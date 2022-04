Il ministro della Giustizia, Félix Chero, chiede al parlamentare e al PJ di avviare un procedimento immediato dopo il caso di stupro contro una bambina di 3 anni

Félix Chero, Ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, ha rilasciato un'intervista a RPP Noticias in cui ha esortato il Ministero Pubblico e la Magistratura attivare il procedimento in modo che possano condannare immediatamente Juan Antonio Enríquez García, accusato di rapimento e stupro di una bambina di tre anni.

«Faccio un appello pubblico, non solo alla Procura della Repubblica, ma anche alla Magistratura per attivare processi speciali, come il processo immediato, che è un processo che consente che quando gli elementi di condanna sono chiari e il fatto delle accuse è chiaro, non c'è bisogno di discutere di altre fasi procedurali», assicurato.

«Un'accusa diretta dovrebbe essere fatta immediatamente e procedere al processo immediato che in non meno di cinque giorni, e se sarà agile, sarà trattenuto per le prove e i fatti, entro 72 ore questa persona potrebbe essere condannata. Penso che sia una richiesta non solo della popolazione Lambayecan , ma di tutto il Perù che è indignato per questo tipo di atto», ha aggiunto.

Durante la conversazione, il ministro Chero ha inviato un messaggio di sostegno alla famiglia del minore e ha assicurato che riceveranno tutto il supporto psicologico.

Felix Chero Medina, nuevo ministro de Justicia. | Foto: Difusión

«Penso che ogni cittadino del nostro Paese che ama la sua famiglia, i suoi figli, dovrebbe indignarsi per un atto così esecrabile come questo. Non possiamo permettere che vengano commessi atti del genere , ma dobbiamo anche alzare la voce per chiedere sanzioni drastiche», ha detto.

«Mi sono coordinato con il Ministro per le donne, stiamo accompagnando e monitorando questo caso che ci sembra un caso che dovrebbe essere curato, la famiglia deve essere ascoltata. Ma dobbiamo anche chiedere che la Procura della Repubblica e la Magistratura facciano il loro lavoro », ha aggiunto.

D'altra parte, ha escluso che la pena di morte potesse essere data in questo caso, poiché in Perù è tuttavia legata al patto di San José. Ha sostenuto che in questo caso corrisponde all'ergastolo.

«Indubbiamente, a causa dei fatti, delle prove e della flagranza, non c'è alcun obbligo, credo, di analizzare che ciò che corrisponde qui è una condanna all'ergastolo per questo mostro che ha attaccato l'integrità di un essere umano così vulnerabile e sensibile», ha aggiunto.

TRUJILLO E LIMA SI UNISCONO CONTRO MONSTER DI CHICLAYO

Sia a Lima che nella città di Trujillo, c'è stata anche una manifestazione contro il «mostro Chiclayo». Hanno anche mostrato la loro indignazione per l'attacco codardo a una bambina di tre anni.

Caso Damaris evidencia problemática de abuso sexual en niños y niñas.

È stato persino possibile vedere che anche i cittadini venezuelani hanno sostenuto le marce contro questo argomento, che sarà trattenuto per 9 mesi nella prigione di Chiclayo.

D'altra parte, EsSalud ha riferito che il bambino rimane nell'Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital della Lambayeque Beneficiary Network e continua a ricevere cure mediche specializzate.

«Il suo stato di salute è stabile e si sta riprendendo. Dopo la rispettiva valutazione, il chirurgo pediatrico ha stabilito che il minore doveva essere operato chirurgicamente per eseguire interventi di chirurgia ricostruttiva «, ha affermato EsSalud.

«Il personale ospedaliero specializzato fornisce assistenza psicologica alla minorenne e ai suoi genitori, con l'obiettivo di fornire loro il corrispondente supporto emotivo», ha detto l'istituzione.

CONTINUA A LEGGERE