A» era conquistare immediatamente la capitale ucraina, assassinare Volodymyr Zelensky e parte del suo gabinetto, cambiare il governo in uno che gli rispondesse marzialmente e passare a controllarlo dal Cremlino, proprio come fa con la vicina Bielorussia. Tuttavia, la ferocia e l'intelligenza delle truppe ucraine e la determinazione del loro popolo, respinsero l'attacco a gran parte della nazione e causarono il ritiro delle forze russe nel nord e nel centro del territorio.

Putin ha poi dovuto escogitare un «piano B»... che non era nei suoi piani.

Ciò consisteva nel concentrare le sue forze nell'est del paese, dove le forze filo-russe attaccano i governi del Donbas. Putin sarebbe riuscito ad estendere i propri confini e a tenere nascosto il tesoro sotto terra in quella ricca regione: le sue risorse naturali. Ma non è tutto ciò che vuole.

Secondo un'analisi scritta da Fareed Zakaria, editorialista del Washington Post, il vero «Piano B» di Mosca si trova nel sud. Se raggiungerà il suo obiettivo, «la Russia avrà trasformato l'Ucraina in uno stato economicamente paralizzato , senza sbocco sul mare e minacciato su tre lati dalla potenza militare russa, sempre vulnerabile a un'altra incursione di Mosca».

Per Zakaria la chiave si trova a Odessa e nel sud del paese. Secondo l'autore, ci sono due guerre combattute in Ucraina: una a nord e ad est e l'altra a sud, di fronte al mare. In questo, Mosca sta ottenendo risultati migliori ed è dove ha dimostrato la massima efficienza. «Mariupol è ora circondata e invasa dalle truppe russe e le forze ucraine intrappolate lì non possono essere rifornite», afferma l'editorialista. E continua: «L'accesso dell'Ucraina al Mar d'Azov è stato bloccato e le forze russe hanno un corridoio terrestre contiguo dalla Crimea all'interno del Donbas. Stanno anche cercando di spostarsi a ovest, da Kherson a Odessa».

« Odessa è il premio. Essendo il principale porto da cui l'Ucraina commercia con il mondo, è la città economicamente più importante per l'Ucraina. Se Odessa cadesse, l'Ucraina sarebbe praticamente senza sbocco sul mare e il Mar Nero diventerebbe un lago russo, che sicuramente tenterebbe Mosca di estendere la sua potenza militare alla Moldavia, che ha la sua regione divisa da molti russofoni (Transnistria) «, afferma Zakaria con logica assoluta. « Non deve succedere », avverte.

Affinché la marina russa non abbia successo, propone che la NATO attui un embargo sul Mar Nero, proprio come ha fatto nella crisi dei Balcani negli anni '90. «L'ammiraglio in pensione James Stavridis, ex comandante supremo alleato della NATO, sostiene i passi compiuti dall'amministrazione Biden, ma sollecita una risposta più aggressiva da parte dell'Occidente su tutti i fronti. Dare all'Ucraina jet da combattimento e sistemi di difesa aerea, ha twittato, e aiutarlo con attacchi informatici e dargli missili anti-nave per 'affondare le navi russe nel [Mar Nero] '».

Infine, ha consigliato di aumentare drasticamente gli aiuti e impedire alla Russia di continuare a raccogliere miliardi di dollari per il gas che fornisce all'Europa. «Gli Stati Uniti hanno speso circa 16 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina dopo l'invasione. Nel frattempo, il mondo dovrebbe pagare alla Russia 320 miliardi di dollari quest'anno per la sua energia. Le sanzioni economiche non costringeranno Putin a porre fine alla guerra finché esisterà questa scappatoia. L'unica pressione che costringerà la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati è la sconfitta militare, nel sud. Il piano A di Putin è fallito, ma non possiamo lasciare che il suo piano B abbia successo».

