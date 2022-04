Il faraone Love Shady e il tempo in cui piangeva ricordando l'estrema povertà che soffriva prima della fama

Dal Perù al mondo. Il faraone Love Shady si è affermato come uno dei rapper del momento. La sua ultima «tiradera» contro il cantante portoricano Residente, intitolata «Rip [R] esentido (Freestyle session #13)», ha più di 4 milioni di visualizzazioni su YouTube , diventando così in uno degli artisti urbani del momento. Tuttavia, i suoi inizi furono umili.

Jesús Valle Choque, vero nome del Pharaón Love Shady, è nato il 25 luglio 2000 ad Arequipa; è figlio di una famiglia di contadini. È noto che dopo aver finito la scuola, si è dedicato a cantare sugli autobus pubblici in cambio di denaro. Ha anche lavorato come venditore ambulante per mantenere la sua famiglia, in quanto ha 6 fratelli di cui si sa poco o quasi nulla. Ha fatto tutto con il sogno di diventare famoso un giorno.

È così che il 21enne Arequipa ha visto la possibilità di mostrarsi al mondo su Internet e ha iniziato a caricare video su Youtube. Nel 2019, ha pubblicato la sua prima canzone «Without a condom» e il resto è storia. È diventato virale sui social media e artisti come Ozuna, Nicki Nicole e J Balvin gli hanno dato il loro sostegno. Recentemente, Residente si è dichiarato un suo fan.

Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)

Tuttavia, il faraone Love Shady non ha mai dimenticato le sue umili radici. In un'intervista condotta da Maiky Backstage nel 2019, l'artista peruviano si è rotto quando gli è stato chiesto delle sue origini. «Fara, da che status sociale vieni?» , gli hanno chiesto, a cui ha risposto con shock: «Dal quartiere più basso, dalla strada. Ho sofferto abbastanza. Oh, ho sofferto abbastanza per arrivarci (qui). Per ricordare tutto quello che mi è costato, voglio versare lacrime di felicità».

«Ugh, mi ha abbattuto (la domanda). Il ricordo che mi ha toccato... è immenso. Quanto mi è costato difficile. Fin dalla prima volta che ho iniziato, non c'era nessuno ad aiutarmi. Ho avuto fame. Lo ricordo con felicità e anche con (tristezza). Questa domanda mi ha toccato il cuore. Sono una persona sentimentale, non sono sempre dura», ha detto in lacrime.

Il faraone Love Shady, in lacrime, ricorda tutto ciò che ha sofferto prima di raggiungere il successo | VIDEO: Instagram/ @maikybackstage)

COSA HA DETTO IL FARAONE LOVE SHADY DOPO LA RISPOSTA DEL RESIDENTE?

Da quando Residente ha lasciato J Balvin «male» con il suo «tiratore» BZRP Music Sessions 49, il rapper di origine Arequipa è venuto in difesa dell'esecutore di «What more then» quando ha ritenuto che il Il portoricano ha fatto tutto questo confronto mediatico per eccellere nel settore.

Ma nessuno immaginava che Residente avrebbe risposto al nostro connazionale dopo aver sentito la «tiradera» che gli aveva dedicato. «Sei il migliore. Sono una tua fan. Continua a diventare duro e a scrivere», ha detto il portoricano al peruviano sul suo social network, generando ogni tipo di reazione sulla piattaforma.

Il faraone Love Shady non ha esitato a rispondere all'ex 13th Street. Sebbene lo abbia ringraziato per il gesto, ha indicato di non aver sfruttato appieno il suo potenziale. «Grazie per averlo accettato, è bello aggiungere un altro fan. L'ho sempre colpito duramente e questo è solo il 13% del mio potenziale», ha risposto.

Va notato che Pharaoh Love Shady ha altre canzoni che sono diventate virali, come «I am handsome», «I last 2 hours», «Panocha Remix», «Oh, me vengo», «Sin condom», «I am happy», tra gli altri. Ha continuato a lavorare con i rapper portoricani Jon Z e Ele A el Dominio e con Kevvo. È apparso anche nel concerto virtuale «Trap Live Peru 2020″, prodotto dalla Black Records.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

CONTINUA A LEGGERE: